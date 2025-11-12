Phim tiểu sử về Michael Jackson 'gây sốt' toàn cầu, Josh Hutcherson tái xuất với 'Năm đêm kinh hoàng 2'

SVO - Những 'ngôi sao' hàng đầu thế giới rục rịch tái xuất màn ảnh rộng, cùng những thương hiệu điện ảnh vốn đã làm nên tên tuổi của họ.

Trailer mới của Năm đêm kinh hoàng 2 vén màn quá khứ của phản diện

Năm đêm kinh hoàng 2 có tựa gốc là Five nights at Freddy’s 2 hé lộ hàng loạt chi tiết quan trọng xoay quanh phản diện được mong chờ nhất – Springtrap. Trailer cũng mang đến cái nhìn rõ nét hơn về dàn thú máy sát nhân và mối đe dọa sắp xảy ra với Mike Schmidt (Josh Hutcherson), Abby (Piper Rubio) cùng Vanessa Shelly (Elizabeth Lai).

Chỉ dài gần hai phút, trailer đã khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” khi mở đầu bằng cơn ác mộng của nữ cảnh sát Vanessa. Trong giấc mơ, cô bé Vanessa hoảng loạn chạy qua những hành lang tối tăm vô tận, cố gắng thoát khỏi người cha ác quỷ William Afton (do Matthew Lillard thủ vai). Ở đó, bản phác thảo đầu tiên của Freddy Fazbear là linh vật mang tính biểu tượng của thương hiệu cũng được tiết lộ.

Cùng lúc ấy, Abby là em gái của Mike, vì mong muốn được gặp lại những người bạn thú máy, đã quyết định một mình quay lại tiệm pizza đáng sợ. Để cứu em gái và giúp Vanessa vượt qua sang chấn tâm lý, Mike buộc phải trở lại nơi tăm tối ấy. Nhưng chẳng dễ dàng như phần đầu, nhóm thú máy sát nhân lần này trở nên táo tợn và hung dữ hơn gấp bội phần.

Trailer cũng hé lộ tạo hình của "ngôi sao" Skeet Ulrich trong vai Henry Emily – cựu đồng sáng lập Fazbear Entertainment và là bạn thân cũ của William Afton. Khi được nghe Mike kể về sự mất tích của 5 đứa trẻ, Henry đã tiết lộ cho anh sự thật về cái chết của con gái mình, điều sẽ đặt nền tảng cho những bí ẩn mới được khai mở.

Trong phiên bản game gốc, Henry là một nhân vật trung tâm nhưng không bao giờ lộ mặt mà chỉ hướng dẫn người chơi thông qua băng cassette nhằm giúp họ sinh tồn qua từng đêm, tránh xa khỏi nanh vuốt của lũ thú máy.

Ngoài bộ ba "ngôi sao" chính Josh Hutcherson, Piper Rubio và Elizabeth Lai, Năm đêm kinh hoàng 2 đánh dấu sự trở lại của nhiều gương mặt quen thuộc như Theodus Crane với vai bảo vệ trung tâm thương mại Jeremiah và Matthew Lillard là biểu tượng dòng phim kinh dị, tiếp tục đảm nhiệm vai phản diện William Afton. Phim sẽ do Emma Tammi tiếp tục đạo diễn, với phần kịch bản được chính Scott Cawthon - cha đẻ loạt game gốc, chấp bút.

Trailer về "King of pop" đã "gây bão" toàn cầu

Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu và phân tích dữ liệu WaveMetrix, đoạn trailer đầu tiên của bộ phim tiểu sử về huyền thoại âm nhạc Michael Jackson đã lập nên kỷ lục toàn cầu. Đoạn phim trở thành trailer có lượt xem trong 24 giờ cao nhất trong lịch sử Lionsgate, đồng thời là trailer của một phim tiểu sử hoặc hòa nhạc được xem nhiều nhất mọi thời đại.

MICHAEL là bức chân dung điện ảnh khắc họa cuộc đời và di sản của một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất mà thế giới từng biết đến. Bộ phim kể về cuộc đời của Michael Jackson qua những khía cạnh bên ngoài âm nhạc, theo dấu hành trình từ khi tài năng phi thường của ông được phát hiện trong vai trò giọng ca chính của nhóm Jackson Five.

Cho đến khi ông trở thành một nghệ sĩ có tầm nhìn xa, với khát vọng sáng tạo không ngừng để vươn tới danh hiệu “ngôi sao giải trí vĩ đại nhất thế giới”. Cho thấy cuộc sống phía sau hào quang sân khấu lẫn những màn trình diễn mang tính biểu tượng nhất trong giai đoạn đầu sự nghiệp solo, tác phẩm được mô tả như một góc nhìn cận cảnh về sự phát triển nghệ thuật và con người của Michael Jackson.

Điểm nhấn lớn nhất của phim nằm ở màn hóa thân của Jaafar Jackson, cháu trai của cố nghệ sĩ. Trong đoạn phim giới thiệu, Jaafar tái hiện sống động những điệu nhảy huyền thoại như moonwalk, cùng phân đoạn gợi nhớ đến video âm nhạc Thriller.

Đây cũng là vai diễn điện ảnh đầu tay của Jaafar, bên cạnh "dàn sao" thực lực gồm Miles Teller, Colman Domingo, Nia Long, Laura Harrier và Juliano Krue Valdi. Bộ phim do Antoine Fuqua làm đạo diễn.

Bậc thầy kinh dị Hollywood Osgood Perkins trở lại

Sau thành công vang dội của The monkey, đạo diễn Osgood Perkins tiếp tục khiến khán giả rùng mình với Kỳ an nghỉ với tên tiếng Anh là Keeper. Phim xoay quanh đôi tình nhân Liz (Tatiana Maslany thủ vai) và Malcolm (Rossif Sutherland thủ vai).

Sau nhiều năm chung sống, họ quyết định thực hiện một chuyến nghỉ dưỡng đến một căn nhà gỗ biệt lập giữa rừng sâu. Nơi họ hy vọng có thể hâm nóng lại mối quan hệ đang dần nguội lạnh.

Thế nhưng, ngay khi vừa ổn định, Malcolm bất ngờ rời đi với lý do công việc khẩn cấp, để lại Liz một mình nơi hoang vu. Cô cố gắng tận hưởng sự yên tĩnh, nhưng từng đêm, những tiếng động kỳ lạ, bóng người thoáng qua cửa sổ và những giấc mơ trộn lẫn thực tại bắt đầu xâm chiếm tâm trí cô.

Trong hành trình tìm cách thoát khỏi nơi này, Liz dần nhận ra rằng căn nhà không chỉ chứa một thế lực đáng sợ, mà còn phản chiếu những ám ảnh, tổn thương và sự đổ vỡ trong chính tình yêu của cô.

Đoạn trailer Kỳ an nghỉ được xây dựng đầy tính ẩn dụ và độc đáo, mở ra hai góc nhìn song song. Đó là nơi Liz và Malcolm tự kể câu chuyện tình yêu rạn nứt của họ với cùng một cảm xúc và nỗi đau như nhau.

Phim đánh dấu sự hợp tác trở lại giữa đạo diễn Osgood Perkins và nữ diễn viên Tatiana Maslany sau siêu phẩm The monkey đầu năm 2025. Ngay lập tức, cả hai đã bắt tay trở lại với Kỳ an nghỉ. Đây là một tác phẩm kinh dị tâm lý khiến những đạo diễn trên thế giới như James Wan, Guillermo del Toro, Bong Joon-ho và thậm chí Hideo Kojima cũng phải chú ý.

Phim không chỉ là sản phẩm của một đạo diễn tài năng, được mệnh danh là bậc thầy kinh dị tâm lý, mà còn sở hữu dàn diễn viên tài năng. Từ nhịp phim tĩnh lặng nhưng căng thẳng đến những "cú twist" bất ngờ, Kỳ an nghỉ hứa hẹn mang đến cho khán giả một trải nghiệm kinh dị khác biệt và khó quên khi thưởng thức tại rạp.