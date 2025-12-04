G-Dragon đối mặt với cuộc tranh luận trực tuyến 'gay gắt'

SVO - G-Dragon đã trở thành tâm điểm của một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng sau khi một loạt ảnh được đăng tải trong lịch trình của anh tại Hoa Kỳ đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ cư dân mạng.

Vào ngày 4/12, một số bức ảnh không có chú thích đã được đăng tải trên một tài khoản Instagram được cho là do nhân viên của G-Dragon quản lý. Những bức ảnh này cho thấy nam ca sĩ đang tham dự 'Chanel 2026 Métiers d’Art Collection Show' tại Hoa Kỳ. Trong số đó, một số bức ảnh thu hút sự chú ý đặc biệt: G-Dragon tạo dáng đứng trên ghế tàu điện ngầm và trong một bức ảnh khác, anh ngồi ở vị trí có ghi chú "Ghế ưu tiên" dành cho hành khách có nhu cầu đặc biệt.

Những bức ảnh nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng. Một số cư dân mạng chỉ trích hành vi của anh: Anh ta đang làm gì ở tàu điện ngầm nước khác vậy?; Kể cả khi ở nước ngoài và tàu điện ngầm vắng tanh, anh cũng không nên đứng trên ghế khi đang đi giày...

Tuy nhiên, những người khác lại lên tiếng bảo vệ nam nghệ sĩ, cho rằng những bức ảnh này có thể đã được chụp trong điều kiện được kiểm soát: Hai người ở toa đối diện trông giống nhân viên, nên có lẽ việc này được cho phép; Hình như đây chỉ là bối cảnh tạm thời được tạo ra cho sự kiện này; Nghĩ G-Dragon không biết phép lịch sự cơ bản sao? Ở Mỹ, người ta thậm chí còn đi giày vào phòng ngủ nữa chứ...

Sự việc này xảy ra ngay sau khi G-Dragon phải đối mặt với những lời chỉ trích liên quan đến màn trình diễn tại Lễ trao giải MAMA 2025 tại Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 29/11. Trong các màn trình diễn DRAMA, Heartbreaker và Untitled, anh gặp khó khăn với một số nốt cao, phải dừng hát ở một số đoạn và phải phụ thuộc rất nhiều vào giọng hát AR. Màn trình diễn đã khơi lại những cuộc tranh luận về tình trạng giọng hát và khả năng hát live của anh. Đáp lại, G-Dragon dường như thừa nhận sự thất vọng này bằng cách để lại biểu tượng cảm xúc chỉ tay xuống trên một bài đăng trên mạng xã hội chính thức của MAMA có video sân khấu của anh vào ngày hôm sau. Cuộc tranh luận xung quanh G-Dragon vẫn tiếp tục, khi người hâm mộ và các nhà phê bình đều đưa ra ý kiến ​​về cả những màn trình diễn gần đây của anh lẫn những bức ảnh gây tranh cãi.