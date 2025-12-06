Chấn động làng giải trí xứ Hàn: 'Nam diễn viên giết một phụ nữ, giấu xác và vẫn tiếp tục sự nghiệp'

Khi cư dân mạng tiếp nhận thông tin, những cuộc thảo luận xoay quanh 'tội ác kinh hoàng' của ông và cách chúng được che giấu đã khiến những hành vi sai trái và thành công sau đó của một diễn viên khác lại nổi lên.

Theo bài viết độc quyền của Dispatch, nam diễn viên Jo Jin Woong (còn được gọi là Cho Jin Woong) từng trải qua thời niên thiếu đầy rắc rối và thời kỳ trước khi ra mắt, bị ảnh hưởng bởi tội ác. Đó được cho là lý do tại sao hiện tại, anh đang sử dụng tên của cha mình làm nghệ danh. Bài báo độc quyền này cáo buộc rằng, thời niên thiếu của nam diễn viên được đánh dấu bằng những tội ác nghiêm trọng, chứ không chỉ là những hành vi sai trái nhỏ. Anh bị cáo buộc đã phạm tội nghiêm trọng ở trường trung học, dẫn đến việc bị giam giữ vị thành niên. Dispatch đã xác nhận một số khía cạnh trong hồ sơ phạm tội của Jo Jin Woong: "Anh ta và nhóm bạn phạm pháp được cho là đã nhắm mục tiêu vào những chiếc xe đỗ tạm thời, ăn cắp ít nhất ba chiếc xe, sử dụng chúng và sau đó bỏ lại chúng. Cuối cùng, chúng bị bắt quả tang đang xử lý tài sản bị đánh cắp". Một nguồn tin được cho là đã cung cấp thêm: "Chúng đã ăn cắp những chiếc xe, bỏ chạy trên đường, phạm nhiều tội khác nhau khi lái xe không có bằng lái và bị bắt quả tang sử dụng đồ ăn cắp". Cuộc điều tra của Dispatch cũng chỉ ra rằng, vào năm 1994, Jo Jin Woong đã phải đối mặt với các phiên tòa hình sự khi đang học năm thứ hai trung học, bị buộc tội "cướp đặc biệt và hiếp dâm" (tương đương với các tội danh hiện tại là cướp có vũ trang và tấn công tình dục). Nguồn tin cho biết thêm: "Băng đảng của anh ta đã cố gắng tấn công tình dục bằng cách sử dụng những chiếc xe bị đánh cắp. Jo Jin Woong và những người khác đã bị đưa đến một cơ sở dành cho vị thành niên, và anh ta đã trải qua phần lớn năm thứ ba trung học tại đó". Theo Dispatch, Jo Jin Woong bị cáo buộc đã nhiều lần vi phạm pháp luật, ngay cả khi đã trưởng thành, trong thời kỳ trước khi ra mắt. Sau khi tốt nghiệp, Jo Jin Woong gia nhập một đoàn kịch. Khoảng năm 2003, anh ta bị cáo buộc đã hành hung nghiêm trọng một thành viên trong đoàn trong buổi nhậu nhẹt, và bị phạt vì tội hành hung. Anh ta cũng được cho là đã lái xe khi say rượu, dẫn đến việc bị đình chỉ giấy phép. Một nguồn tin cho biết, sự việc xảy ra sau khi quay phim Once Upon A Time In High School.

Nam diễn viên Jo Hyung Ki bắt đầu sự nghiệp vào năm 1979, xuất hiện trong một vai khách mời trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc, Chief Inspector. Ông tiếp tục nổi tiếng trong những năm 1980, tạo dựng tên tuổi với các vai phụ và sự nghiệp của ông tiếp tục cho đến năm 2017, khi ông giải nghệ. Việc ông 'nghỉ hưu' không phải do tuổi tác hay không còn muốn tiếp tục làm việc, mà là do vụ bê bối của ông lại nổi lên. Năm 1991, trong lúc lái xe khi say rượu, ông đã tông chết một phụ nữ ngoài 30 tuổi, rồi sau đó cố gắng giấu xác. Ông đang ngủ trong xe gần nơi giấu xác và bị bắt, với nồng độ cồn trong máu vẫn ở mức 0,26% ngay cả 7 giờ sau đó.

Jo Hyung Ki ban đầu bị kết án ba năm tù giam, sau đó được tăng lên năm năm tù giam sau khi kháng cáo. Cuối cùng, một vòng kháng cáo khác đã dẫn đến việc bản án ban đầu của ông bị hủy bỏ, và ông bị kết án ba năm quản chế, kèm theo hai năm tù giam nếu vi phạm quản chế.

Do mạng Internet còn mới mẻ vào thời điểm đó, vụ án chỉ được một vài phương tiện truyền thông đưa tin, điều này cho phép Jo Hyung Ki tiếp tục sự nghiệp gần như ngay lập tức vào năm 1993. Từ đó đến năm 2017, ông tiếp tục sự nghiệp cho đến khi buộc phải giải nghệ. Những tội ác của Jo Hyung Ki và sự trở lại làng giải trí đã được bàn tán sôi nổi trên mạng, khiến nhiều cư dân mạng ngạc nhiên khi biết về chúng và bản án mà nam diễn viên phải nhận: Hử… Tôi mới biết chuyện này xảy ra vào năm 1991. Tôi cứ tưởng chuyện đó xảy ra khi họ đang phát sóng rồi bị đuổi, nhưng họ vẫn tiếp tục làm việc ngay cả sau đó? Sao lại thế được?; Trời ơi, điên thật… Tôi đã biết về những 'tiền lệ' xấu này trên lớp, nhưng tôi không biết nhân vật chính là Jo Hyung Ki; Điều gây sốc là họ vẫn xuất hiện trên sóng truyền hình, ngay cả sau khi đã giết người…