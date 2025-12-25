Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Winter xuất hiện đầy tự tin trên thảm đỏ trước 'bão tin đồn hẹn hò' với Jungkook

Từ Quyên

SVO - Winter (aespa), người đang vướng vào tin đồn hẹn hò với Jungkook (BTS) đã che đi hình xăm 'ba chú cún con' gây tranh cãi trên cánh tay khi xuất hiện trên thảm đỏ '2025 SBS Gayo Daejeon'.

Winter đã tham dự chương trình "Gayo Daejun" của đài SBS được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Inspire ở Yeongjongdo, Incheon vào ngày 25/12. Diện một chiếc váy lụa không tay màu xanh da trời nhạt, cô để tóc dài xõa tự nhiên, khoe vẻ ngoài xinh đẹp như búp bê. Đáng chú ý, hình xăm ba khuôn mặt cún con trên cánh tay của cô, trước đây được cho là hình xăm đôi với Jungkook, đã biến mất không dấu vết, thu hút sự chú ý.

winter.jpg
winter-3.jpg
winter-1.jpg
winter-2.jpg
Trước đây, Winter từng vướng vào tin đồn hẹn hò với Jungkook của BTS. Một số fan nghi ngờ cả hai đang yêu nhau, dựa trên hình xăm "ba chú cún con" ở vị trí tương tự trên cánh tay và trang phục giống nhau của họ. Việc Jungkook tham dự concert của aespa ngay cả khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, cả hai công ty quản lý đều giữ im lặng về vụ việc, từ chối bình luận. Một số fan thậm chí còn tổ chức biểu tình bằng xe tải trước trụ sở công ty, cho rằng "im lặng là chấp nhận". Trên xe tải có những thông điệp như "Hãy xóa hình xăm và ra đây giải thích", và "Nếu muốn ồn ào và tán tỉnh, hãy sống như Kim Min Jung bình thường, chứ không phải Winter của aespa". Trong khi đó, aespa, nhóm nhạc mà Winter là thành viên, hiện đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "2025 aespa LIVE TOUR: SYNK: Parallel Line".
Từ Quyên
#Tin đồn hẹn hò Jungkook và Winter #Hình xăm cún con gây tranh cãi #Xuất hiện thảm đỏ SBS Gayo Daejeon 2025 #Ảnh hưởng của tin đồn đến aespa #Phản ứng của fan và truyền thông

