Chuyện gì đang xảy ra với Park Bom?

Theo đó, vào ngày 24/10, D-NATION Entertainment đã chia sẻ thông cáo:

Chúng tôi là D-NATION Entertainment.

Trước hết, chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã gây ra sự lo lắng do bài đăng cá nhân gần đây của Park Bom trên mạng xã hội. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã gửi lời động viên chân thành. Hiện tại, Park Bom đang trong tình trạng tâm lý rất bất ổn và gặp khó khăn trong giao tiếp, vì vậy cô ấy cần được điều trị và nghỉ ngơi khẩn cấp để hồi phục. Bài đăng trên mạng xã hội của cô ấy đã bị lan truyền qua nhiều kênh khác nhau, dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Tình trạng này không chỉ gây tổn hại cho bản thân Park Bom mà còn cho gia đình và người quen của cô ấy. Chúng tôi mong mọi người không chia sẻ bài đăng một cách bừa bãi. Chúng tôi cũng trân trọng đề nghị các cơ quan truyền thông không đưa tin thêm về vấn đề này. Công ty chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giúp nghệ sĩ sớm hồi phục sức khỏe và trở lại với trạng thái tốt hơn. Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và tiếp tục ủng hộ nồng nhiệt từ người hâm mộ.