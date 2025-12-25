Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cuộc sống của 'ông vua quảng cáo' đình đám một thời trong showbiz Việt giờ ra sao?

Văn Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Trương Minh Cường vừa trở lại với phim điện ảnh mang tên 'Chiến Nam: Ve sầu thoát xác'. Màn tái xuất của 'ông vua quảng cáo' một thời nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Nam diễn viên Trương Minh Cường được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như Gió nghịch mùa, Người mẫu, Cỏ đuôi gàLật mặt 7. Anh sở hữu ngoại hình điển trai và có nhiều đường nét hao hao với tài tử Hàn Quốc Jang Dong Gun. Do đó, Trương Minh Cường được truyền thông ví von là "Jang Dong Gun phiên bản Việt", "Jang Dong Gun Việt Nam".

1000039830.jpg

Thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Trương Minh Cường còn được mệnh danh là "ông vua quảng cáo", vì được nhiều nhãn hàng lựa chọn. Nam diễn viên từng chia sẻ, có thời điểm, 15 phút "khung giờ vàng quảng cáo" đã có 5 quảng cáo có mặt anh.

1000039827.jpg

Sau thời gian định cư ở nước ngoài, anh đã trở về Việt Nam tham gia các dự án nghệ thuật khác nhau. Giờ đây, khán giả vẫn thấy được sự phong độ, lịch lãm của nam diễn viên mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Anh chăm chỉ đóng phim, không màng vai chính hay vai phụ.

Sự nỗ lực trở lại màn ảnh Việt của Trương Minh Cường dần dần nhận được sự phản hồi tích cực từ khán giả. Tham gia dự án điện ảnh võ thuật hành động, tâm lý tội phạm Chiến Nam: Ve sầu thoát xác, anh chia sẻ, ê kíp bộ phim đã rất vất vả và đầu tư rất nhiều để ra mắt công chúng.

1000039832.jpg

Với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, bộ phim không chỉ là tâm điểm võ thuật của màn ảnh Việt dịp đầu năm 2026, mà còn là biểu tượng cho tinh thần kiên định của một ê kíp đã đi qua hành trình 10 năm gian nan để đưa tác phẩm ra mắt công chúng.

1000039828.jpg

Trương Minh Cường cho biết, vai diễn của anh khá độc đáo, mới mẻ. Dù đã quay từ lâu nhưng anh vẫn cảm nhận được tinh thần võ thuật của bộ phim. "Ông vua quảng cáo" hy vọng, khán giả sẽ đón nhận bộ phim và vai diễn của anh.

1000039831.jpg

Trong phim, nhân vật chính Chiến Nam được xây dựng như một hình tượng đẹp về người chiến sĩ công an Việt Nam kiên cường, bản lĩnh và luôn dấn thân bảo vệ lẽ phải.

1000039826.jpg

Cái tên phim "Ve sầu thoát xác" mang một ý nghĩa kép đầy sâu sắc. Đó là âm mưu thâm độc của tổ chức tội phạm nhằm che giấu tội ác. Ngoài đời, đó chính là hành trình của dự án khi rũ bỏ phiên bản cũ kỹ từ năm 2016 để tái sinh thành một thực thể điện ảnh mạnh mẽ, hiện đại và hoàn toàn mới.

1000039840.jpg

Bên cạnh đó, phim còn là câu chuyện về tình yêu và lòng trung thành. Hình ảnh "hẻm đôi đồng hành" trong phim ẩn dụ cho hai thế giới: Một bên là cuộc chiến hiểm nguy của người anh hùng và một bên là bình yên của người mình yêu. Lời hứa kéo dài suốt 10 năm giữa Chiến Nam và nữ phóng viên Kim chính là sợi dây cảm xúc xuyên suốt bộ phim.

1000039842.jpg

Dự án quy tụ "dàn sao" đa dạng, từ những gương mặt điện ảnh gạo cội đến các chuyên gia võ thuật hàng đầu như Longka, Trương Minh Cường, Nguyễn Trần Duy Nhất, Nhi Katy, Hứa Minh Đạt, Triệu An, Thùy Vi, Hoàng Mèo, Quách Ngọc Tuyên, Huỳnh Phương, Thái Vũ, Vinh Râu…

Văn Sơn
#Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác #Longka #Trương Minh Cường #Nguyễn Trần Duy Nhất #Nhi Katy #Hứa Minh Đạt #Quách Ngọc Tuyên

