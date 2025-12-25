Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Thành viên của CORTIS bị cáo buộc 'chiếm đoạt văn hóa'

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - CORTIS đã đăng tải một video chủ đề Giáng sinh, trong đó các thành viên mặc trang phục đường phố trong khi bài hát 'It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas' vang lên.

Mối liên hệ giữa K-pop và âm nhạc của người da đen là điều hoàn toàn không thể phủ nhận. Bên cạnh việc nhiều bài hát K-pop thuộc các thể loại do các nghệ sĩ da đen, đặc biệt là người Mỹ gốc Phi sáng tác, tên của các nhạc sĩ da đen cũng xuất hiện trong phần ghi chú của nhiều bài hát trong sự nghiệp của các nghệ sĩ này. Do mối liên hệ này, hiện tượng 'chiếm đoạt văn hóa' đôi khi xảy ra, khi các thần tượng sử dụng các đặc điểm của các nền văn hóa khác một cách không phù hợp như một yếu tố thẩm mỹ.

Ngay từ khi ra mắt, phong cách âm nhạc của CORTIS đã nghiêng về hip-hop, điều này cũng thể hiện rõ qua sở thích cá nhân và phong cách ăn mặc của một số thành viên. Vào ngày 24/12, nhóm đã đăng tải một video chủ đề Giáng sinh, trong đó các thành viên mặc trang phục đường phố trong khi bài hát It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas vang lên. Video này có lẽ được lấy cảm hứng từ video của một người sáng tạo khác, nhưng phần nhạc lại không phù hợp với không khí và hành động của những người trong đó.

Cư dân mạng cho rằng, một phần hành động của Martin là những dấu hiệu đặc trưng của băng đảng đường phố Crips ở Mỹ. Crips là một trong những băng đảng đường phố khét tiếng nhất ở Mỹ, với các thành viên bị kết tội giết người, buôn bán ma túy và nhiều tội ác khác.

Một trong những lời chỉ trích nhắm vào nhóm là việc chiếm đoạt các khía cạnh của đời sống đường phố và âm nhạc mà thiếu hiểu biết về hậu quả lẫn những nguy hiểm mà hành động đó có thể gây ra. Cư dân mạng cũng cáo buộc nhóm này "bắt chước người da đen". Tuy nhiên, đa số người hâm mộ đã lên tiếng 'phản pháo' rằng, Martin thực sự đã vẽ một trái tim và họ chỉ là những cậu thiếu niên đang làm theo trào lưu phổ biến trên mạng.

Tuệ Nghi
#Chỉ trích về chiếm đoạt văn hóa #Ảnh hưởng của K-Pop và âm nhạc đen #Vấn đề đạo đức trong hành động nhóm nhạc #Liên hệ giữa văn hóa đường phố và băng đảng #Phản ứng của cộng đồng mạng về hành động nhóm #Vấn đề sở thích âm nhạc và phong cách thời trang nhóm #Tranh cãi về việc bắt chước văn hóa nước ngoài #Tác động của các biểu tượng văn hóa trong giới trẻ #Nhận thức về hậu quả của hành động thiếu hiểu biết #Bình luận xã hội về trào lưu mạng và nhận thức văn hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục