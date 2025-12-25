Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

BLACKPINK đón Giáng sinh riêng lẻ, chỉ có Jennie là người làm việc

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Bốn thành viên của nhóm BLACKPINK đã chia sẻ những khoảnh khắc Giáng sinh độc đáo của riêng mình.

Đầu tiên, Jisoo đã đăng tải một số bức ảnh lên Instagram vào ngày 24, với chú thích: "♥️H A P P Y H O L I D A Y♥️". Những bức ảnh cho thấy Jisoo tạo dáng đa dạng trong chiếc áo tank top màu hồng và mũ Giáng sinh. Mặc dù làn da rám nắng, vẻ đẹp rạng rỡ của Jisoo vẫn thu hút người xem.

jisoo-noel.gif

Vào ngày 25/12, Lisa đã chia sẻ những bức ảnh theo phong cách chụp hình với chú thích: "Happy Holidays from me to you❄️🎀". Trong bài đăng, Lisa được thấy đang tận hưởng không khí Giáng sinh với mái tóc được buộc bằng ruy băng, móng tay được trang trí bằng kim tuyến và khuôn mặt được phủ đầy kim tuyến.

lisa-noel.gif

Cùng ngày, Rosé cũng chia sẻ những cập nhật về lễ Giáng sinh của mình với bạn bè. Cô ấy toát lên vẻ của một người nước ngoài: "✨ Chúc mừng Giáng sinh 🎄 Chúc mừng Giáng sinh 👠 Chúc mừng ✨ những người đứng đầu bảng xếp hạng Giáng sinh, tôi hy vọng tất cả các bạn có một Giáng sinh ấm áp và an toàn".

rose-noel.gif

Jennie, thay vì ăn mừng Giáng sinh, lại bày tỏ lòng biết ơn. Vào ngày 24/12, cô ấy đã nhắc đến Lễ trao giải Melon Music Awards (MMA) lần thứ 17, được tổ chức vào ngày 20/12, trên mạng xã hội của mình và cảm ơn các nhân viên đã giúp chuẩn bị sân khấu.

jennie.jpg

Trong khi đó, BLACKPINK sẽ tiếp tục các buổi hòa nhạc của họ tại Tokyo, Nhật Bản, từ ngày 16 đến 18/1 năm sau, và sẽ kết thúc BLACKPINK WORLD TOUR tại Hồng Kông (Trung Quốc), từ ngày 24 đến 26/1.

Thu Hiền
#Hoạt động Giáng sinh của BLACKPINK #Chia sẻ khoảnh khắc cá nhân của các thành viên #Phong cách trang phục Giáng sinh của Jisoo và Lisa #Lời chúc mừng Giáng sinh của Rosé #Ý nghĩa lễ hội và lòng biết ơn của Jennie #Hoạt động âm nhạc và tour diễn của BLACKPINK

Xem thêm

Cùng chuyên mục