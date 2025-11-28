Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhan sắc thăng hạng của Hoa hậu Lý Kim Thảo khi làm 'mentor' cuộc thi dành cho sinh viên

SVO - Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, Hoa hậu Lý Kim Thảo khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng đôi chân dài quyến rũ trứ danh.

Ngày quay hình hiệu và vòng pick team của The face university - Gương mặt đại sứ sinh viên 2025 đã diễn ra tại TP. HCM. 30 gương mặt sáng giá đến từ các trường đại học ở TP. HCM sẽ có buổi chọn team nhưng chỉ có 18 gương mặt được đi tiếp.

1000038806.jpg

Bộ ba huấn luyện viên của chương trình là Á hậu Trần Tuyết Như, Á hậu Lê Phan Hạnh Nguyên và Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021 Lý Kim Thảo đã có buổi quay hình hiệu cũng như chính thức bước vào “cuộc chiến” giành lấy 6 thí sinh xuất sắc về team của mình.

1000038807.jpg

Hoa hậu Lý Kim Thảo và hai "mentor" Hạnh Nguyên, Tuyết Như sẽ quay hình liên tục 20 hơn tiếng trong 3 ngày. “Tôi đã thức dậy từ 4h sáng đến trường quay đúng hẹn theo lịch của ê kíp chuẩn bị cho buổi quay hình đầu tiên”, Lý Kim Thảo tiết lộ.

1000038802.jpg

Lý Kim Thảo đã chuẩn bị kỹ lưỡng trang phục để tạo dấu ấn cá nhân và mang đến thông điệp về sự bản lĩnh, tự tin cho các thí sinh. Cô đặt mục tiêu không cần thắng thua, chỉ cần công tâm để tìm ra thí sinh giỏi và có sự nghiệp bền vững.

1000038803.jpg

Trong hậu trường trước giờ ra sân khấu, bộ ba "mentor" vui vẻ quay TikTok cùng nhau. Thậm chí Lý Kim Thảo còn bày tỏ với hai "mentor" Hạnh Nguyên, Tuyết Như: “Chị em mình biết nhau quá rồi nên mình nhường nhau nghen”.

1000038804.jpg

Trong ngày quay hình đầu tiên, Lý Kim Thảo đều chọn hai bộ váy ngắn. Ở phần quay hình hiệu cô chọn bộ váy đỏ trắng của NTK Nguyễn Phúc Tuấn. Đến vòng pick cô mặc set công sở của NTK Đăng Hoàng.

Lý Kim Thảo là Hoa hậu duy nhất tại Việt Nam xuất sắc ghi dấu ấn với ba danh hiệu Đại sứ Du lịch cấp tỉnh: Đại sứ Du lịch tỉnh Phú Thọ 2024Đại sứ Du lịch tỉnh Bạc Liêu, Đại sứ Du lịch tỉnh Cà Mau 2025.

1000038805.jpg

Sự xuất hiện của Lý Kim Thảo không chỉ mang đến một làn gió mới cho chương trình, mà còn hứa hẹn thổi bùng ngọn lửa truyền nghề cho thế hệ tương lai trong cộng đồng sinh viên. Với kinh nghiệm, bản lĩnh và phong cách dẫn dắt riêng, cô sẽ tạo nên những màn đối đầu đầy kịch tính, khiến cuộc đua giữa ba "nàng Hậu" càng trở nên gay cấn và thú vị.

Văn Sơn
#Lý Kim Thảo #Hoa hậu Lý Kim Thảo #mentor #Nàng Hậu #sinh viên

