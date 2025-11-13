Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới độc lạ của hai vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi

Bình Nguyễn

SVO - Mới đây, ca sĩ Đăng Khôi và bà xã Thủy Anh tung bộ ảnh kỷ niệm 12 năm ngày cưới. Cặp đôi không đầu tư concept quá cầu kỳ mà ghi lại cột mốc đặc biệt của gia đình một cách gần gũi.

Điểm nhấn đặc biệt của bộ ảnh là khoảnh khắc cả hai cosplay chính mình cách đây 20 năm trước, khi vừa quen nhau. Trong ảnh, Thủy Anh tái hiện kiểu tóc “sư tử” thịnh hành một thời, dùng thắt lưng to bản, kẹp tóc, khuyên tai sặc sỡ. Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi gần như không già đi so với 20 năm trước.

1000038312.jpg

Trong bài đăng trên trang cá nhân của mình, Thủy Anh và Đăng Khôi còn hài hước viết caption bằng “teencode” để gợi lại kỷ niệm cũ. Với bà xã Đăng Khôi, 20 năm bên nhau chính là hành trình tuyệt đẹp, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, cùng nhau trưởng thành và xây dựng một tổ ấm đầy ắp tiếng cười.

1000038313.jpg

Thủy Anh từng chia sẻ rằng, tình yêu giống như một cái cây, nếu không được chăm sóc mỗi ngày thì rất dễ cằn cỗi. Đó cũng là lý do cả hai luôn đặt sự vun đắp tình cảm lên hàng đầu, bởi vì yêu là phải “chăm” từng chút một.

1000038310.jpg

Không chỉ là cảm xúc, tình yêu còn là sự thấu hiểu, là những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Đăng Khôi từng nói: “Chúng tôi không cần lời hoa mỹ, chỉ cần hiểu và trân trọng nhau mỗi ngày”. Sau 12 năm, tổ ấm của nam ca sĩ đầy ắp tiếng cười với ba thiên thần nhỏ, kết tinh của tình yêu và sự gắn kết.

1000038314.jpg

Niềm vui của Đăng Khôi chính là được phục vụ, chăm sóc cho vợ con, anh xem gia đình là động lực lớn để cố gắng, mang lại mọi điều tốt đẹp cho vợ con. Còn Thủy Anh luôn xem gia đình là "ngôi trường" đầu tiên và quan trọng nhất để dạy dỗ các con nên người, dù bận rộn cô vẫn cố gắng sắp xếp công việc để dành trọn tình yêu thương, tự tay chăm sóc và nấu ăn cho các con.

1000038316.jpg

Quay lại sân khấu từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Đăng Khôi nói, ngoài âm nhạc, anh cũng mong truyền cảm hứng cho rất nhiều người bằng câu chuyện thực tế về những gian nan trong sự nghiệp, áp lực làm bố, làm chồng và những giá trị của tình thân, sự hy sinh và trách nhiệm. Những trải nghiệm này giúp Đăng Khôi hiểu hơn về bản thân và càng trân trọng hơn tổ ấm mà mình đang có.

1000038308.jpg

Anh cũng biết ơn bà xã Thủy Anh luôn đồng hành, làm hậu phương để mình vững vàng theo đuổi đam mê. Việc đưa bà xã về chung công ty quản lý cũng là sự cổ vũ rõ ràng nhất của Đăng Khôi để bà xã tự tin trở lại với sự nghiệp rực rỡ mà cô từng từ bỏ để làm hậu phương cho gia đình.

Bình Nguyễn
#Đăng Khôi #ca sĩ Đăng Khôi #vợ chồng Đăng Khôi #kỷ niệm ngày cưới #Anh trai vượt ngàn chông gai #Vợ chồng

