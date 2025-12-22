Những khoảnh khắc nổi bật tại 'Lễ trao giải Tencent Video All Star Awards'

SVO - Triệu Lộ Tư xúc động nghẹn ngào vì biết ơn, bài phát biểu của Trần Đô Linh vô cùng ấn tượng, Quân Khiên, Mạnh Nhiễu lại một lần nữa đứng trên sân khấu.

Lễ trao giải Tencent Video All Star Awards 2025 đã được tổ chức tại tại Hải Khẩu,Trung Quốc, một sự kiện rực rỡ quy tụ nhiều tài năng. Năm nay, các bộ phim truyền hình dài tập của Tencent đã nở rộ trên nhiều thể loại. Trong số đó có bộ phim thần tượng đô thị đình đám Love's Ambition, và bộ phim về đề tài chiến tranh chất lượng cao The Long Way Back. Ngoài ra còn có những bộ phim gia đình ấm áp như Six Sisters, phim tình cảm ngọt ngào như Sniper Butterfly, và phim lịch sử nặng ký như The Lychee Road.

Hơn nữa, nhận thấy sự trưởng thành ngày càng tăng của phim ngắn, Giải thưởng Ngôi sao lần đầu tiên được đưa vào tiêu chí lựa chọn, tạo cơ hội cho các tác phẩm và diễn viên tài năng mới được công nhận.