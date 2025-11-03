Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Gã điên mắt ngây thơ xứ Hàn' về chung một nhà với Park Bo Gum và BLACKPINK, ra mắt album solo đầu tiên cùng với Kangta

Tuệ Nghi
SVO - THEBLACKLABEL đã chào đón Yim Si Wan trở thành thành viên mới nhất của công ty.

The Black Label thông báo vào ngày 3/11 rằng, Im Si Wan đã ký hợp đồng độc quyền: "Chúng tôi rất vui mừng và hào hứng khi được làm việc với Im Si Wan, người đã tích cực tham gia vào nhiều dự án khác nhau. Chúng tôi sẽ không tiếc bất kỳ sự hỗ trợ nào để Im Si Wan có thể phát huy hết tiềm năng vô hạn của mình. Hãy thể hiện sự quan tâm và ủng hộ của các bạn khi Im Si Wan ngày càng tiến xa hơn. Xin cảm ơn".

yim-si-wan-1.jpg

Im Si Wan ra mắt năm 2010, với tư cách là thành viên của ZE:A, và bên cạnh sự nghiệp diễn xuất đồ sộ, anh đang chuẩn bị phát hành album solo vào tháng Mười Hai với hãng thu âm SMArt của SM Entertainment. Im Si Wan cũng sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn toàn cầu dành cho người hâm mộ vào đầu năm sau, tạo cơ hội kết nối chặt chẽ hơn với người hâm mộ. SMArt, một hãng thu âm trực thuộc SM Entertainment, với Kangta đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất điều hành. SMArt hướng đến việc tiếp cận đa dạng các thể loại âm nhạc và không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động. Thông qua những tác phẩm nghệ thuật khác biệt, tái hiện K-pop như một di sản văn hóa và các giải pháp sản xuất tối ưu, SMArt dự kiến ​​sẽ mang đến một âm thanh tươi mới và gợi cảm chưa từng thấy trước đây.

202511031431777787-690840a1c0a68.jpg
Kangta, được công nhận là thế hệ thần tượng K-pop đầu tiên, đã đảm nhiệm vai trò giám đốc sáng tạo nội bộ tại SM Entertainment từ năm 2014, với tư cách là giám đốc không đăng ký. Anh cũng từng là nhà sản xuất điều hành của SMASHHIT, một trong những công ty con của KREATION MUSIC RIGHTS (KMR), công ty con phát hành âm nhạc của SM Entertainment. Anh cũng đã thành lập hãng thu âm mới, SMArt, không ngừng mở rộng năng lực của mình vượt ra ngoài phạm vi âm nhạc, với tư cách là một nhà sản xuất. Là một nhà sản xuất điều hành, Kangta không chỉ tham gia sản xuất các ca khúc của nhiều nghệ sĩ khác nhau mà còn tích cực hỗ trợ việc phát hiện và phát triển các nghệ sĩ mới, thể hiện sự cống hiến của anh cho âm nhạc trong suốt 30 năm qua.

Hiện tại, THEBLACKLABEL là mái nhà chung của Taeyang (BIGBANG), Park Bo Gum, Lee Jong Won, Rosé (BLACKPINK), Jeon Somi, MEOVV, ALLDAY PROJECT, cùng nhiều nghệ sĩ khác.


#Chuyển nhượng nghệ sĩ K-pop #Yim Si Wan gia nhập THEBLACKLABEL #Hợp đồng độc quyền nghệ sĩ #Sự nghiệp solo của Yim Si Wan #Mạng lưới nghệ sĩ SMEntertainment #Phát triển nghệ sĩ Hàn Quốc #Nghệ sĩ đa tài K-pop và diễn xuất #Làm việc cùng các nghệ sĩ nổi bật

