Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Người đẹp Venezuela giành vương miện 'Miss Charm 2025', đại diện Việt Nam Mai Ngô tiếc nuối dừng chân ở top 10

Thuận Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Chiếc vương miện danh giá 'Miss Charm 2025' đã chính thức thuộc về người đẹp Anna Blanco của Venezuela. Còn đại diện Việt Nam Mai Ngô gây tiếc nuối khi dừng chân ở top 10 chung cuộc.

Với thông điệp Maturity meets magnetism - Sự trưởng thành hội tụ cùng sức hút phi thường, cuộc thi năm nay không chỉ tìm kiếm một nữ hoàng sắc đẹp đơn thuần, mà còn tôn vinh bản lĩnh, trải nghiệm sống và khả năng kết nối văn hóa của người phụ nữ hiện đại.

597822971-1410554443758936-8573967073240049346-n.jpg

Kết quả chung cuộc, ngôi vị cao nhất Miss Charm 2025 đã thuộc về người đẹp Anna Blanco (Venezuela). Danh hiệu Á hậu 1 gọi tên Luisa Victoria Malz (Đức) và Á hậu 2 trao cho Rinanda Aprillya Maharani (Indonesia).

e918ac41-c83a-4733-ae9f-efeaaeee3eb2.jpg

Quán quân Miss Charm 2025 Anna Blanco cao 1,82m, có số đo 3 vòng là 86 - 61 - 98cm. Người đẹp Venezuela là nghệ sĩ đa năng, khi hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, MC truyền hình và người mẫu. Cô từng theo học biểu diễn âm nhạc tại Holland College (Canada) và Học viện Âm nhạc Hiện đại Anh – Ireland.

bc27d224-3717-4720-8bfa-c3b07548cc52.jpg

Sự đa tài và giàu trải nghiệm khiến đại diện Venezuela nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật trên đường đua Miss Charm 2025. Chiến thắng của tân Hoa hậu được đánh giá là hoàn toàn thuyết phục. Cô không chỉ sở hữu nhan sắc rạng rỡ, kỹ năng trình diễn đỉnh cao mà còn có nền tảng tri thức vững chắc và một trái tim hướng về cộng đồng.

1e8764a2-01a3-437d-9e43-6242eb8590a0.jpg

Trong giây phút đầu tiên của nhiệm kỳ, Tân Hoa hậu đã có những bước đi đầu tiên đầy kiêu hãnh với chiếc vương miện danh giá, chính thức bắt đầu hành trình lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Miss Charm đến với thế giới.

4a41d475-65a5-4456-80af-0068e0722e52.jpg

Á hậu 1 Luisa Victoria Malz cao 1,71m, với số đo 3 vòng là 86 - 61 - 91cm. Cô sinh ra tại Dortmund (Đức). Người đẹp là nhà thiết kế thời trang, thợ may và người mẫu. Bên cạnh đó, người đẹp Đức đang theo đuổi con đường sáng tạo lẫn hành trình truyền cảm hứng cho người trẻ dám theo đuổi ước mơ. Mang hai dòng máu Brazil và Đức, Luisa cho biết muốn lan tỏa sự ấm áp và thanh lịch từ nguồn cội của mình.

7f211fe1-bb83-40cb-91d2-60409af0ea48.jpg

Đại diện Indonesia giành ngôi Á hậu 2 Rinanda Aprillya Maharani cao 1,7m, có số đo 3 vòng 79 - 62 - 92cm. Người đẹp Indonesia tốt nghiệp trường ĐH Airlangga, chuyên ngành Quan hệ quốc tế. Sau tốt nghiệp, cô theo đuổi các lĩnh vực giáo dục, văn hóa và phát triển bền vững.

27646ab8-f56d-4c85-8580-137ad74ed94a.jpg

Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Á hậu Mai Ngô. Với những nỗ lực và mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ, Mai Ngô gây tiếc nuối khi dừng chân ở top 10. Nhưng cô đã mang đến một hình ảnh phụ nữ Việt Nam thân thiện và năng động với bạn bè quốc tế tại Miss Charm 2025.

85f58272-ff8b-477d-96a3-7785dfab9cab.jpg

Bên cạnh các giải thưởng chính, Ban tổ chức Miss Charm 2025 cũng trao các giải thưởng phụ quan trọng nhằm tôn vinh các khía cạnh tài năng khác nhau của thí sinh.

598323865-1410554453758935-7783165697736089125-n.jpg

- Miss people’s choice: Mỹ.

- Best in evening gown: Đức.

- Miss tourism: Việt Nam.

- Best in national costume: Philippines.

- Best in swimsuit: Ấn Độ.

- Best in social: Campuchia.

- Best introduction: Ý.

- Best face: Ba Lan.

- Queen of AI glow: Thái Lan.

Thuận Tùng
#Cuộc thi Miss Charm 2025 #Miss Charm 2025 #Anna Blanco #Miss Charm 2025 Anna Blanco #Á hậu Mai Ngô #Miss Charm Mai Ngô

Xem thêm

Cùng chuyên mục