Trở lại màn ảnh rộng sau 20 năm, 'nam thần màn ảnh' đình đám một thời Ngọc Thuận vẫn giữ nguyên phong độ

SVO - Phim điện ảnh 'Ai thương ai mến' của đạo diễn Thu Trang tung teaser poster và teaser trailer 'nhá hàng' chuỗi bi kịch xoay quanh cuộc đời thăng trầm của nhân vật Hai Mến. Nam diễn viên Ngọc Thuận trở lại màn ảnh rộng sau 20 năm, cũng là một bất ngờ.

Sự xuất hiện của Ngọc Thuận đã hoàn thiện bộ tứ nhân vật trung tâm của phim. Khoác lên mình trang phục cùng phong thái đậm chất công tử miền Tây, tạo hình của Ngọc Thuận lập tức thu hút sự chú ý. Đáng nói, đây là lần đầu tiên Ngọc Thuận "nên duyên" cùng Thu Trang trên màn ảnh rộng, khiến nhiều khán giả mong đợi về mức độ ăn ý giữa hai diễn viên vốn có phong cách diễn xuất hoàn toàn đối lập.

Ai thương ai mến đánh dấu màn tái xuất điện ảnh sau gần 20 năm của Ngọc Thuận, kể từ Trai nhảy. Sau vai diễn ấn tượng này, nam diễn viên gần như vắng bóng trên màn ảnh rộng và chuyển hướng sang lĩnh vực truyền hình. Xuất hiện trong thước phim được 'nhá hàng', Ngọc Thuận vào vai cậu Khả, với hình ảnh thiếu gia giàu có miền Tây, cùng độ sành chơi chính hiệu.

Từ mối quan hệ “không đội trời chung” giữa chủ nợ và con nợ, cậu Khả vô tình “cảm nắng” Hai Mến (Thu Trang). Chuyện tình của Hai Mến và cậu Khả bắt đầu từ những màn đối đáp hài hước, sau đó, dần hé lộ sự thấu hiểu, cảm thông và yêu thương. Sự kết hợp này hứa hẹn mang đến một câu chuyện tình vừa ngọt ngào, vừa đau thương, tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc hấp dẫn khán giả.

Để đảm nhận vai cậu Khả, Ngọc Thuận đã phải trải qua nhiều vòng casting. Đặc biệt, nam diễn viên đã giảm cân cấp tốc trong vòng một tuần nhằm mang đến hình ảnh đúng tinh thần của nhân vật. “Ngay từ khi đọc vài trang của kịch bản lúc casting, tôi đã nổi hết da gà vì nhân vật này”, anh chia sẻ.

Đạo diễn Thu Trang chia sẻ về quyết định của mình: “Tôi chọn Ngọc Thuận vì Thuận có gương mặt rất hiền, rất thiện cảm, mà đó lại là điều tôi cần cho một vai công tử hơi ăn chơi. Nhân vật Khả nói chuyện nhiều khi muốn "đập", nhưng khán giả lại không ghét nổi. Khi làm phim, điều quan trọng nhất là tìm được những gương mặt thật sự "chạm" vào tinh thần nhân vật”.

Về phía Ngọc Thuận, anh thừa nhận, đây là một nhân vật khó, khi đòi hỏi ở anh nhiều nét diễn khác nhau và sự biến chuyển tâm lý liên tục: “Xuyên suốt quá trình tham gia phim, chị Thu Trang không chỉ là bạn diễn mà còn là người thầy “1 kèm 1” giúp tôi nhập tâm vào nhân vật. Thật tuyệt vời khi được hợp tác với chị Thu Trang lần này”.

Thông qua câu chuyện được 'nhá hàng' trong teaser trailer, không ngoa khi nói Hai Mến chính là vai diễn khổ nhất trong sự nghiệp của Thu Trang. Hoá thân vào nhân vật đối diện với cái nghèo đeo bám, đa số thời lượng của trailer, Thu Trang khóc cạn nước mắt vì số phận bi kịch của nhân vật.

Đây được xem là màn trở lại đầy ấn tượng của Thu Trang, khi cô vừa đảm nhận vai trò đạo diễn, vừa phải hoá thân vào nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp về mặt nội tâm và cảm xúc.