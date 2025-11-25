Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giọng ca trẻ KIMLONG được ví von là 'tân binh diễn xuất' lần đầu làm một việc hiếm có tại thị trường nhạc Việt

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - KIMLONG đã chính thức tung MV dài 17 phút cho 7 tracks trong EP 'bittersweet', được đạo diễn bởi Lâm Đạo Đạo.

Để giới thiệu rộng rãi EP đến mọi người, KIMLONG đã tổ chức listening experience bittersweet với không gian âm nhạc 360° dành riêng cho những ai muốn chìm đắm trong thế giới cảm xúc của nghệ sĩ. Sự kiện hiếm có của V-pop này mang đến trải nghiệm thưởng thức thước phim kết nối trọn vẹn cảm xúc của khán giả.

5265fd62-8f34-4e43-a88a-55ce4e50dceb.jpg

Phần “bitter” trong EP được KIMLONG ấp ủ suốt từ năm 2023. Đây là tập hợp những mảnh ghép cảm xúc thật nhất sau những trải nghiệm đổ vỡ và cô đơn. Mỗi ca khúc là một lát cắt khác nhau của nỗi buồn, được thể hiện bằng màu sắc âm nhạc R&B/pop đương đại qua cách kể chuyện tinh tế, gần gũi.

1c9c5a2c-12a5-40df-bc06-df5905b3ddb5.jpg

Khác với sắc thái trầm lắng và suy tư của phần “bitter", “sweet” mở ra một gam màu nhẹ nhàng hơn: Trẻ trung, khát khao và có đôi chút vụng về. Ở đây, cảm xúc không còn xoáy sâu vào tổn thương, mà trở về đúng với tinh thần ngọt ngào trong tên EP. Nửa sau dự án là khoảnh khắc từng khiến ta mỉm cười, dù chỉ là trong thoáng chốc.

06fec898-03b1-4cde-a716-723ff006e75e.jpg

Song song với âm nhạc, phần hình ảnh của dự án tiếp tục được nâng tầm với MV dài nhất từng được đạo diễn Lâm Đạo Đạo ra mắt công chúng. Đi từ chiều sâu âm nhạc của KIMLONG, đạo diễn nhận ra, đây là một EP có quá nhiều thứ để khai thác, nơi từng câu từ đều có thể chuyển hóa thành những ẩn dụ thị giác, thành những lát cắt giàu chất thơ.

f221ee58-a937-404d-890f-e756b6b4b3d5.jpg

Chính vì vậy, anh lựa chọn thực hiện một MV với ngôn ngữ của abstract film. Đây là một không gian nơi cảm xúc mơ hồ và những khúc mắc nội tâm được thể hiện nguyên bản nhất.

63477eaf-1c76-4544-84bc-1c89e60b0985.jpg

Với một “tân binh diễn xuất” như KIMLONG, những ngày đầu đứng trước ống kính là khoảng thời gian thử thách. Nhưng chính khả năng thích nghi nhanh và tinh thần cầu thị đã khiến anh tiến bộ rõ rệt qua từng ngày quay, cũng là điều khiến vị đạo diễn cảm nhận được sự đồng điệu trong quá trình làm việc.

Bình Nguyễn
#ca sĩ KIMLONG #KIMLONG #đạo diễn Lâm Đạo Đạo #bittersweet #giọng ca trẻ

