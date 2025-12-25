Kim Woo Bin: 'Đỉnh lưu' tháng Mười Hai, chốt sổ một năm K-biz 'rực rỡ'

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Kim Woo Bin, người vừa có đám cưới được mong chờ nhất K-biz năm 2025 với Shin Min Ah, đã giành vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu dành cho diễn viên (điện ảnh, truyền hình, OTT...) tháng này.

Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc vừa công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu của các diễn viên phim truyền hình tháng này. Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích dữ liệu về mức độ phủ sóng truyền thông, sự tham gia, tương tác và chỉ số cộng đồng của 100 diễn viên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình, phim điện ảnh hoặc nội dung OTT được phát hành từ ngày 23/11 đến ngày 23/12.

Kim Woo Bin, người vừa kết hôn với Shin Min Ah và gần đây chiếm được cảm tình của khán giả trong bộ phim “Genie, Make a Wish”, đứng đầu danh sách tháng này, với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 6.124.222. Tiếp theo là Yoon Kye Sang, người gần đây nhất đóng vai chính trong “Heroes Next Door” đứng thứ hai, Lee Je Hoon, người hiện đang đóng vai chính trong bộ phim truyền hình ăn khách “Taxi Driver 3” ở vị trí thứ ba, Kim You Jung trong “Dear X” đứng thứ tư, và cuối cùng, ngôi sao của “Dynamite Kiss”, Ahn Eun Jin đứng thứ năm.
Trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu dành riêng cho diễn viên truyền hình (thông qua phân tích dữ liệu từ 50 diễn viên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình được phát sóng từ ngày 10/11 đến ngày 10/12, Kim Woo Bin đứng đầu, với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 3.894.193. Các cụm từ xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của anh gồm: “Shin Min Ah”, “mối quan hệ 10 năm” và “GBRB”, trong khi các từ ngữ liên quan được xếp hạng cao nhất gồm: “kết hôn”, “tiết lộ” và “chúc mừng”. Phân tích tích cực - tiêu cực của Kim Woo Bin cũng cho thấy tỷ lệ phản ứng tích cực là 92,98%. Ji Chang Wook, người gần đây trở lại màn ảnh nhỏ trong “The Manipulated” đứng thứ hai, Lee Junho của nhóm 2PM đứng ở vị trí thứ ba, Kim You Jung của “Dear X” đứng ở vị trí thứ tư và cuối cùng là Kim Se Jeong, người gần đây đóng vai chính trong phim “Moon River” chốt sổ Top5.
