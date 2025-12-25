Winter xuất hiện đầy tự tin trên thảm đỏ trước 'bão tin đồn hẹn hò' với Jungkook

SVO - Winter (aespa), người đang vướng vào tin đồn hẹn hò với Jungkook (BTS) đã che đi hình xăm 'ba chú cún con' gây tranh cãi trên cánh tay khi xuất hiện trên thảm đỏ '2025 SBS Gayo Daejeon'.

Winter đã tham dự chương trình "Gayo Daejun" của đài SBS được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Inspire ở Yeongjongdo, Incheon vào ngày 25/12. Diện một chiếc váy lụa không tay màu xanh da trời nhạt, cô để tóc dài xõa tự nhiên, khoe vẻ ngoài xinh đẹp như búp bê. Đáng chú ý, hình xăm ba khuôn mặt cún con trên cánh tay của cô, trước đây được cho là hình xăm đôi với Jungkook, đã biến mất không dấu vết, thu hút sự chú ý.