Thành viên của CORTIS bị cáo buộc 'chiếm đoạt văn hóa'

Mối liên hệ giữa K-pop và âm nhạc của người da đen là điều hoàn toàn không thể phủ nhận. Bên cạnh việc nhiều bài hát K-pop thuộc các thể loại do các nghệ sĩ da đen, đặc biệt là người Mỹ gốc Phi sáng tác, tên của các nhạc sĩ da đen cũng xuất hiện trong phần ghi chú của nhiều bài hát trong sự nghiệp của các nghệ sĩ này. Do mối liên hệ này, hiện tượng 'chiếm đoạt văn hóa' đôi khi xảy ra, khi các thần tượng sử dụng các đặc điểm của các nền văn hóa khác một cách không phù hợp như một yếu tố thẩm mỹ.

Ngay từ khi ra mắt, phong cách âm nhạc của CORTIS đã nghiêng về hip-hop, điều này cũng thể hiện rõ qua sở thích cá nhân và phong cách ăn mặc của một số thành viên. Vào ngày 24/12, nhóm đã đăng tải một video chủ đề Giáng sinh, trong đó các thành viên mặc trang phục đường phố trong khi bài hát It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas vang lên. Video này có lẽ được lấy cảm hứng từ video của một người sáng tạo khác, nhưng phần nhạc lại không phù hợp với không khí và hành động của những người trong đó.

Cư dân mạng cho rằng, một phần hành động của Martin là những dấu hiệu đặc trưng của băng đảng đường phố Crips ở Mỹ. Crips là một trong những băng đảng đường phố khét tiếng nhất ở Mỹ, với các thành viên bị kết tội giết người, buôn bán ma túy và nhiều tội ác khác.

Một trong những lời chỉ trích nhắm vào nhóm là việc chiếm đoạt các khía cạnh của đời sống đường phố và âm nhạc mà thiếu hiểu biết về hậu quả lẫn những nguy hiểm mà hành động đó có thể gây ra. Cư dân mạng cũng cáo buộc nhóm này "bắt chước người da đen". Tuy nhiên, đa số người hâm mộ đã lên tiếng 'phản pháo' rằng, Martin thực sự đã vẽ một trái tim và họ chỉ là những cậu thiếu niên đang làm theo trào lưu phổ biến trên mạng.