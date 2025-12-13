Người đẹp Venezuela giành vương miện 'Miss Charm 2025', đại diện Việt Nam Mai Ngô tiếc nuối dừng chân ở top 10

SVO - Chiếc vương miện danh giá 'Miss Charm 2025' đã chính thức thuộc về người đẹp Anna Blanco của Venezuela. Còn đại diện Việt Nam Mai Ngô gây tiếc nuối khi dừng chân ở top 10 chung cuộc.

Với thông điệp Maturity meets magnetism - Sự trưởng thành hội tụ cùng sức hút phi thường, cuộc thi năm nay không chỉ tìm kiếm một nữ hoàng sắc đẹp đơn thuần, mà còn tôn vinh bản lĩnh, trải nghiệm sống và khả năng kết nối văn hóa của người phụ nữ hiện đại.

Kết quả chung cuộc, ngôi vị cao nhất Miss Charm 2025 đã thuộc về người đẹp Anna Blanco (Venezuela). Danh hiệu Á hậu 1 gọi tên Luisa Victoria Malz (Đức) và Á hậu 2 trao cho Rinanda Aprillya Maharani (Indonesia).

Quán quân Miss Charm 2025 Anna Blanco cao 1,82m, có số đo 3 vòng là 86 - 61 - 98cm. Người đẹp Venezuela là nghệ sĩ đa năng, khi hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, MC truyền hình và người mẫu. Cô từng theo học biểu diễn âm nhạc tại Holland College (Canada) và Học viện Âm nhạc Hiện đại Anh – Ireland.

Sự đa tài và giàu trải nghiệm khiến đại diện Venezuela nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật trên đường đua Miss Charm 2025. Chiến thắng của tân Hoa hậu được đánh giá là hoàn toàn thuyết phục. Cô không chỉ sở hữu nhan sắc rạng rỡ, kỹ năng trình diễn đỉnh cao mà còn có nền tảng tri thức vững chắc và một trái tim hướng về cộng đồng.

Trong giây phút đầu tiên của nhiệm kỳ, Tân Hoa hậu đã có những bước đi đầu tiên đầy kiêu hãnh với chiếc vương miện danh giá, chính thức bắt đầu hành trình lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Miss Charm đến với thế giới.

Á hậu 1 Luisa Victoria Malz cao 1,71m, với số đo 3 vòng là 86 - 61 - 91cm. Cô sinh ra tại Dortmund (Đức). Người đẹp là nhà thiết kế thời trang, thợ may và người mẫu. Bên cạnh đó, người đẹp Đức đang theo đuổi con đường sáng tạo lẫn hành trình truyền cảm hứng cho người trẻ dám theo đuổi ước mơ. Mang hai dòng máu Brazil và Đức, Luisa cho biết muốn lan tỏa sự ấm áp và thanh lịch từ nguồn cội của mình.

Đại diện Indonesia giành ngôi Á hậu 2 Rinanda Aprillya Maharani cao 1,7m, có số đo 3 vòng 79 - 62 - 92cm. Người đẹp Indonesia tốt nghiệp trường ĐH Airlangga, chuyên ngành Quan hệ quốc tế. Sau tốt nghiệp, cô theo đuổi các lĩnh vực giáo dục, văn hóa và phát triển bền vững.

Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Á hậu Mai Ngô. Với những nỗ lực và mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ, Mai Ngô gây tiếc nuối khi dừng chân ở top 10. Nhưng cô đã mang đến một hình ảnh phụ nữ Việt Nam thân thiện và năng động với bạn bè quốc tế tại Miss Charm 2025.