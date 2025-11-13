Lý Hải lập cú đúp giải thưởng quốc tế: 'Tôi hy vọng sẽ tiếp tục được đóng góp công sức cho điện ảnh Việt Nam'

SVO - Vừa qua, vợ chồng Lý Hải và Minh Hà đã hai lần được vinh danh tại Liên hoan phim quốc tế San Francisco 2025, với bộ phim 'Lật mặt 8'.

Đạo diễn Lý Hải vừa được vinh danh, với giải Best film director, tại Liên hoan phim Quốc tế ý tưởng mới San Francisco 2025 (SFNCFF 2025). Bộ phim Lật mặt 8: Vòng tay nắng của anh cũng thắng giải Best Vietnamese feature film, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình 10 năm của thương hiệu điện ảnh này.

Lý Hải chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ vì khi gửi phim đi chỉ nghĩ đơn giản là giới thiệu phim Việt Nam đến khán giả quốc tế, nhưng không ngờ lại nhận được đến hai giải thưởng. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục được đóng góp công sức cho điện ảnh Việt Nam và mang những hình ảnh đẹp về đất nước con người, văn hoá Việt đi xa hơn nữa".

SFNCFF là một liên hoan phim quốc tế có trụ sở tại San Francisco (Mỹ), quy tụ hơn 100 tác phẩm đến từ hơn 30 quốc gia trên thế giới. Liên hoan phim nhằm tôn vinh những nhà làm phim độc lập và các tác phẩm mang tinh thần sáng tạo mới, khuyến khích sự đa dạng về văn hóa và cách kể chuyện trong điện ảnh toàn cầu.

Năm 2025, ban tổ chức đã nhận được hơn 100 phim gửi đến từ hơn 30 quốc gia. Lật mặt 8: Vòng tay nắng do Lý Hải viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất. Còn vợ anh - Minh Hà giữ vai trò đồng sản xuất.

Không dừng lại ở phong cách quen thuộc về tình cảm gia đình, Lý Hải tiếp tục cho thấy sự biến hóa đa dạng trong cách kể chuyện và lựa chọn chủ đề. Thành công của Lý Hải tại SFNCFF 2025 không chỉ là sự ghi nhận tài năng cá nhân, mà còn cho thấy sức lan tỏa của điện ảnh Việt Nam trên bản đồ điện ảnh thế giới.

Sau hơn 15 năm chuyển hướng sang điện ảnh, Lý Hải đã trở thành một trong những đạo diễn và nhà sản xuất phim thương mại nổi bật của Việt Nam. Các phần phim Lật mặt đã mang về hơn 1.400 tỷ đồng, khẳng định sức hút bền vững của thương hiệu.

Mỗi tác phẩm của Lý Hải kết hợp hài hòa giữa hành động, hài hước và tình cảm gia đình. Anh được ghi nhận ở tư duy sản xuất chuyên nghiệp và khả năng nắm bắt thị hiếu, giúp series này duy trì doanh thu cao.