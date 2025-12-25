'Đắt hơn cả một bát mì': Danh tính chiếc bánh quy nhỏ bằng lòng bàn tay có giá khoảng hơn 200.000 đồng đang 'gây sốt'

SVO - Cơn sốt món tráng miệng bắt đầu từ 'Sô cô la Dubai' năm ngoái đang tiếp tục mùa Đông này với 'Dujonku' (bánh quy dẻo Dubai). Mặc dù giá cao, vượt quá 10.000 won (khoảng hơn 200.000 đồng) mỗi chiếc dù kích thước nhỏ, gây ra nhiều tranh cãi nhưng độ phổ biến vẫn không hề giảm sút, các cửa hàng tiện lợi ở Hàn liên tục 'cháy hàng'.

Theo Baedal Minjok (sau đây gọi tắt là Baemin), ứng dụng giao hàng hàng đầu Hàn Quốc, vào ngày 24/12, lượng tìm kiếm trung bình cho "bánh quy dẻo Dubai" trong tháng này đã tăng khoảng 17 lần so với mức trung bình của tháng Mười. Trong cùng kỳ, lượng tìm kiếm trung bình cho từ viết tắt "Dujonku" (còn được gọi là "bánh quy dẻo Dubai") đã tăng vọt đến 1.500 lần. Sự ưa chuộng này cũng thể hiện rõ ở các cửa hàng tiện lợi. Các cụm từ tìm kiếm liên quan như "Bánh gạo nếp Dubai", "Dubai" và "Kadaif" đang đứng đầu trên các ứng dụng CU và GS25.

Sô cô la Dubai đã phát triển thành bánh quy dẻo Dubai. Kết cấu mềm mịn của kẹo dẻo và kadayif rất hấp dẫn, khiến bánh luôn bán hết veo mỗi ngày.

Doanh số bán hàng cũng đang tăng nhanh chóng. Theo BGF Retail, đơn vị vận hành ứng dụng CU, "Bánh gạo nếp Dubai", ra mắt vào ngày 15/10, đã bán được khoảng 810.000 chiếc tính đến ngày 21 tháng này. Trong cùng kỳ, "Bánh brownie sô cô la Dubai" đã bán được khoảng 220.000 chiếc, và "Bánh macaron nếp Dubai" ra mắt khoảng một tháng trước đã bán được khoảng 290.000 chiếc. GS Retail, đơn vị vận hành ứng dụng GS25, cũng thông báo rằng doanh số bán các món tráng miệng sô cô la Dubai, bao gồm cả "Bánh sô cô la viên nếp Dubai", đã tăng gấp bốn lần.

Một YouTuber bày tỏ sự ngạc nhiên trước giá của một loại bánh quy dẻo Dubai lên tới 10.000 won. Ảnh: Kênh YouTube 'Eolmibubu'

Tuy nhiên, tranh cãi xung quanh giá cả vẫn tiếp diễn. Một video đánh giá bánh Dujonku do YouTuber "Eolmibubu" đăng tải vào ngày 14/12 đã giới thiệu sản phẩm có giá 10.000 won/chiếc. Bình luận trong video, "Nếu giá 10.000 won, thì còn đáng lo ngại hơn cả giá một căn nhà ở Hàn Quốc" đã lan truyền rộng rãi, thu hút hơn 2,7 triệu lượt xem tính đến ngày 24/12.

Phản ứng trên mạng rất trái chiều. Một cư dân mạng bày tỏ sự ngạc nhiên bằng cách chia sẻ ảnh chụp màn hình bánh Dujonku được bán trên ứng dụng giao hàng với giá 12.000 won (90 - 95g). Trong khi đó, nhiều bình luận đề xuất các cửa hàng rẻ hơn, nhưng giá của chúng cũng nằm trong khoảng 4.000 - 6.000 won. Sản phẩm ở các cửa hàng tiện lợi cũng có giá cao hơn so với các cửa hàng thông thường. Bánh Dujonku bán tại CU và GS25 có giá lần lượt là 3.100 won (60g) và 2.900 won (50g).

Mặt khác, một số người phản bác lại, nhận định rằng "món này không thể tránh khỏi việc đắt tiền". Các nguyên liệu chính, kadaif và bơ hạt dẻ cười, hầu hết đều được nhập khẩu, dẫn đến giá thành cao. Theo một video được đăng tải bởi YouTuber Haju, chỉ riêng chi phí nguyên liệu làm dujonku, không bao gồm các nguyên liệu cơ bản như bơ và muối, đã vào khoảng 85.000 won. Chi phí làm 27 miếng (khoảng 75g mỗi miếng) bằng phương pháp này vào khoảng 3.100 won mỗi miếng.

Dubai Choco là một món tráng miệng được làm từ bột marshmallow, một loại mì mỏng kiểu Trung Đông gọi là "Kadaif", và nhân sô cô la Dubai làm từ hạt dẻ cười. Kết cấu dai ngon và hương vị độc đáo của nó đang ngày càng phổ biến trên các mạng xã hội (SNS).