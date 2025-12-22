Han Ji Min cùng Park Sung Hoon và Lee Ki Taek tham gia buổi hẹn hò giấu mặt

SVO - Bộ phim truyền hình sắp ra mắt của JTBC, 'Efficient Dating for Singles' (tên gốc) đã tung ra những hình ảnh xem trước đầu tiên và chính thức xác nhận ngày công chiếu.

Dựa trên webtoon cùng tên, Efficient Dating for Singles kể về câu chuyện của một người phụ nữ quyết định theo đuổi tình yêu và bước vào thế giới hẹn hò giấu mặt. Khi gặp gỡ hai người đàn ông với sức hút hoàn toàn khác biệt, cô thấy mình bị giằng xé giữa họ, khởi đầu cho hành trình khám phá ý nghĩa thực sự của tình yêu.

Han Ji Min vào vai Lee Ui Young, trong khi Park Sung Hoon vào vai Song Tae Seob và Lee Ki Taek vào vai Shin Ji Soo. Cả ba được kỳ vọng sẽ chạm đến trái tim khán giả bằng cách khắc họa những mối quan tâm và chuyện tình cảm của thế hệ hiện đại, những người mơ ước về một tình yêu “hiệu quả”.

Những hình ảnh mới được phát hành cho thấy các diễn viên hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật của mình. Han Ji Min tỏa sáng vẻ thanh lịch trong vai Lee Ui Young khi bước vào hành trình hẹn hò giấu mặt, Park Sung Hoon toát lên vẻ quyến rũ dịu dàng trong vai Song Tae Seob đáng tin cậy, và Lee Ki Taek mang đến nguồn năng lượng vô tư, phóng khoáng cho vai Shin Ji Soo làm tăng thêm sự mong chờ cho mối tình lãng mạn ngọt ngào nhưng phức tạp của bộ phim.

Phim sẽ được công chiếu vào ngày 28/2/2026.

Đội ngũ sản xuất chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng bộ phim này sẽ trở thành một cuốn cẩm nang hẹn hò dành cho những người ở độ tuổi 20 và 30, những người đang tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và tình yêu. Chúng tôi cũng đang nỗ lực hết mình để mang đến những nội dung giải trí chất lượng cao, vì vậy, rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của các bạn”.