Khoảnh khắc Felix của Stray Kids, Lisa của BLACKPINK và J-Hope của BTS bên nhau 'dậy sóng' cõi mạng

Thu Hiền
SVO - Lisa của BLACKPINK đã thu hút sự chú ý lớn tại sự kiện gần đây của Louis Vuitton ở Seoul, nơi cô xuất hiện cùng Felix của Stray Kids và J-Hope của BTS trong một loạt ảnh vui tươi, nhẹ nhàng, nhanh chóng thu hút người hâm mộ trực tuyến.

Vào ngày 5/12, Lisa đã đăng tải nhiều hình ảnh lên Instagram, với dòng chú thích: "Những chuyến đi đầy tầm nhìn tại Seoul". Những bức ảnh cho thấy, cô tham dự sự kiện của thương hiệu xa xỉ này với tư cách là đại sứ toàn cầu, diện một bộ trang phục xuyên thấu nổi bật, một lựa chọn trang phục phù hợp với phong cách táo bạo và thời trang của cô.

Trong sự kiện, Lisa đã gặp gỡ nam diễn viên Gong Yoo, người mẫu Jung Ho Yeon, Felix của Stray Kids và J-Hope của BTS. Một số hình ảnh hậu trường ghi lại cảnh ba ngôi sao K-pop toàn cầu tạo dáng cùng nhau đã góp phần tạo nên không khí sôi động cho đêm diễn, khi người hâm mộ ăn mừng sự kết hợp bất ngờ này.

Sự hội ngộ đầy phong cách, danh sách khách mời toàn 'sao' và những tương tác đầy quyến rũ giữa Felix, Lisa và J-Hope đã biến sự kiện của Louis Vuitton trở thành một trong những khoảnh khắc thời trang được bàn tán nhiều nhất trong tuần.

lisa.gif
Thu Hiền
