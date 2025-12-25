Kim Woo Bin: 'Đỉnh lưu' tháng Mười Hai, chốt sổ một năm K-biz 'rực rỡ'

SVO - Kim Woo Bin, người vừa có đám cưới được mong chờ nhất K-biz năm 2025 với Shin Min Ah, đã giành vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu dành cho diễn viên (điện ảnh, truyền hình, OTT...) tháng này.

Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc vừa công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu của các diễn viên phim truyền hình tháng này. Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích dữ liệu về mức độ phủ sóng truyền thông, sự tham gia, tương tác và chỉ số cộng đồng của 100 diễn viên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình, phim điện ảnh hoặc nội dung OTT được phát hành từ ngày 23/11 đến ngày 23/12.

Kim Woo Bin, người vừa kết hôn với Shin Min Ah và gần đây chiếm được cảm tình của khán giả trong bộ phim “Genie, Make a Wish”, đứng đầu danh sách tháng này, với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 6.124.222. Tiếp theo là Yoon Kye Sang, người gần đây nhất đóng vai chính trong “Heroes Next Door” đứng thứ hai, Lee Je Hoon, người hiện đang đóng vai chính trong bộ phim truyền hình ăn khách “Taxi Driver 3” ở vị trí thứ ba, Kim You Jung trong “Dear X” đứng thứ tư, và cuối cùng, ngôi sao của “Dynamite Kiss”, Ahn Eun Jin đứng thứ năm.