James Gunn mang đến một 'Supergirl' gai góc, 'Tom & Jerry' tái xuất màn ảnh rộng

SVO - Các tên tuổi ăn khách và hiện tượng văn hóa thế giới gắn liền với nhiều thế hệ khán giả lần lượt công bố những hình ảnh mới, hứa hẹn mang đến 'bữa tiệc' màn ảnh phong phú.

Supergirl được phép không hoàn hảo

DC Studios đã chính thức cho ra mắt teaser trailer đầu tiên cho bộ phim Supergirl, đánh dấu sự trở lại của Milly Alcock trong vai Kara Zor-El, họ hàng của Superman. Đây là bộ phim tiếp theo trong Vũ trụ Điện ảnh DC (DCU) dưới sự dẫn dắt của James Gunn và Peter Safran. Phim hứa hẹn mang đến một góc nhìn gai góc, nổi loạn và đậm chất phản anh hùng về Kara Zor-El. Nhân vật này hoàn toàn đối lập với hình ảnh tươi sáng, lý tưởng của người anh họ Superman.

Câu chuyện xoay quanh Kara Zor-El, người sống trên Trái Đất tên gọi là Kara Danvers. Cô là một chiến binh đến từ hành tinh Krypton sở hữu sức mạnh tương đồng với Superman. Khi thế giới mới mà cô đang gắn bó bị đe dọa bởi một thế lực tàn nhẫn và khó lường, Kara buộc phải bước vào một hành trình vượt ra ngoài Trái Đất, đến với những hành tin xa xôi, đầy nguy hiểm.

Đoạn trailer đầu tiên của Supergirl cho thấy hình ảnh cô gái trẻ sẵn sàng lao vào chiến đấu để bảo vệ một người bạn và không chút do dự hy sinh vì Krypto. Tuy nhiên, cô cũng thẳng thắn chỉ ra sự khác biệt cốt lõi giữa mình và Superman: “Anh ấy luôn nhìn thấy điều tốt đẹp ở mọi người, còn tôi chỉ nhìn thấy sự thật".

Chia sẻ về dự án, đạo diễn Craig Gillespie cho biết, Supergirl về bản chất là một câu chuyện phản anh hùng nhưng giàu chiều sâu tâm lý. Kara Zor-El trong phim không phải là biểu tượng hoàn hảo, mà là một nhân vật mang theo rất nhiều gánh nặng và những "con quỷ nội tâm”, xuất phát từ việc cô đã trải qua 18 năm đầu đời chứng kiến hành tinh quê hương Krypton dần bị diệt vong.

Đồng quan điểm, James Gunn nhấn mạnh rằng, phiên bản Supergirl lần này được phép không hoàn hảo, thậm chí là hỗn loạn. Nữ diễn viên Milly Alcock bày tỏ mong muốn hành trình của Kara Zor-El sẽ chạm đến các khán giả trẻ, đặc biệt là phụ nữ.

Một trong những chi tiết khiến người hâm mộ đặc biệt phấn khích, chính là sự trở lại của Jason Momoa trong vũ trụ DC, với một vai diễn hoàn toàn khác biệt: Lobo. Dù nhân vật này không xuất hiện trong nguyên tác truyện tranh Supergirl: Woman of tomorrow, bộ phim sẽ lần đầu tiên đưa gã thợ săn tiền thưởng đầy hoang dã này lên màn ảnh rộng, với sự thể hiện của Jason Momoa.

Với cách tiếp cận táo bạo, Supergirl đang dần hé lộ một chương mới đầy khác biệt của Vũ trụ DC trên màn ảnh rộng. Bộ phim không chỉ mở rộng thế giới siêu anh hùng này theo hướng trưởng thành và gai góc hơn, mà còn đặt nền móng quan trọng cho tương lai của DC Studios trong kỷ nguyên mới.

Tom & Jerry tái xuất màn ảnh rộng

Hơn tám thập kỷ kể từ lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh, bộ đôi mèo - chuột kinh điển Tom và Jerry giờ đây tiếp tục chặng đường chinh phục khán giả toàn cầu. Tom & Jerry: Chiếc la bàn kỳ bí không chỉ đánh dấu kỷ niệm 85 năm của thương hiệu hoạt hình huyền thoại, còn kết hợp sự hoài niệm tuổi thơ với yếu tố huyền ảo mới lạ, mang đến một cuộc rượt đuổi hấp dẫn.

Dự án này đưa Tom và Jerry xuyên không vào một thế giới huyền bí. Không còn giới hạn ở những cuộc đuổi bắt hằng ngày, phần phim biến cặp đôi “không đội trời chung” thành những nhà thám hiểm bất đắc dĩ, đối mặt với muôn vàn hiểm nguy nhưng cũng đưa người xem khám phá những "lát cắt văn hóa" thú vị.

Đoạn teaser trailer chính thức đã hé lộ những pha hành động kịch tính nhưng không kém phần hài hước, giữ đúng tinh thần “tinh nghịch” của Tom và Jerry. Dự án lần này còn gây chú ý khi áp dụng công nghệ 3D hiện đại, tái hiện một vùng đất bí ẩn đầy mê hoặc, với kiến trúc truyền thống Á Đông.

Tom & Jerry: Chiếc la bàn kỳ bí hứa hẹn là lời tri ân dành cho di sản kinh điển, đồng thời mở ra hướng đi mới cho thương hiệu. Phim được chọn tranh giải tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 27, ở hạng mục "Hoạt hình".

Phim nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn nhờ kỹ xảo bắt mắt, câu chuyện sáng tạo và sự hòa quyện văn hóa mượt mà. Bên cạnh phần hình ảnh 3D sống động, phim được đầu tư bản lồng tiếng Việt chỉn chu, góp phần mang đến trải nghiệm trọn vẹn, gần gũi và phù hợp với khán giả gia đình dịp Tết Dương lịch.

"Hiện tượng hoạt hình liên thế hệ" SpongeBob trở lại

Ngày 17/7/1999 chính thức đánh dấu sự ra đời của series hoạt hình SpongeBob SquarePants - Chú bọt biển tinh nghịch. Giữa muôn vàn chương trình dành cho thiếu nhi của kênh Nickelodeon, tác phẩm do Stephen Hillenburg sáng tạo đã tạo nên dấu ấn riêng, với nhân vật chính độc đáo: Một miếng bọt biển rửa bát cùng hàng loạt câu chuyện hài hước dưới đáy biển.

Spongebob: Lời nguyền hải tặc đưa SpongeBob SquarePants và sao biển Patrick vào một hành trình khám phá mới tới đáy đại dương, nơi chưa có miếng bọt biển nào từng đặt chân, để đối đầu với tên cướp biển ma quái Người Hà Lan Bay.

Với kịch bản được thực hiện bởi đội ngũ gốc, phim được kỳ vọng giữ được đúng “tinh thần SpongeBob” vừa hài hước, vừa kỳ quặc, cùng những bài học nhân văn hấp dẫn cả trẻ nhỏ lẫn người lớn.

Phim còn quy tụ dàn diễn viên lồng tiếng quen thuộc như Tom Kenny - trong vai SpongeBob, Bill Fagerbakke = vai Patrick, Rodger Bumpass - vai Squidward, Clancy Brown - vai Mr. Krabs.

Lần này, phim bổ sung nhiều cái tên mới như nữ rapper Ice Spice, tham gia với vai trò lồng tiếng, cùng với các diễn viên gạo cội như: Mark Hamill, Regina Hall, George Lopez…