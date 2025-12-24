Phim ngắn: Thị phần tiềm năng tương lai của phim truyền hình Trung Quốc

SVO - Việc phim ngắn trở thành một hạng mục nội dung được định nghĩa rõ ràng và đánh giá độc lập lần đầu tiên tại giải thưởng danh giá 'Tencent Video All Star Awards' cho thấy sự thay đổi đáng chú ý về cấu trúc của phim truyền hình Trung Quốc.

Về cấu trúc, một thay đổi đáng chú ý là phim truyền hình Trung Quốc lần đầu tiên được tách biệt khỏi thuật ngữ chung "phim ngắn", trở thành một hạng mục nội dung được định nghĩa rõ ràng và đánh giá độc lập. Điều này khẳng định tính độc lập của phim truyền hình Trung Quốc về quy mô, logic sản xuất và tính hoàn chỉnh của cốt truyện, đồng thời cho phép các hình thức nội dung ngắn khác nhau được xem xét và đánh giá ở vị trí phù hợp tương ứng của chúng lần đầu tiên.

Xét về các tác phẩm cụ thể, phim truyền hình ngắn Trung Quốc hiện nay có cả những tác phẩm kinh điển liên tục nâng tầm ngành công nghiệp và những ví dụ trưởng thành mở rộng chiều sâu của thể loại này.

Chu Tước Đường, bộ phim thu hút hơn 23.000 lượt xem trên Tencent Video và lập kỷ lục ở hạng mục của mình với thị phần cao nhất đạt 65,8%, là phim truyền hình Trung Quốc ăn khách nhất năm của Tencent Video. Phim tiếp cận thể loại này với thẩm mỹ phim trinh thám Trung Quốc, sử dụng chủ đề cốt lõi về sự hỗ trợ lẫn nhau giữa phụ nữ để mở rộng trí tưởng tượng của thể loại, phản ánh các vấn đề hiện đại thông qua các vụ án hình sự thời kỳ Cộng hòa, hé mở những suy ngẫm về nhân loại trong phạm vi màn ảnh, thiết lập một chuẩn mực mới cho phim truyền hình Trung Quốc. Diễn xuất biến hóa của Vạn Thiến đã thổi hồn vào nhân vật nữ thủ lĩnh Cao Anh, mang đến một sức mạnh và sự thức tỉnh đầy uy quyền, không chỉ nâng đỡ linh hồn của bộ phim mà còn mở rộng sự hiểu biết của khán giả về các nhân vật nữ, với một màn thể hiện vô cùng thuyết phục.

Sư Thành Sơn Hải lại sử dụng một câu chuyện đầy cảm xúc để phản ánh hành trình gian khổ của những người Hoa di cư đầu tiên đến Đông Nam Á, cuối cùng tạo nên một thiên sử thi lay động lòng người về cuộc đấu tranh của người Hoa ở nước ngoài.

Các tác phẩm được chọn vào hạng mục "Phim truyền hình ngắn Trung Quốc xuất sắc nhất năm" đều có trọng tâm riêng về chủ đề và cách thể hiện, cùng nhau thể hiện sự đa dạng của các thể loại phim truyền hình Trung Quốc.

Việc khai thác các thể loại khác nhau của họ không chỉ thể hiện sự đổi mới về chủ đề cho khán giả mà còn chứng minh tiềm năng to lớn của phim truyền hình ngắn Trung Quốc về tính trọn vẹn của cốt truyện và sự cộng hưởng cảm xúc.

Việc thiết lập hạng mục riêng cho phim ngắn định dạng dọc không chỉ công nhận định dạng này từ các nền tảng video dài mà còn phản ánh chiến lược hướng tới tương lai và có hệ thống của Tencent Video trong lĩnh vực màn hình dọc.

Một mặt, điều này có nghĩa là phim ngắn định dạng dọc không còn chỉ được coi là "lính đánh thuê" trong cuộc đua giành lưu lượng truy cập của các nền tảng, mà đã được chính thức đưa vào hệ thống đánh giá nội dung và vinh danh chính thống của nền tảng, tiến tới một giai đoạn phát triển chất lượng cao, chuyên nghiệp và công nghiệp hóa mới. Bộ phim hài nhẹ đô thị chiếu dọc Phương Hạ mới phát sóng gần đây, đạt điểm phổ biến 17.000 chỉ trong 9 giờ sau khi phát hành, phá kỷ lục về độ phổ biến cao nhất của một bộ phim ngắn chiếu dọc trên Tencent Video, các tác phẩm mang tính chuẩn mực đang liên tục nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và kỳ vọng thị trường của thể loại này.

Mặt khác, các nền tảng đang tìm cách thiết lập các cơ chế hợp tác độc quyền và tiêu chuẩn nội dung phù hợp với định dạng màn hình dọc, đồng thời đang nỗ lực ký hợp đồng và bồi dưỡng các nghệ sĩ chuyên về phim ngắn màn hình dọc. Các công ty sản xuất như: Hippo Short Drama, Peanut Short Drama, KuaiChuang, RongCheng Short Drama, Maiya Media, Mingbai Culture, Ruiyi Film & Television, Tianyi Pictures, Zhangwan và YingTan (đơn vị từng đoạt giải "Đối tác xuất sắc của năm cho phim ngắn màn hình dọc") là những đơn vị tiên phong và dẫn đầu trong lĩnh vực mới nổi này.

Chiến lược này không chỉ là phản ứng trước sự thay đổi thói quen tiêu dùng của người dùng, mà còn là sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của chiến lược "thúc đẩy lẫn nhau giữa định dạng ngang và dọc". Vì thói quen tiêu dùng nội dung màn hình dọc của người dùng là không thể đảo ngược, các nền tảng video dài phải chủ động lập kế hoạch và nắm bắt thế chủ động.