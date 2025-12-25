Hwang Min Hyun sẽ tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ Hàn Quốc - Nhật Bản vào năm tới

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thu Hiền
SVO - Hwang Min Hyun sẽ tổ chức tổng cộng 6 buổi gặp gỡ người hâm mộ vào tháng Hai và tháng Ba năm sau.

Công ty quản lý Pledis Entertainment thông báo vào ngày 25/12: "Hwang Min Hyun sẽ tổ chức tổng cộng sáu buổi gặp gỡ người hâm mộ vào tháng Hai và tháng Ba năm sau. Buổi đầu tiên sẽ được tổ chức tại Yes24 Live Hall ở Gwangjin-gu, Seoul, từ ngày 6 đến 8/2/2026, và buổi thứ hai sẽ được tổ chức tại Tokyo International Forum Hall ở Nhật Bản, từ ngày 4 đến 5/3/2026".

a0a975d4-60f5-44f2-98f2-fada8365c1d8.jpg

Tên của buổi gặp gỡ người hâm mộ là Vườn hoa đào có nghĩa là "một khu vườn tràn ngập hoa đào". Nó tượng trưng cho một vùng đất lý tưởng, nơi Hwang Min Hyun và Hwangdo (tên fandom của anh ấy) sẽ đoàn tụ.

concert.jpg

Pledis Entertainment cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị buổi gặp gỡ người hâm mộ này như một lời cảm ơn dành cho những người hâm mộ đã chờ đợi Hwang Min Hyun trong suốt 1 năm 9 tháng qua. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và mong đợi tiếp tục của các bạn". Trong khi đó, Hwang Min Hyun cũng xác nhận sẽ đảm nhận vai trò MC cho Lễ hội âm nhạc MBC 2025, vào ngày 31/12.

vxvk1l-3f.jpg
Năm 2026, khán giả sẽ được gặp lại nhân vật Yun Ga Min trong 'Học sinh cá biệt mùa 2', do Hwang Min Hyun đảm nhận.
Thu Hiền
