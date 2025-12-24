Ahn Bo Hyun quyên góp 100 triệu won giúp trẻ em mù lòa dịp Giáng sinh

SVO - Quỹ Cộng đồng Hàn Quốc thông báo Ahn Bo Hyun đã quyên góp 100 triệu won (khoảng 68.300 đô la Mỹ) và trở thành thành viên thứ 3.800 của Hội Danh dự, câu lạc bộ các nhà hảo tâm cá nhân có giá trị cao của Quỹ Cộng đồng Hàn Quốc.

Khoản quyên góp này sẽ được sử dụng cho các chương trình phòng chống mù lòa ở trẻ em và thanh thiếu niên thuộc các hộ gia đình có thu nhập thấp. Cụ thể, nó sẽ được dùng để chi trả chi phí phẫu thuật cho các bệnh về mắt ở trẻ em như đục thủy tinh thể, rối loạn võng mạc và lác mắt, cũng như hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ em bị suy giảm thị lực, giúp các em lấy lại thị lực khỏe mạnh và trở lại cuộc sống bình thường.

Ahn Bo Hyun chia sẻ: “Tôi luôn muốn chia sẻ tình yêu thương mà tôi đã nhận được từ rất nhiều người, và tôi hy vọng có thể giúp đỡ dù chỉ là một phần nhỏ cho những người cần giúp đỡ. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để lan tỏa sự ấm áp trong xã hội thông qua việc cho đi”.

Nam diễn viên luôn tích cực đóng góp để hỗ trợ những người kém may mắn, yếu thế. Trong thời điểm đỉnh điểm của đại dịch COVID-19 năm 2020, Ahn Bo Hyun đã trao tặng 3.000 chai nước rửa tay cho các cơ sở phúc lợi xã hội, và năm 2022 anh tiếp tục quyên góp băng vệ sinh trị giá 50 triệu won (khoảng 34.200 đô la Mỹ), tiếp nối những việc làm thiện nguyện của mình.

Gần đây, Ahn Bo Hyun đã giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 46 cho bộ phim Pretty Crazy, và anh sẽ xuất hiện trong bộ phim truyền hình mới của đài tvN phát sóng vào thứ Hai và Ba hằng tuần, Spring Fever, khởi chiếu vào ngày 5/1/2026.