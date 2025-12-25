Hoài Linh, Thái Hòa và Đàm Vĩnh Hưng cùng 'dàn sao' Việt góp giọng trong siêu phẩm dịp Tết Dương lịch 2026

SVO - Phim 'Đại ca Ha Ha Ha' có tên gốc là 'BOSS', từng đạt doanh thu 420 tỷ đồng tại Hàn Quốc, đã chính thức bắt đầu hành trình chinh phục quốc tế của mình. Dự án của đạo diễn Hee Chan Ra sẽ 'đổ bộ' rạp Việt ngay ngày đầu Năm mới 2026, với phiên bản lồng tiếng đặc sắc đến từ 'dàn sao' V-biz.

Nội dung của phim xoay quanh Soon Tae, vốn là xã hội đen đã “rửa tay gác kiếm” và đang ấp ủ ước mơ làm chủ một chuỗi nhà hàng. Thế nhưng, sau khi ông trùm xã đoàn qua đời, Soon Tae bất đắc dĩ bị chỉ định “nối ngôi”.

Để né tránh “cơ hội” này, Soon Tae đề xuất cháu trai ông trùm Kang Pyo, người lại đang nuôi mộng làm vũ công tango và Pan Ho - tên gây rối nhưng vô cùng thiết tha làm đại ca. Từ ngôi vị tưởng như ai cũng khao khát, chiếc ghế ông trùm trở thành “đại chiến né chiêu” hài hước, với mục tiêu tìm ra kẻ “may mắn” nhất thống lĩnh cả xã đoàn.

Trong bản lồng tiếng Việt, nhân vật đại ca Lim Dae Soo sẽ do NSƯT Hoài Linh đảm nhận. Với chất giọng đặc trưng, gây cười đúng chất danh hài kỳ cựu, Hoài Linh sẽ mang đến một tên trùm khi thì nghiêm túc, lúc lại khôi hài đến bất lực.

Bên cạnh đó, ứng cử viên cho chiếc ghế đại ca mới Na Soon Tae sẽ do nam diễn viên Thái Hòa phụ trách lồng tiếng. Là một trong những “bảo chứng” diễn xuất hàng đầu Việt Nam, Thái Hòa hứa hẹn truyền tải chất riêng của mình không thua gì Jo Woo Jin của bản Hàn.

Tiếp đến là hai cái tên tiếp theo tranh giành vị trí ông trùm tối thượng, gồm Dong Kang Pyo (do Jung Kyung Ho thủ vai) và Cho Pan Ho (Park Ji Hwan hóa thân). Đứng sau nét diễn hài hước của Jung Kyung Ho sẽ là nam diễn viên Mạc Văn Khoa.

Trong khi đó, Lê Dương Bảo Lâm sẽ đảm nhận chất giọng của Park Ji Hwan bản gốc. Với kinh nghiệm “miếng hài” được khẳng định trên màn ảnh và sân khấu, Lê Dương Bảo Lâm và Mạc Văn Khoa hứa hẹn mang đến những tràng cười “té ghế” cho người xem.

Ngoài ra, Đại ca Ha Ha Ha bản lồng tiếng còn có diễn viên Hải Triều trong vai Won Sik, Hải Vót trong vai đại ca Bae Seok Dong, TikToker Con Cò Đây thể hiện Ji Young (vợ Soon Tae), còn vai cảnh sát chìm Tae Gyu sẽ do Nhism Streamer đảm nhận.

Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng sẽ góp giọng với vai In Sul, do tài tử Oh Dal Su đóng trong bản Hàn.

Với lực lượng "sao Việt" hùng hậu tham gia phiên bản lồng tiếng cùng cốt truyện độc đáo, Đại ca Ha Ha Ha chắc chắn sẽ là “cú nổ” dịp đầu Năm mới 2026 trên màn ảnh rộng.