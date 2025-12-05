'Mỹ nam Đài Loan' Lâm Bách Hoành chiếm trọn 'spotlight' bên cạnh hai 'nàng hậu' Trần Tiểu Vy và Đoàn Thiên Ân

SVO - Sự xuất hiện quảng bá phim '96 phút sinh tử' của tài tử Đài Loan Lâm Bách Hoàng 'gây sốt' trên mạng xã hội. Ngoài ra, 'dàn sao' Việt lồng tiếng cho phim cũng góp mặt, tạo nên sự bất ngờ cho công chúng.

Bộ phim 96 phút sinh tử tạo tiếng vang và dẫn đầu doanh thu phòng vé Đài Loan trong năm 2025. Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm: Lâm Bách Hoành, Tống Vân Hoa, Vương Bá Kiệt, Lý Lý Nhân, Diêu Dĩ Đề, Thái Phàm Hi…

Đến Việt Nam quảng bá phim, "ngôi sao" Lâm Bách Hoành cũng đã kịp ghé qua tham quan chợ Bến Thành. Những bức ảnh của anh tại chợ Bến Thành "viral" trên mạng, với hàng loạt bình luận khen vẻ "soái ca" của anh.

Trong buổi giao lưu với khán giả, Lâm Bách Hoành còn tạo được sự gần gũi, thân thiện khi bập bẹ nói tiếng Việt và gửi lời chào đến mọi người. Khoảnh khắc hài hước khi anh phải mở giấy ghi chú cách phát âm lúc nói tiếng Việt được khán giả khen ngợi.

Phiên bản ra mắt tại thị trường Việt Nam được lồng tiếng với bởi dàn diễn viên gồm: NSƯT Kim Xuân, Thái Hoà, Thanh Sơn, Phương Nam… Đặc biệt là sự tham gia của Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và Nam vương Tuấn Ngọc.

Các diễn viên Việt Nam hội ngộ đoàn phim Đài Loan đã tạo 'cú nổ' trên mạng xã hội. Khoảnh khắc Hoa hậu Tiểu Vy đứng cạnh nam diễn viên Lâm Bách Hoành thu hút nhiều sự chú ý của netizen.

Trong phiên bản lồng tiếng của phim, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đảm nhiệm vai nữ chính Huỳnh Hân. Đây là nữ cảnh sát hình sự, đồng thời là vợ chưa cưới của nam chính Tống Khang Nhân. Hoa hậu Tiểu Vy lồng tiếng cho Dương Đình Quyên, người vợ trẻ của nhân vật Lưu Khải. Nam vương Tuấn Ngọc lồng tiếng cho nhân vật tên A Ken.

Hoa hậu Tiểu Vy cho biết, trước khi bắt tay vào việc lồng tiếng, cô đã được ê kíp mô tả rõ về đường dây tâm lý của nhân vật Dương Đình Quyên. “Mạch tâm lý của nhân vật này rất hay và khiến tôi thật sự xúc động, nhất là ở những phân đoạn cảm xúc giữa Dương Đình Quyên với chồng hay em trai”, cô chia sẻ.

Tiểu Vy thừa nhận, đây là một thử thách không nhỏ. Trong quá trình thu âm, cô được hướng dẫn kỹ về nhịp điệu và hơi thở để khớp với diễn xuất gốc. “Cái khó là nội lực trong giọng nói phải thật chính xác, thậm chí có lúc cần “làm lố” hơn một chút để thể hiện trọn vẹn cảm xúc”, "nàng Hậu" chia sẻ.

Trong khi đó, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bày tỏ sự hào hứng với vai trò mới, sau một thời gian bước chân vào lĩnh vực điện ảnh, với vị trí diễn viên: “Đây là lần đầu tiên tôi lồng tiếng cho phim điện ảnh, một cơ hội hết sức tuyệt vời”. Nhân vật mà Thiên Ân đảm nhận là một nữ cảnh sát bản lĩnh, tỉnh táo và không bao giờ lùi bước trước áp lực.

Nam vương Tuấn Ngọc cho biết, quá trình lồng tiếng giúp anh hiểu rõ hơn về diễn xuất bằng giọng nói. Do đã có kinh nghiệm làm MC, lợi thế về giọng nói giúp anh thuận lợi hơn trong việc kiểm soát nhịp thở và cách nhấn trọng âm. Tuy vậy, việc chuyển từ chất giọng dẫn chuyện sang chất giọng mang tính điện ảnh vẫn là thử thách không nhỏ.