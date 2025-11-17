Mối liên kết éo le giữa Liên Bỉnh Phát cùng 'ngọc nữ thế hệ đầu của điện ảnh Việt'

Sau khi Liên Bỉnh Phát thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Chung (Đài Loan, TQ), sự mong chờ của khán giả dành cho các tác phẩm sắp ra rạp của anh càng tăng cao. Trong số đó là Quán Kỳ Nam, đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Leon Lê, cái tên từng làm người yêu điện ảnh thổn thức với những thước phim đầy tính tự sự trong Song Lang.

Mới đây, trailer chính thức của Quán Kỳ Nam giới thiệu nhiều hơn về Khang - nhân vật của Liên Bỉnh Phát. Từ một dịch giả trẻ nhiều triển vọng, anh gặp Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến - ngọc nữ thế hệ đầu của điện ảnh Việt ), người phụ nữ lớn tuổi hơn làm nghề bán cơm tháng mà ban đầu anh tưởng cô mở quán ăn. Mỗi khung hình mà Kỳ Nam xuất hiện, thời gian như ngưng đọng và hình ảnh của cô cũng đọng lại trong lòng Khang như thế. Liệu với sự hiện diện của Kỳ Nam trong cuộc sống mới của mình, Khang có trả lời được câu hỏi của chú Hạo hàng xóm (Lê Văn Thân thủ vai): “Tính ở luôn hay còn muốn bay nhảy đi đâu nữa?”

Mối liên kết éo le của Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến trong phim.

Được quay bằng phim nhựa 35mm, từng khung hình của Quán Kỳ Nam như được ướp nắng vàng của Sài Gòn của những năm 1980. Cái thời người ta loay hoay trong guồng quay giao thời, của những cái mới và cũ. Trong trạng thái gấp gáp ấy là từng nhịp lắng đọng và chậm rãi muốn níu giữ một tia nắng nơi Khang chậm rãi dịch Hoàng tử bé, một nốt nhạc xưa từ căn hộ kế bên, một mùi hương bữa cơm nhà phảng phất từ căn bếp của Kỳ Nam.

Quán Kỳ Nam và đạo diễn Leon Lê cũng không hề né tránh những khía cạnh có phần nhạy cảm rất đặc trưng của giai đoạn Sài Gòn thập niên 1980. Những lời thoại ý nhị đã phần nào khéo léo tiết lộ hoàn cảnh của Khang và Kỳ Nam. Cấp trên của Khang khen anh “lý lịch của cậu tốt, nếu chuyên môn giỏi nữa là sẽ không thiếu cơ hội”. Những ánh mắt soi xét và đánh giá khi biết Kỳ Nam mời Khang ăn cơm miễn phí. Bà Bằng (Lý Kiều Hạnh thủ vai) trong cư xá lưu ý với Kỳ Nam rằng, người ta đang xì xào chuyện của hai người, “trên tuổi ngược phe” mà dám quan hệ trên mức tình bạn. Mà có lẽ, điều đó đã được dự báo trước trong những khung hình đầu tiên của trailer, khi hai người đi ngang qua nhau trong con hẻm nhỏ, ngược lối về những miền ánh sáng khác nhau. Những lúc hiếm hoi họ có thể sóng đôi dường như chỉ ở trong căn bếp, không gian riêng của Kỳ Nam hay trong không khí lặng lẽ của Sài Gòn về đêm.

Liên Bỉnh Phát được giao một nhân vật rất khó trong dự án mới này.

Vào cuối tháng Mười vừa qua, phim điện ảnh Quán Kỳ Nam đã đoạt giải thưởng “Shooting Star” tại Liên hoan phim Quốc tế Hawaii (HIFF), tiếp tục chinh phục khán giả quốc tế bằng chuyện tình đầy chất thơ của Khang và Kỳ Nam, cũng như bằng bức tranh Sài Gòn đầy sống động. Khán giả trong nước sẽ sớm được chiêm ngưỡng từng thước phim đầy rung động, những khung hình thinh lặng nhưng lại tựa hàng vạn lời nói, kể về tình cảm âm thầm nhưng âm ỉ và dai dẳng như những cơn sóng ngầm. Phim dự kiến ra mắt vào cuối tháng Mười Một.