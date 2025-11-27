Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Trở lại màn ảnh rộng sau 20 năm, 'nam thần màn ảnh' đình đám một thời Ngọc Thuận vẫn giữ nguyên phong độ

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Phim điện ảnh 'Ai thương ai mến' của đạo diễn Thu Trang tung teaser poster và teaser trailer 'nhá hàng' chuỗi bi kịch xoay quanh cuộc đời thăng trầm của nhân vật Hai Mến. Nam diễn viên Ngọc Thuận trở lại màn ảnh rộng sau 20 năm, cũng là một bất ngờ.

Sự xuất hiện của Ngọc Thuận đã hoàn thiện bộ tứ nhân vật trung tâm của phim. Khoác lên mình trang phục cùng phong thái đậm chất công tử miền Tây, tạo hình của Ngọc Thuận lập tức thu hút sự chú ý. Đáng nói, đây là lần đầu tiên Ngọc Thuận "nên duyên" cùng Thu Trang trên màn ảnh rộng, khiến nhiều khán giả mong đợi về mức độ ăn ý giữa hai diễn viên vốn có phong cách diễn xuất hoàn toàn đối lập.

0q4a2568.jpg

Ai thương ai mến đánh dấu màn tái xuất điện ảnh sau gần 20 năm của Ngọc Thuận, kể từ Trai nhảy. Sau vai diễn ấn tượng này, nam diễn viên gần như vắng bóng trên màn ảnh rộng và chuyển hướng sang lĩnh vực truyền hình. Xuất hiện trong thước phim được 'nhá hàng', Ngọc Thuận vào vai cậu Khả, với hình ảnh thiếu gia giàu có miền Tây, cùng độ sành chơi chính hiệu.

659cd96f-fb45-4062-b256-b137af792648.jpg

Từ mối quan hệ “không đội trời chung” giữa chủ nợ và con nợ, cậu Khả vô tình “cảm nắng” Hai Mến (Thu Trang). Chuyện tình của Hai Mến và cậu Khả bắt đầu từ những màn đối đáp hài hước, sau đó, dần hé lộ sự thấu hiểu, cảm thông và yêu thương. Sự kết hợp này hứa hẹn mang đến một câu chuyện tình vừa ngọt ngào, vừa đau thương, tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc hấp dẫn khán giả.

41e2e5fe-c68e-42e2-8789-696ccd146a56.jpg

Để đảm nhận vai cậu Khả, Ngọc Thuận đã phải trải qua nhiều vòng casting. Đặc biệt, nam diễn viên đã giảm cân cấp tốc trong vòng một tuần nhằm mang đến hình ảnh đúng tinh thần của nhân vật. “Ngay từ khi đọc vài trang của kịch bản lúc casting, tôi đã nổi hết da gà vì nhân vật này”, anh chia sẻ.

8f116849-0444-4f8c-9c96-6649027acf7a.jpg

Đạo diễn Thu Trang chia sẻ về quyết định của mình: “Tôi chọn Ngọc Thuận vì Thuận có gương mặt rất hiền, rất thiện cảm, mà đó lại là điều tôi cần cho một vai công tử hơi ăn chơi. Nhân vật Khả nói chuyện nhiều khi muốn "đập", nhưng khán giả lại không ghét nổi. Khi làm phim, điều quan trọng nhất là tìm được những gương mặt thật sự "chạm" vào tinh thần nhân vật”.

at-teaser-251126.jpg

Về phía Ngọc Thuận, anh thừa nhận, đây là một nhân vật khó, khi đòi hỏi ở anh nhiều nét diễn khác nhau và sự biến chuyển tâm lý liên tục: “Xuyên suốt quá trình tham gia phim, chị Thu Trang không chỉ là bạn diễn mà còn là người thầy “1 kèm 1” giúp tôi nhập tâm vào nhân vật. Thật tuyệt vời khi được hợp tác với chị Thu Trang lần này”.

3f70f97f-e437-4665-9e5f-27892df91228.jpg

Thông qua câu chuyện được 'nhá hàng' trong teaser trailer, không ngoa khi nói Hai Mến chính là vai diễn khổ nhất trong sự nghiệp của Thu Trang. Hoá thân vào nhân vật đối diện với cái nghèo đeo bám, đa số thời lượng của trailer, Thu Trang khóc cạn nước mắt vì số phận bi kịch của nhân vật.

819892a7-d63e-4375-84b8-5a590a764e96.jpg

Đây được xem là màn trở lại đầy ấn tượng của Thu Trang, khi cô vừa đảm nhận vai trò đạo diễn, vừa phải hoá thân vào nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp về mặt nội tâm và cảm xúc.

Bình Nguyễn
#Thu Trang và Tiến Luật #Ngọc Thuận #diễn viên Ngọc Thuận #Ai thương ai mến #đạo diễn Thu Trang

Xem thêm

Cùng chuyên mục