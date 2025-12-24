Nữ diễn viên Lê Trang xúc động kể lý do không dám nghe nhạc của cố nghệ sĩ Phi Nhung suốt hơn 1 năm

SVO - Sự ra đi của nữ ca sĩ Phi Nhung là một cú sốc lớn, để lại khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng diễn viên Lê Trang. Cô tiết lộ sốc đến mức suốt hơn một năm không đủ can đảm để nghe lại tiếng hát của người chị quá cố.

Trước khi trở thành một diễn viên quen mặt với khán giả, Lê Trang vốn là một sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh và có tài ca hát từ nhỏ. Niềm đam mê diễn xuất nhen nhóm từ những ngày sinh hoạt tại câu lạc bộ kịch và bắt đầu bùng nổ khi cô tham gia chương trình Tiếng cười sinh viên.

Dấu mốc rực rỡ nhất đưa cái tên Lê Trang đến gần hơn với công chúng là năm 2015, qua chương trình Thách thức danh hài và Cười xuyên Việt. Dù ánh hào quang đến sớm, cô vẫn kiên định hoàn thành con đường học vấn để cầm trên tay tấm bằng cử nhân, minh chứng cho một tinh thần làm nghề nghiêm túc và trách nhiệm.

Từng có lúc kiệt sức vì cân nặng 80kg gây cản trở công việc, Lê Trang đã thực hiện một cuộc “cải cách” ngoạn mục khi giảm được 20 kg sau những ngày tháng ăn kiêng và tập luyện gian khổ. Điều này mang lại sự tự tin để nữ diễn viên chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp.

Trong sự nghiệp, hình bóng của cố ca sĩ Phi Nhung luôn là một miền ký ức sâu đậm. Là người thầy, người chị đã dìu dắt và truyền động lực cho Lê Trang trong những lúc mệt mỏi nhất, sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung đã để lại một khoảng trống lớn trong lòng cô. Nữ diễn viên chia sẻ, phải mất hơn một năm cô mới có thể nghe lại nhạc của cố nghệ sĩ mà không bật khóc.

Không chỉ gây ấn tượng qua những vai diễn hài hước trên sân khấu kịch và màn ảnh rộng, Lê Trang còn chạm đến trái tim khán giả bằng hình ảnh nhân vật vợ Thổ Địa nhân hậu, duyên dáng trong chương trình Thần tài gõ cửa. Được mời tham gia chương trình từ những năm 2015 - 2016, Lê Trang tự hào khi mình đã đồng hành từ những ngày đầu tiên.

Nhớ về những ngày đầu tham gia một chương trình truyền hình thiện nguyện, nữ diễn viên không giấu được sự hồi hộp. Đó là lần đầu tiên cô làm việc trong một không gian có nhiều người khuyết tật, khiến cô từng lúng túng vì không biết cách chia sẻ hay trò chuyện với họ sao cho phù hợp.

Chính những nhân vật trong chương trình đã trở thành nguồn cảm hứng lớn lao cho Lê Trang. Cô tâm sự rằng, mỗi khi gặp chuyện buồn riêng hay muốn chùn bước, cô lại nghĩ về sự cố gắng của những mảnh đời khiếm khuyết trong Thần tài gõ cửa. "Tại sao người ta không đủ đầy, bị khiếm khuyết như vậy mà vẫn cố gắng vươn lên, vẫn làm được mọi thứ, thì những gì mình trải qua không là gì cả", nữ diễn viên bộc bạch.

Trong hành trình này, Lê Trang còn học hỏi được rất nhiều điều quý giá từ nghệ sĩ Đình Toàn. Cô đặc biệt ngưỡng mộ trí nhớ tuyệt vời của đàn anh, khi anh có thể nắm bắt kịch bản và hoàn cảnh nhân vật rất nhanh, rất kỹ để đưa ra những chia sẻ sâu sắc. Tinh thần làm việc chuyên nghiệp và sự tận tâm ấy của anh chính là tấm gương sáng mà Lê Trang luôn trân trọng và học tập.