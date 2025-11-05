Ca sĩ Lân Nhã sau nhiều năm làm nghề bày tỏ: 'Việc chính của ca sĩ là hát, hát cho hay trước đã'

SVO - Ca sĩ Lân Nhã đã chia sẻ về hai dự án âm nhạc quan trọng nhất trong năm bao gồm album 'NHÃ 2025' và 'NHÃ CONCERT', sẽ diễn ra ngày 7/12/2025 tại Cung VHLĐ Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) và tại nhà hát Hòa Bình, TP. HCM, vào ngày 20/12/2025.

Lân Nhã tâm sự: “Đây là một năm Nhã có rất nhiều thay đổi trong suy nghĩ, trong nhận thức và ngay cả trong cách hát. Nhưng Nhã cảm thấy vui vì những thay đổi đó cho mình nhiều bài học và trải nghiệm quý giá trong cuộc sống. Chặng đường đi hát của Nhã cũng không đến 15 năm. Nhã đi lồng tiếng hết 7, 8 năm rồi, tính ra, đi hát nhiều trở lại chắc từ quãng năm 2017, 2018 đến nay".

Suốt khoảng thời gian đi hát, Lân Nhã cảm giác thật sự được làm nghề, được sống nhiều hơn với âm nhạc và khán giả. Nó mang lại cho anh rất nhiều đặc biệt về cảm xúc, về cái nhìn với nghề, với âm nhạc, với khán giả.

"Đó chính là những nguồn động viên, những giá trị thật mà đôi khi mình không tìm thấy trong cuộc sống. Nhưng khi đứng trên sân khấu, nhìn ánh mắt mọi người hướng về phía mình, cảm nhận sự kỳ vọng khi mình hát, Nhã thấy hạnh phúc. Đó là những điều tuyệt vời mà Nhã cảm nhận được khi đi hát, và cũng là điều mà mỗi đêm nhạc mang đến. Vậy nên, Nhã thấy đây là thời điểm đẹp và Nhã muốn làm một điều gì đó ý nghĩa ở thời điểm này", nam ca sĩ chia sẻ.

Anh cũng chính thức giới thiệu album NHÃ 2025, được ấp ủ hơn hai năm, với sự góp mặt của những tên tuổi lớn trong làng nhạc. Album do nhạc sĩ Hoài Sa đảm nhận toàn bộ phần hoà âm phối khí. Phần xử lý âm thanh được thực hiện bởi nhạc sĩ Đức Trí và kỹ sư âm thanh người Mỹ gốc Hàn Sangwook “Sunny” Nam, người từng nhiều lần được đề cử Grammy, hoàn thiện khâu cân chỉnh cuối cùng.

Album gồm 8 ca khúc hoàn toàn mới. Đây được xem như một cột mốc trong sự nghiệp của Lân Nhã, phản ánh những thay đổi trong cảm xúc, nhận thức và trải nghiệm của anh suốt chặng đường làm nghề. Lân Nhã khẳng định, anh luôn yêu nhạc xưa và những bản tình ca sống cùng năm tháng, tương lai làm nghề vẫn sẽ như thế.

Nhưng lần này, anh muốn gửi thêm đến khán giả những bài hát mới, phù hợp với tâm trạng và sự đồng điệu nội tâm của mình. Đặc biệt, NHÃ 2025 sẽ có cả phiên bản đĩa than như cách anh trân trọng âm nhạc một cách chỉn chu và mộc mạc.

Lân Nhã còn "bật mí" về NHÃ CONCERT sẽ có sự góp mặt của những nghệ sĩ khách mời đặc biệt. Khi khán giả thắc mắc rằng, liệu Lân Nhã có thể hiện vũ đạo trong concert hay không, anh chia sẻ, do đã từng thử sức với vũ đạo và khá yêu thích vận động nên anh sẽ có một chút chấm phá về vũ đạo trong chương trình.

Anh đang nỗ lực tập luyện cùng biên đạo múa Quang Đăng. Tuy nhiên, Lân Nhã khẳng định, điều anh chú trọng nhất vẫn là giọng hát và đó sẽ là trung tâm của concert: “Việc chính của ca sĩ là hát, hát cho hay trước đã. Nhã đã tốn mười mấy năm để rèn luyện giọng hát và sẽ còn cố gắng thêm nhiều nữa".