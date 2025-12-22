Những khoảnh khắc nổi bật tại 'Lễ trao giải Tencent Video All Star Awards'

Lễ trao giải Tencent Video All Star Awards 2025 đã được tổ chức tại tại Hải Khẩu,Trung Quốc, một sự kiện rực rỡ quy tụ nhiều tài năng. Năm nay, các bộ phim truyền hình dài tập của Tencent đã nở rộ trên nhiều thể loại. Trong số đó có bộ phim thần tượng đô thị đình đám Love's Ambition, và bộ phim về đề tài chiến tranh chất lượng cao The Long Way Back. Ngoài ra còn có những bộ phim gia đình ấm áp như Six Sisters, phim tình cảm ngọt ngào như Sniper Butterfly, và phim lịch sử nặng ký như The Lychee Road.
Hơn nữa, nhận thấy sự trưởng thành ngày càng tăng của phim ngắn, Giải thưởng Ngôi sao lần đầu tiên được đưa vào tiêu chí lựa chọn, tạo cơ hội cho các tác phẩm và diễn viên tài năng mới được công nhận.
Tinh Quang Đại Thưởng 2025 (Tencent Video Starlight Awards) là lễ trao giải thường niên do nền tảng Tencent Video tổ chức, nhằm vinh danh các nghệ sĩ, tác phẩm truyền hình và điện ảnh có sức ảnh hưởng nổi bật trong năm. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tổng kết hoạt động giải trí mà còn được xem là “bản đồ lưu lượng” phản ánh cục diện C-biz ở thời điểm cuối năm. Các giải thưởng chính năm nay gồm:
+ Nghệ sĩ có sức ảnh hưởng của năm: Triệu Lộ Tư.
+ Nghệ sĩ toả sáng của năm: Trần Đô Linh.
+ Diễn viên điện ảnh có chất lượng của năm: Ngô Lỗi.
+ Diễn viên Tinh Quang của năm: Đàn Kiện Thứ.
+ Ngôi sao VIP của năm: Đàn Kiện Thứ, Cung Tuấn, Đinh Vũ Hề, Mạnh Tử. Nghĩa, Trần Đô Linh, Lý Quân Nhuệ, Tống Tổ Nhi, Lưu Vũ Ninh.
+ Huân chương JUMP của năm (nhóm nghệ sĩ trẻ có tốc độ phát triển nhanh, đại diện cho thế hệ kế cận của C-biz): Đinh Vũ Hề, Đàn Kiện Thứ, Cung Tuấn, Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ, Trương Lăng Hách.
+ Phim truyền hình được mong đợi nhất năm:
- “Mạc Ly” – Bạch Lộc, Thừa Lỗi.
- “Bạch Y Công Khanh” – Cung Tuấn, Vương Ngọc Văn.
- “Phương Danh Tam Cửu” – Tống Giai, Cao Vĩ Quang.
- “Thượng Công Chúa” – Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ.
- “Quần Tinh” – Trương Tân Thành, Vạn Thiến.
- “Tỏa Sáng Như Cô Ấy” – Tần Lam, Vương Dương.
- “Chủ Giác” – Trương Gia Ích, Lưu Hạo Tồn.
- “Liêu Trai” – Trương Miểu Di, Thường Hoa Sâm.