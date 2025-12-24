Sau năm 2025 cực kỳ thành công, loạt 'bom tấn' của Warner Bros. hứa hẹn nối dài chuỗi kỷ lục phòng vé

SVO - Bước sang năm 2026, hàng loạt dự án tiềm năng của Warner Bros. hứa hẹn sẽ tiếp tục nối dài chuỗi thành công vang dội của hãng, trong bối cảnh ngành công nghiệp điện ảnh đang trải qua cuộc cạnh tranh khốc liệt, với nhiều thách thức nhưng cũng đầy cơ hội như hiện tại.

Mở màn cho năm 2026 của nhà Warner Bros. là phim Đồi gió hú. Đây là một trong những tựa phim được chờ đợi nhất năm tới của phòng vé toàn cầu. Phim là cách tiếp cận hoàn toàn mới của nữ đạo diễn Emerald Fennell với câu chuyện tình kinh điển dưới ngòi bút nhà văn Emily Brontë.

Bộ phim là lát cắt về cuộc đời Catherine Earnshaw và Heathcliff, vốn hai con người lớn lên bên nhau, chia xa bởi những hiểu lầm và tái ngộ khi khát khao và thù hận cùng lúc giằng xé.

Đội ngũ của đạo diễn Emerald Fennell trong Đồi gió hú chính là ê kíp từng tạo nên thành công của Saltburn và Cô gái trẻ hứa hẹn. Đặc biệt, phim có sự tham gia của hai cái tên từng giành giải Oscar là nhà quay phim Linus Sandgren và thiết kế phục trang Jacqueline Durran. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên thực lực như Margot Robbie, Jacob Elordi, Shazad Latif, Alison Oliver, Owen Cooper và Hong Chau...

Cô dâu! là tác phẩm mới nhất của minh tinh Maggie Gyllenhaal trong vai trò đạo diễn sẽ ra mắt khán giả vào đầu tháng 3 năm sau. Phim khai thác một khía cạnh khác trong câu chuyện kinh điển về Frankenstein - bạn đồng hành của gã.

Phim lấy bối cảnh Chicago những năm 30 của thế kỷ 20, khi tạo vật cô đơn Frankenstein khao khát có một cô dâu đồng hành và quyết định hồi sinh một cô gái trẻ vừa qua đời sau vụ ám sát thảm khốc.

Hai kẻ điên ngoài vòng pháp luật vừa say đắm trong tình yêu, vừa đương đầu với một chặng đường mới. Cô dâu! có sự góp mặt của dàn diễn viên toàn "ngôi sao", gồm: Jessie Buckley, Christian Bale, Peter Sarsgaard và Jake Gyllenhaal.

“Phát súng” đầu tiên của New line cinema (công ty sản xuất trực thuộc Warner Bros.) trong năm 2026 là Chúng sẽ đoạt mạng, có tên gốc là They will kill you, hợp tác cùng xưởng phim Nocturna, do đạo diễn Andy Muschietti sáng lập.

Bộ phim thuộc thể loại kinh dị, hành động và hài đen, xoay quanh cuộc chiến sống còn của một người phụ nữ tại tòa nhà xa hoa The Virgil, là hang ổ của một giáo phái ma quỷ. Khi màn đêm buông xuống, những cạm bẫy được giăng ra, kẻ không thể sống sót sẽ trở thành vật tế tiếp theo.

Một trận chiến chết chóc mãn nhãn cùng phong cách hài đen đầy mê hoặc sẽ sớm bắt đầu trên màn ảnh rộng. Được đạo diễn bởi Kirill Sokolov cùng sự tham gia của dàn diễn viên Zazie Beetz, Myha’la, Paterson Joseph và Tom Felton.

Hai bậc thầy kinh dị là đạo diễn Lee Cronin và nhà sản xuất James Wan sẽ bắt tay cùng kể câu chuyện kinh dị đầy tính biểu tượng về các xác ướp dưới lăng kính hoàn toàn mới mẻ của bộ phim Lee Cronin: Xác ướp.

Sau hơn nửa năm tạm hoãn, Mortal Kombat: Cuộc chiến sinh tử II dự kiến sẽ mở màn cho mùa Hè "bom tấn" của phòng vé toàn cầu năm 2026. Trong phần phim mới, “nhà vô địch” mà các fan của tựa game Mortal Kombat vô cùng yêu mến là Johnny Cage sẽ chính thức bước lên chiến đài, tham gia vào cuộc chiến sinh tử thách thức những luật lệ đen tối mà vị bạo chúa Shao Kahn đặt ra. Những cái tên quen thuộc của phần phim trước như Joe Taslim, Hiroyuki Sanada, Lewis Tan, Jessica McNamee đều sẽ trở lại, cùng Karl Urban thủ vai chính Johnny Cage.

Một phim hành trình, với phong cách hài đen cực “bựa đời”, Animal friends, là “con tướng” hứa hẹn "làm mưa làm gió" phòng vé Mỹ trong mùa Hè năm sau. Phim được đạo diễn bởi Peter Atencio và do hai tài tử đình đám Ryan Reynolds và Jason Momoa dẫn dắt.

Hiện tại, những thông tin về Animal friends vẫn được giữ kín, nhưng đây có thể coi là một trong những "bom tấn" phòng vé rất được trông đợi năm 2026 của Warner Bros. và đơn vị chế tác nổi tiếng Legendary pictures.

Ngoài ra, tựa phim Supergirl cũng được khán giả mong chờ. Sở hữu những siêu năng lực giống với anh chàng Superman, Supergirl lại “nhìn đời” bằng lăng kính hoàn toàn khác, thực tế và trần trụi hơn nhiều.

Diễ viên trẻ Milly Alcock sẽ là Supergirl trong "vũ trụ DC" mới. Đoạn teaser trailer được công bố vào đầu tháng Mười Hai khiến các fan vô cùng thích thú khi được chứng kiến một Supergirl nóng nảy, bộc trực và cũng rất thu hút, tương đồng với hình tượng trong những trang truyện tranh mà họ vốn thân quen.

Ngoài 7 phim đã được ấn định sẽ ra mắt vào nửa đầu năm tới, nhà Warner Bros. vẫn còn rất nhiều “chiến mã” đáng chờ đợi vào nửa cuối năm sau. Trong đó, không thể không nhắc tới màn kết hợp của Tom Cruise và đạo diễn 3 lần giành giải Oscar Alejandro González Iñárritu, trong Digger, hay hồi kết của trilogy Dune: Hành tinh cát, vào tháng Mười Hai.