Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Lý Hải lập cú đúp giải thưởng quốc tế: 'Tôi hy vọng sẽ tiếp tục được đóng góp công sức cho điện ảnh Việt Nam'

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Vừa qua, vợ chồng Lý Hải và Minh Hà đã hai lần được vinh danh tại Liên hoan phim quốc tế San Francisco 2025, với bộ phim 'Lật mặt 8'.

Đạo diễn Lý Hải vừa được vinh danh, với giải Best film director, tại Liên hoan phim Quốc tế ý tưởng mới San Francisco 2025 (SFNCFF 2025). Bộ phim Lật mặt 8: Vòng tay nắng của anh cũng thắng giải Best Vietnamese feature film, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình 10 năm của thương hiệu điện ảnh này.

img-1457.jpg

Lý Hải chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ vì khi gửi phim đi chỉ nghĩ đơn giản là giới thiệu phim Việt Nam đến khán giả quốc tế, nhưng không ngờ lại nhận được đến hai giải thưởng. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục được đóng góp công sức cho điện ảnh Việt Nam và mang những hình ảnh đẹp về đất nước con người, văn hoá Việt đi xa hơn nữa".

img-1456.jpg

SFNCFF là một liên hoan phim quốc tế có trụ sở tại San Francisco (Mỹ), quy tụ hơn 100 tác phẩm đến từ hơn 30 quốc gia trên thế giới. Liên hoan phim nhằm tôn vinh những nhà làm phim độc lập và các tác phẩm mang tinh thần sáng tạo mới, khuyến khích sự đa dạng về văn hóa và cách kể chuyện trong điện ảnh toàn cầu.

img-1343.jpg

Năm 2025, ban tổ chức đã nhận được hơn 100 phim gửi đến từ hơn 30 quốc gia. Lật mặt 8: Vòng tay nắng do Lý Hải viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất. Còn vợ anh - Minh Hà giữ vai trò đồng sản xuất.

img-1459.jpg

Không dừng lại ở phong cách quen thuộc về tình cảm gia đình, Lý Hải tiếp tục cho thấy sự biến hóa đa dạng trong cách kể chuyện và lựa chọn chủ đề. Thành công của Lý Hải tại SFNCFF 2025 không chỉ là sự ghi nhận tài năng cá nhân, mà còn cho thấy sức lan tỏa của điện ảnh Việt Nam trên bản đồ điện ảnh thế giới.

img-1344.jpg

Sau hơn 15 năm chuyển hướng sang điện ảnh, Lý Hải đã trở thành một trong những đạo diễn và nhà sản xuất phim thương mại nổi bật của Việt Nam. Các phần phim Lật mặt đã mang về hơn 1.400 tỷ đồng, khẳng định sức hút bền vững của thương hiệu.

img-1340.jpg

Mỗi tác phẩm của Lý Hải kết hợp hài hòa giữa hành động, hài hước và tình cảm gia đình. Anh được ghi nhận ở tư duy sản xuất chuyên nghiệp và khả năng nắm bắt thị hiếu, giúp series này duy trì doanh thu cao.

Bình Nguyễn
#Lật mặt 8: Vòng tay nắng #Lý Hải #Lý Hải và Minh Hà #đạo diễn Lý Hải #Lật mặt 8 #Liên hoan phim Quốc tế ý tưởng mới San Francisco 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục