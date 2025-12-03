Jeon Do Yeon và Kim Go Eun tái hợp 'so kè' thực lực trong bộ phim kinh dị mới của Netflix

Đạo diễn Lee đã tham dự sự kiện cùng với các diễn viên Jeon Do Yeon, Kim Go Eun và Park Hae Soo, và đoàn làm phim đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về quá trình sản xuất.

Jeon Do Yeon giải thích rằng, cô đã đồng ý tham gia dự án ngay cả trước khi nhận được kịch bản: "Thật lòng mà nói, khi đạo diễn lần đầu tiên tiếp cận tôi, ông ấy đã không đưa kịch bản cho tôi. Tôi thậm chí còn không biết nhan đề là Cái giá của lời thú tội. Ông ấy chỉ nói: 'Tôi đang bắt đầu một dự án. Đó là một bộ phim kinh dị về hai người phụ nữ'. Tôi đã có sự kết hợp tuyệt vời với ông ấy khi làm việc trong Người vợ tốt, và tôi rất thích bộ phim đó. Tôi đã hy vọng được làm việc với ông ấy một lần nữa trong tương lai. Vì tôi chưa từng làm phim kinh dị trước đây, nên thể loại này rất hấp dẫn tôi. Tôi đã nhận lời ngay lập tức và nhận được kịch bản muộn hơn nhiều".

Kim Go Eun chia sẻ, cô đã gặp một phiên bản đầu tiên của kịch bản này nhiều năm trước: "Tôi đã xem bản thảo khoảng 4 - 5 năm trước, trong giai đoạn lên kế hoạch ban đầu. Không có gì cụ thể cả, chỉ là một câu hỏi xã giao kiểu 'Anh/Chị có muốn xem thử không?'. Sau đó, tôi tập trung vào các dự án khác. Khi nghe tin Jeon Do Yeon tham gia, tôi đã đọc lại kịch bản và cảm thấy nó hoàn toàn khác so với những gì tôi đã đọc trước đó. Thay vì dành thời gian lo lắng hay phân tích chi tiết, tôi chỉ cảm thấy tự tin và nói: 'Tôi có thể làm được'. Tôi nói với họ: 'Làm ơn hãy chọn tôi. Tôi có thể làm tốt'...”.

Phim cũng đánh dấu sự tái hợp của Jeon Do Yeon và Kim Go Eun mười năm, sau lần hợp tác trong bộ phim Memories of the Sword. Jeon vào vai An Yun Su, người trở thành nghi phạm giết người, chỉ sau một đêm và chấp nhận một lời đề nghị nguy hiểm để giành lại mạng sống. Kim vào vai Mo Eun, người phụ nữ bí ẩn đề xuất thỏa thuận nguy hiểm đó. Park Hae Soo vào vai công tố viên Baek Dong Hoon, người không ngừng tìm kiếm sự thật đằng sau những bí mật của họ.

The Price of Confession là một bộ phim kinh dị bí ẩn xoay quanh An Yun Su, giáo viên mỹ thuật, sống một cuộc sống bình dị cho đến khi mọi thứ đột ngột thay đổi. Chồng cô bị sát hại, và cô bị buộc tội giết chồng. Cô đấu tranh để minh oan cho mình khỏi cáo buộc giết người. Trong tù, cô được một người phụ nữ bí ẩn tên Mo Eun tiếp cận. Mo Eun bị các tù nhân khác gọi là "phù thủy" vì cô có thể nhìn thấu người khác và dễ dàng đoán được suy nghĩ và cảm xúc của họ. An Yun Su và Mo Eun đều nắm giữ những bí mật, và họ đã thực hiện một thỏa thuận nguy hiểm. Trong khi đó, Baek Dong Hun là một công tố viên tận tâm, được các đồng nghiệp kính trọng. Anh luôn giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh và giữ vững niềm tin. Anh đào sâu vào những bí mật của An Yun Su và Mo Eun, bất chấp cả niềm tin và danh dự của mình. Jang Jeong Gu, luật sư của An Yun Su, là một cựu võ sĩ quyền Anh, với tính cách kiên cường. Anh bắt đầu theo đuổi sự thật để chứng minh An Yun Su vô tội. Bộ phim là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Lee Jeong Hyo, sau Crash Landing on You và The Good Wife. The Price of Confession sẽ ra mắt trên Netflix, vào ngày 5/12.