Bộ ảnh viên mãn của gia đình 'anh trai vượt ngàn chông gai' Đăng Khôi và Thủy Anh khiến netizen ngưỡng mộ

SVO - Gia đình Đăng Khôi và Thủy Anh tổ chức mừng sinh nhật đầu tiên cho con trai Anh Tài. Bộ ảnh gia đình của cặp đôi được khán giả yêu thích vì những khoảnh khắc đầy hạnh phúc.

Hồi cuối năm 2024, ca sĩ Đăng Khôi thông báo về sự ra đời của em bé thứ ba. Anh nói, tên gọi của con được đặt gắn liền với chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Tên thân mật Kai, tức là "Khôi" và "Gai". Anh cũng xem con trai là một thành viên của gia đình Anh trai vượt ngàn chông gai, cho nên đặt tên khai sinh cho bé là Nguyễn Đăng Anh Tài.

Trong bộ ảnh gia đình kỷ niệm một tuổi của Kai, cả gia đình Đăng Khôi chụp ảnh với concept màu trung tính, đơn giản nhưng tràn đầy niềm hạnh phúc. Bé Kai đáng yêu trong trang phục hoàng tử nhỏ và hoá trang thành chú gấu bông. Thủy Anh thấy vừa vui, vừa tiếc nuối khi bé lớn nhanh.

Con khỏe mạnh, bình an là điều cha mẹ nào cũng ao ước nhưng trong lòng người mẹ nào cũng có vài phần mong ước con bé mãi để được ngắm nhìn, chăm con, yêu con nhiều hơn. Hai bé lớn Đăng Khang và Đăng Anh ngày càng cao lớn, ra dáng anh trai chững chạc. Vợ chồng Đăng Khôi tự hào khi con lớn lên điềm đạm, có trách nhiệm và rất yêu thương gia đình.

Bên cạnh hình chụp cùng con, vợ chồng Đăng Không quên “tranh thủ” khoảnh khắc kỷ niệm riêng. Thủy Anh tiết lộ, dù phần lớn thời gian dành cho gia đình, cả hai vẫn luôn sắp xếp để có không gian và thời gian cho nhau, giữ tình yêu luôn ấm như thuở đầu.

Thôi nôi tròn một tuổi của con trai út Kai đối với Đăng Khôi và Thuỷ Anh không chỉ là một bữa tiệc mừng tuổi đầu đời, mà còn là khoảnh khắc mà cả gia đình cùng bên nhau hạnh phúc. Các Anh trai vượt ngàn chông gai như Hồng Sơn, Cường Seven, Kiên Ứng và ca sĩ Lê Hiếu cũng đến chung vui với gia đình Đăng Khôi.

Đăng Khôi và Thủy Anh luôn quan niệm rằng, gia đình là nơi mình tìm về và những hình ảnh này chính là cách để lưu giữ những điều đẹp đẽ nhất của ba thế hệ. Bước ngoặt một tuổi của con cũng là cột mốc đánh dấu hành trình vun đắp và xây dựng tình yêu của gia đình.