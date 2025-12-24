Đảm nhận vai trò mới trong sự nghiệp, Nhã Phương cảm thấy hạnh phúc khi làm ‘hậu phương’ vững chắc cho Trường Giang

SVO - Không chỉ là 'hậu phương', Nhã Phương lần đầu giữ vai trò then chốt trong phim Tết 2026 của ông xã Trường Giang.

Trong thời gian tạm gác các hoạt động nghệ thuật để dành trọn thời gian cho gia đình, Nhã Phương vẫn âm thầm đồng hành cùng Trường Giang phía sau màn ảnh. “Trong thời gian ở nhà chăm con và dưỡng thai, Nhã Phương có phụ ông xã về nhiều mảng khác”, nữ diễn viên chia sẻ.

Ngoài vai trò “hậu phương” cho Trường Giang, Nhã Phương còn lần đầu thử sức ở vị trí hoàn toàn mới là giám đốc casting trong Nhà ba tôi một phòng. Ở giai đoạn đầu, nữ diễn viên chỉ tham gia dự án với vai trò hỗ trợ đọc kịch bản và cùng chia sẻ ý tưởng.

Tuy nhiên, khi được Trường Giang ngỏ lời, Nhã Phương đã quyết định nhận thêm trách nhiệm tuyển chọn diễn viên. Dù áp lực và không tránh khỏi những lo lắng ban đầu, Nhã Phương cho thấy sự quyết tâm khi lựa chọn đồng hành cùng chồng đến cùng với dự án.

Nữ diễn viên thổ lộ: “Mình có thể làm một việc gì đó để làm "hậu phương" vững chắc cho chồng, mình thấy rất vui và mình quyết định thử một vai trò mới khá thú vị”. Sự đồng hành của Nhã Phương được xem là điểm tựa tinh thần quan trọng, góp phần giúp Trường Giang vững vàng hơn trong hành trình làm phim đầy áp lực.

Trường Giang và Nhã Phương đều lần đầu thử sức ở những vai trò mới cho phim điện ảnh, Nhà ba tôi một phòng không chỉ đánh dấu bước ngoặt cá nhân của mỗi người, mà còn mở ra hình ảnh một cặp đôi nhà sản xuất mới của điện ảnh Việt, cùng nhau tạo nên những dự án chất lượng, giàu cảm xúc và đáng mong chờ trong tương lai.

Theo Trường Giang, Tết không chỉ là thời điểm phù hợp nhất với thể loại gia đình, tình thân, mà còn là thời điểm “chín muồi” để anh trở lại sau nhiều năm vắng bóng. Với anh, gia đình luôn là điều ưu tiên, không chỉ trong cuộc sống cá nhân mà còn trong cách anh lựa chọn câu chuyện để kể trên màn ảnh. “Đối với Trường Giang, gia đình luôn là hàng đầu và quan trọng nhất”, anh chia sẻ.

Trường Giang thẳng thắn thừa nhận: “Làm đạo diễn là bước ngoặt lớn của cuộc đời”. Anh khẳng định, đã dành nhiều thời gian để học hỏi, tìm hiểu để chuẩn bị đủ hành trang trong lần đầu chào sân ở vai trò đạo diễn phim điện ảnh.

Việc lựa chọn chủ đề gia đình cho dự án phim Tết lần này cũng bắt nguồn từ chính những trải nghiệm rất riêng của Trường Giang. Mẹ mất từ nhỏ nên anh cũng thấu hiểu được cảm giác thiếu hụt tình thân và mong muốn gửi gắm một thông điệp ai cũng mong có một gia đình tràn đầy yêu thương và một mái ấm trọn vẹn.