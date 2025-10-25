Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyện gì đang xảy ra với Park Bom?

Tuệ Nghi

SVO - Công ty quản lý của Park Bom (2NE1) đã đưa ra thông báo chính thức về tình trạng sức khỏe hiện tại của nữ ca sĩ.

Theo đó, vào ngày 24/10, D-NATION Entertainment đã chia sẻ thông cáo:

Chúng tôi là D-NATION Entertainment.

Trước hết, chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã gây ra sự lo lắng do bài đăng cá nhân gần đây của Park Bom trên mạng xã hội. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã gửi lời động viên chân thành. Hiện tại, Park Bom đang trong tình trạng tâm lý rất bất ổn và gặp khó khăn trong giao tiếp, vì vậy cô ấy cần được điều trị và nghỉ ngơi khẩn cấp để hồi phục. Bài đăng trên mạng xã hội của cô ấy đã bị lan truyền qua nhiều kênh khác nhau, dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Tình trạng này không chỉ gây tổn hại cho bản thân Park Bom mà còn cho gia đình và người quen của cô ấy. Chúng tôi mong mọi người không chia sẻ bài đăng một cách bừa bãi. Chúng tôi cũng trân trọng đề nghị các cơ quan truyền thông không đưa tin thêm về vấn đề này. Công ty chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giúp nghệ sĩ sớm hồi phục sức khỏe và trở lại với trạng thái tốt hơn. Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và tiếp tục ủng hộ nồng nhiệt từ người hâm mộ.

park-bom.jpg

Trước đó, vào ngày 22/10, Park Bom đã đăng tải hình ảnh đơn khiếu nại có tiêu đề "Nguyên đơn: Park Bom, Bị đơn: Yang Hyun Suk" lên tài khoản Instagram cá nhân, cùng dòng chú thích: "Park Bom ghét YG. Kính gửi những công dân yêu quý đang sử dụng Internet, xin hãy xem xét kỹ lưỡng những gì YG đã làm với Park Bom. Xin cảm ơn". Trong đơn khiếu nại, Park Bom tuyên bố: "Bị đơn đã không thanh toán đúng hạn lợi nhuận thu được từ tất cả các hoạt động mà người khiếu nại tham gia, bao gồm phát hành nhạc, hòa nhạc, phát sóng, quảng cáo, sự kiện, viết lời và sáng tác," và yêu cầu bồi thường số tiền chưa thanh toán là "1002003004006007001000034 '64272e nghìn tỷ won". Park Bom đã tạm dừng hoạt động cùng 2NE1 vào tháng Tám vì lý do sức khỏe.

Tuệ Nghi
#Tình trạng sức khỏe nghệ sĩ #Chia sẻ của công ty quản lý #Ảnh hưởng truyền thông xã hội #Vấn đề pháp lý và kiện cáo #Hoạt động âm nhạc và tạm dừng

