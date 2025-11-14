Margot Robbie và Jacob Elordi đầy lãng mạn trong 'Đồi gió hú', 'thiên tài visual' màn ảnh Hàn tái xuất với vai 'lầy lội'

SVO - Từ Hàn Quốc đến Hollywood, các 'mọt phim' được 'đắm' mình trong hàng loạt 'bom tấn' đáng chú ý. Không chỉ có hài hước, các dự án điện ảnh này mang đến chất lãng mạn, giật gân tâm lý hướng đến nhiều đối tượng khán giả.

Trialer Đồi gió hú đầy khoảnh khắc "nóng bỏng"

Đồi gió hú có nhan đề gốc là Wuthering heights, của đạo diễn Emerald Fennell, đã hé lộ trailer chính thức. Trong đoạn giới thiệu mới, khán giả được chứng kiến Catherine và Heathcliff gặp gỡ từ thuở thiếu thời và giữa cả hai nhanh chóng hình thành một mối liên kết đặc biệt. Để rồi khi lớn lên, cặp đôi vướng vào một mối quan hệ đầy giằng xé nơi thảo nguyên Tây Yorkshire u hoài.

Phim mới của đạo diễn Emerald Fennell sẽ mang đến cách tiếp cận đầy lãng mạn và độc bản dựa trên tác phẩm kinh điển của nữ văn sĩ Emily Brontë. Với khả năng sáng tạo và góc nhìn duy mỹ đã làm nên tên tuổi của Fennell.

Đoạn trailer chính thức của Đồi gió hú là một "đại tiệc thị giác" của kỹ thuật phối màu táo bạo. Những góc quay sáng tạo lột tả cảm xúc nhân vật một cách hoàn hảo trên nền nhạc ca khúc mới Chains of love của ca sĩ Charli xcx. Tất cả những điều này khiến phim được dự đoán sẽ là một cú hit đầy bất ngờ, thú vị và được bàn tán rất nhiều trong dịp đầu năm 2026.

Bên cạnh bộ đôi Margot Robbie và Jacob Elordi, phim có sự tham gia của Owen Cooper. Đây là diễn viên trẻ vừa đoạt giải Emmy với vai diễn xuất sắc trong Biến cố tuổi thành niên.

Owen Cooper vào vai Heathcliff thời niên thiếu, cùng Charlotte Mellington trong vai Catherine thời nhỏ. Hai diễn viên gốc Việt là Hong Chau và Vy Nguyen sẽ đảm nhận nhân vật Nelly Dean, người dẫn chuyện của bộ phim.

Lee Jung-eun và Jung Ryeo-won mang đến "liên hoàn twist"

Không bông tuyết nào trong sạch - The woman in the white car có sự tham gia diễn xuất của Lee Jung-eun và Jung Ryeo-won. Với kịch bản sắc lạnh và nhịp phim được tính toán đến từng khung hình, phim của nữ đạo diễn Christine KO khẳng định vị thế như một trong những tác phẩm tâm lý, giật gân đáng xem nhất năm.

Diễn xuất xuất thần của hai nữ chính Lee Jung-eun và Jung Ryeo-won đã biến câu chuyện tưởng chừng đơn giản thành một "mê cung cảm xúc" đầy bất ngờ. Trong vai nữ nhà văn bất ổn tinh thần, Jung Ryeo-won có màn hóa thân xuất sắc, đủ mong manh để khiến khán giả đồng cảm, nhưng cũng đủ khó đoán để gieo nghi ngờ về việc liệu cô có phải là nghi phạm tiềm năng.

Ở phía đối diện, nữ diễn viên từng giành giải Oscar cùng Ký sinh trùng Lee Jung-eun tiếp tục ghi dấu ấn với vai nữ cảnh sát kiên nghị, sắt đá trong hành trình truy tìm sự thật, nhưng vẫn mang những tổn thương tâm lý khiến nhân vật trở nên đầy nhân tính và bao dung.

Tuy là một bộ phim tâm lý, xã hội dưới lớp vỏ của dòng phim trinh thám, giật gân, nhưng Không bông tuyết nào trong sạch không chọn cách phê phán trực tiếp. Thay vào đó, phim đặt khán giả vào vị trí của từng nhân vật, để cảm nhận những vết sẹo tâm lý vô hình đang dần huỷ hoại con người từ bên trong.

Hai nữ chính đại diện cho hai lát cắt khác nhau của cùng một nỗi đau bị bạo hành gia đình. Nếu Do Kyung là hành trình tự cứu rỗi khỏi những xiềng xích của gia đình, thì Hyun Joo là sự đối mặt với quá khứ và dũng cảm buông bỏ “danh nghĩa gia đình” để sống cho chính mình.

Cách kể chuyện tiết chế, lạnh lùng nhưng lôi cuốn giúp bộ phim vượt qua khuôn mẫu thường thấy của dòng phim giật gân, để trở thành lời nhắc nhở đầy nhân văn. Dù mỗi người đều mang trong mình những vết thương, chỉ cần dám chấp nhận và bước qua, dù phải đối mặt với những rào cản của định kiến hay những giới hạn đúng và sai, con người mới thật sự được giải thoát.

Cha Eun Woo "lột xác" đến ngỡ ngàng

"Nam thần" đình đám Cha Eun Woo trở lại với diễn xuất trong Anh trai say xe - The first ride nhanh chóng thống trị phòng vé. Lần trở lại này, anh được khán giả vô cùng trông chờ, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của một trong những nam thần tượng đẹp trai nhất K-pop hiện nay.

Cha Eun Woo được mệnh danh là "thiên tài visual", sở hữu nhan sắc hàng đầu trong các nhóm nhạc nam K-pop lứa gen 3. Sinh năm 1997, anh chàng debut với tư cách thành viên nhóm nhạc nam ASTRO dưới trướng Fantagio vào năm 2016, nhanh chóng nổi tiếng nhờ gương mặt thu hút, chuẩn gu fan Hàn cùng giọng hát ngọt ngào.

Chuyển hướng sang diễn xuất, Cha Eun Woo nhanh chóng khẳng định vị thế "nam thần màn ảnh" nhờ nhan sắc cuốn hút, thích hợp với các vai anh trai nhà bên hay "hot boy" trường học. Năm 2023, Cha Eun Woo thắng giải thưởng Popularity awards tại Truyền hình Rồng Xanh, cho thấy mức độ yêu thích của khán giả dành cho anh.

Tuy vậy phải đến tận dự án Anh trai say xe, Cha Eun Woo mới có vai chính đầu tay. Đặc biệt lần này, anh vào vai "lầy lội”, hài hước hết cỡ thay vì chỉ là "nam thần" ngôn tình như mọi khi.

Trong phim, Cha Eun Woo vào vai Yeon Min là một trong bộ tứ nam chính hài hước. Yeon Min có vẻ ngoài đẹp trai, thu hút nữ giới đến bên anh. Song, anh luôn nghĩ rằng điều khiến anh hấp dẫn là khiếu hài hước và những miếng “hạt nhài” của anh thành công cưa đổ phái nữ.

Lần này, Yeon Min phải sang nước ngoài định cư và anh cùng nhóm bạn thân 24 năm quyết định lần đầu tiên đi du lịch quốc tế để ghi dấu kỷ niệm. Nào ngờ, bộ tứ gặp phải hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, thậm chí xui xẻo đến cực điểm.