Kang Tae Oh: 'Đài MBC nổi tiếng là bậc thầy về phim truyền hình cổ trang'

SVO - MBC vốn nổi tiếng với nhiều bộ phim truyền hình cổ trang ăn khách nhưng trong năm nay, họ phải đối mặt với khó khăn kép về rating, khi tỷ lệ người xem liên tục chỉ ở mức 1 - 2%. Trong bối cảnh đó, 'Moon River' với sự tham gia của Kang Tae Oh là bộ phim truyền hình cuối cùng phát sóng vào khung giờ vàng thứ Sáu và thứ Bảy trong năm được kỳ vọng là cứu tinh 'danh tiếng' cho MBC.

Theo Kang Tae Oh: "Đài MBC nổi tiếng là bậc thầy về phim truyền hình cổ trang, vì vậy, chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm phải tiếp tục duy trì danh tiếng tốt đẹp đó". Gần đây, nam diễn viên đã thực hiện một cuộc phỏng vấn tổng kết năm 2025 tại một quán cà phê ở Gangnam Gu. MBC với nhiều bộ phim truyền hình cổ trang ăn khách như Lee San Wind Of The Palace, Dae Jang Geum và Princess Hours, đã giành được danh hiệu "Đài truyền hình hàng đầu về phim cổ trang" và "Vương quốc phim truyền hình". Tuy nhiên, năm nay, các bộ phim như Barney and the Brothers, Mary Kills People và Let's Go to the Moon đã bị sụt giảm rating, với tỷ lệ người xem liên tục chỉ ở mức 1 - 2%. Trong bối cảnh đó, Moon River, với sự tham gia của Kang Tae Oh là bộ phim truyền hình cuối cùng của MBC phát sóng vào thứ Sáu và thứ Bảy trong năm.

Điều này đánh dấu sự trở lại diễn xuất của Kang Tae Oh sau 3 năm, và vì đây là dự án cuối cùng của anh trong thời kỳ trì trệ chung của các bộ phim truyền hình MBC, nên nó chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý đáng kể. Cuối cùng, anh ấy một lần nữa chứng minh giá trị diễn xuất vô song của mình thông qua bộ phim cổ trang này. Bộ phim đã kết thúc vào ngày 20/12, sau tổng cộng 14 tập. Moon River mở màn với tỷ lệ người xem 3,8% cho tập đầu tiên (theo báo cáo của Nielsen Korea toàn quốc, dựa trên số hộ gia đình trả phí) và kết thúc với tỷ lệ 6,8%, nhận được rất nhiều sự yêu thích.

Kang Tae Oh, người ra mắt trong web drama After School Bokbulbok năm 2013, đã liên tục tham gia các dự án. Năm 2019, anh khẳng định vị thế của mình trong thể loại phim cổ trang với vai Cha Yul Moo trong bộ phim hài lãng mạn thời Joseon The Tale of Nokdu. Năm 2022, anh đóng cùng Park Eun Bin trong The Strange Lawyer Woo Young-woo đạt được sự nổi tiếng chưa từng có. Vào thời điểm đó, anh được đặt biệt danh "Sad Man" (người đàn ông buồn bã) nhờ câu thoại đáng nhớ "Thật đáng tiếc".

Vào thời điểm đỉnh cao sự nghiệp kể từ khi ra mắt, Kang Tae Oh đã tạm ngừng hoạt động trong ngành giải trí một thời gian ngắn do nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Anh trở lại ba năm sau đó với bộ phim hài lãng mạn The Potato Lab, tạo được tiếng vang lớn ngay cả trước khi phát hành. Tuy nhiên, khâu đạo diễn của bộ phim nhận được nhiều ý kiến ​​trái chiều, với tỷ lệ người xem chỉ khoảng 1%, dẫn đến một kết thúc có phần buồn vui lẫn lộn vào đầu tháng 4/2025. Mặc dù nửa đầu năm có phần đáng thất vọng, nhưng Kang Tae Oh đã trở lại vào nửa cuối năm với một bộ phim cổ trang, thể loại mà anh từng rất thành công sáu năm trước đó.

Kang Tae Oh vào vai Thái tử Yi Gang mất đi nụ cười bị hoán đổi linh hồn với một thương nhân chở hàng đã mất trí nhớ. Yi Gang, người đã mất đi Thái tử phi, từ bỏ hạnh phúc của chính mình và chỉ nghĩ đến việc trả thù. Khi kế hoạch trả thù đã được lên kế hoạch từ lâu của Yi Gang cuối cùng cũng bước vào giai đoạn đầu, anh gặp thương nhân chở hàng Park Dal I (Kim Se Jeong), người có ngoại hình giống hệt Thái tử phi đã khuất, và vì lý do không rõ, họ đã hoán đổi thân xác, dẫn đến một loạt hỗn loạn.

Khi được hỏi về áp lực từ rating, Kang Tae Oh cho biết: "Tôi nghĩ, đạo diễn cảm thấy áp lực hơn tôi. Các khía cạnh khác, như diễn xuất và không khí làm việc với dàn diễn viên, quan trọng hơn nhiều so với rating hay phản hồi của khán giả. Ngày nay, với rất nhiều cách để tiếp cận nội dung, như OTT và phát lại, tôi không coi rating của lần phát sóng gốc là quá quan trọng. Nếu sau này, tôi được biết đến nhiều hơn qua các tác phẩm khác, người hâm mộ sẽ có thể nhìn lại sự nghiệp điện ảnh của tôi và khám phá lại những tác phẩm trước đây. Có lẽ, điều đó còn quan trọng hơn".

Kang Tae Oh cũng đạt được danh tiếng vang dội nhờ bộ phim cổ trang The Tale of Nokdu được phát sóng cách đây 6 năm. Khi được hỏi về cảm xúc của mình, Kang Tae Oh chia sẻ: "Áp lực rất lớn. Hơn hết, tôi muốn đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ, nhiều người trong số họ nhớ đến tôi với vai Yulmu trong The Tale of Nokdu. Tôi rất biết ơn, nhưng tôi cũng rất lo lắng, liệu mình có thể làm tốt hay không. Tôi không muốn làm người hâm mộ thất vọng, vì vậy, tôi đã làm việc chăm chỉ, cảm thấy như mình đang thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng".

"Vì nhân vật này có linh hồn bị hoán đổi, tôi đã phân tích nhân vật Dal-i do Kim Se Jeong thủ vai. Chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều ý tưởng. Chúng tôi thu âm phần đọc kịch bản của nhau và nghe lại giọng nói của nhau. Chúng tôi cũng quan sát kỹ thói quen của nhau. Chúng tôi đã nói rất nhiều về những chi tiết nhỏ như cách Se-jeong mở mắt khi lo lắng", sau khi giải thích về sự ăn ý tuyệt vời với Kim Se Jeong, Kang Tae Oh cho biết thêm: "Vì đã lâu rồi, tôi không đóng phim cổ trang, nên tôi đã xem lại các đoạn video trên YouTube về mình trong The Tale of Nokdu để cảm nhận về Moon River. Nhân vật và thế giới quan hoàn toàn khác biệt, nhưng tôi đã nỗ lực rất nhiều để nhập vai. Tôi muốn nó chân thực nhất có thể và không tạo cảm giác lạc lõng. Tôi đã luyện tập rất nhiều để khơi gợi sự đồng cảm".