Giáng sinh 'đắng lòng' của Trấn Thành khi 'chết lặng' vì bị lừa

Với chủ đề 'Giáng sinh không lạnh', tập mới nhất của 'Running man Vietnam' mùa 3 vừa lên sóng đã mang đến một làn gió mới đầy ấm cúng và vui nhộn. Trấn Thành lại trở thành tâm điểm vì 'ăn' phải cú lừa của dàn cast.

Tập này còn chào đón sự tham gia của bộ đôi khách mời Neko Lê và Bùi Công Nam. Mở đầu chương trình, các thành viên được ông già Noel (do Lê Nhân thủ vai) tặng quà là những chiếc tất Giáng sinh.

Tuy nhiên, sự kiện kịch tính đã xảy ra khi chiếc tất của Trấn Thành bỗng nhiên "bốc hơi" bí ẩn, lập tức khơi mào cho mục tiêu chính xuyên suốt tập 10: Tìm ra “kẻ trộm” đã lấy chiếc tất của Trấn Thành.

Trong nhiệm vụ đầu tiên mang tên Ngụp nước mùa Đông, Ninh Dương Lan Ngọc chiến thắng và nhận được gợi ý là hai hình ảnh bộ phận cơ thể của "kẻ trộm". Cùng với sự suy luận của Trấn Thành, chương trình đã khoanh vùng được 4 "kẻ tình nghi" là Liên Bỉnh Phát, Neko Lê, Quang Trung và Anh Tú Atus.

Đến nhiệm vụ mang tên Tuyết đầu mùa, Neko Lê trở thành khách mời "số khổ" nhất nhì Running man Vietnam mùa 3, khi liên tục phải hứng trọn bột mì từ bàn tay của Trấn Thành. Anh Tú Atus, Quang Trung không tránh khỏi cảnh tượng hài hước với gương mặt đầy bột sau những cú đập gối từ "bò biển".

Quân A.P cũng lần nữa trở thành "Quân Ăn Phấn" dưới tay Trấn Thành. Cuối cùng, Trấn Thành đã một mình đối đầu và chiến thắng đến 7 thành viên, giành về một tấm ảnh gợi ý từ chương trình. Đến lúc này, Quang Trung chính là kẻ bị tình nghi nhiều nhất.

Trải qua nhiệm vụ Bom nước khổng lồ, Liên Bỉnh Phát là thành viên đại diện nhận gợi ý từ B8an tổ chức. Thế nhưng, sau loạt manh mối này, "nạn nhân" Trấn Thành lại càng thêm hoang mang vì việc chọn ra "kẻ trộm" ngày càng trở nên khó đoán.

Vòng quyết định mang đến một "cú twist" kinh điển. Ngay từ đầu, Trấn Thành luôn nghi ngờ Quang Trung và với khả năng suy luận, anh ngờ rằng có cả một nhóm thông đồng. Khoảnh khắc công bố danh tính "kẻ trộm" diễn ra đầy căng thẳng.

Trấn Thành hoàn toàn bất ngờ khi sự thật được "bật mí": Tất cả 8 thành viên còn lại đều chính là “kẻ trộm”. Điều này đồng nghĩa với việc Trấn Thành đã một mình đối đầu với cả 8 người chơi.

Ngay khi Trấn Thành bị đổ trọn chậu nước, nhạc mừng Giáng sinh vang lên, kết thúc trò chơi bằng "trái tim chết lặng" của "bò biển". Nhưng bất ngờ chưa dừng lại, Lê Nhân tiết lộ thân phận là điều tra viên, hóa trang để gài bẫy bắt trộm. Đáng nói là, không chỉ 8 "kẻ trộm" bị bắt, mà Trấn Thành cũng bị bắt.