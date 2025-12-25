BLACKPINK đón Giáng sinh riêng lẻ, chỉ có Jennie là người làm việc

SVO - Bốn thành viên của nhóm BLACKPINK đã chia sẻ những khoảnh khắc Giáng sinh độc đáo của riêng mình.

Đầu tiên, Jisoo đã đăng tải một số bức ảnh lên Instagram vào ngày 24, với chú thích: "♥️H A P P Y H O L I D A Y♥️". Những bức ảnh cho thấy Jisoo tạo dáng đa dạng trong chiếc áo tank top màu hồng và mũ Giáng sinh. Mặc dù làn da rám nắng, vẻ đẹp rạng rỡ của Jisoo vẫn thu hút người xem.

Vào ngày 25/12, Lisa đã chia sẻ những bức ảnh theo phong cách chụp hình với chú thích: "Happy Holidays from me to you❄️🎀". Trong bài đăng, Lisa được thấy đang tận hưởng không khí Giáng sinh với mái tóc được buộc bằng ruy băng, móng tay được trang trí bằng kim tuyến và khuôn mặt được phủ đầy kim tuyến.





Cùng ngày, Rosé cũng chia sẻ những cập nhật về lễ Giáng sinh của mình với bạn bè. Cô ấy toát lên vẻ của một người nước ngoài: "✨ Chúc mừng Giáng sinh 🎄 Chúc mừng Giáng sinh 👠 Chúc mừng ✨ những người đứng đầu bảng xếp hạng Giáng sinh, tôi hy vọng tất cả các bạn có một Giáng sinh ấm áp và an toàn".

Jennie, thay vì ăn mừng Giáng sinh, lại bày tỏ lòng biết ơn. Vào ngày 24/12, cô ấy đã nhắc đến Lễ trao giải Melon Music Awards (MMA) lần thứ 17, được tổ chức vào ngày 20/12, trên mạng xã hội của mình và cảm ơn các nhân viên đã giúp chuẩn bị sân khấu.

Trong khi đó, BLACKPINK sẽ tiếp tục các buổi hòa nhạc của họ tại Tokyo, Nhật Bản, từ ngày 16 đến 18/1 năm sau, và sẽ kết thúc BLACKPINK WORLD TOUR tại Hồng Kông (Trung Quốc), từ ngày 24 đến 26/1.