Giải thưởng 'Lan sóng Xanh' chính thức khởi động, lan tỏa niềm tự hào 'con Rồng cháu Tiên'

SVO - Kế thừa những giá trị cốt lõi trong suốt chiều dài lịch sử của giải thưởng, 'Làn sóng Xanh 2025' sẽ tiếp tục tôn vinh các nghệ sĩ và tác phẩm âm nhạc nổi bật trong năm.

Làn sóng Xanh lần thứ 28 chính thức công bố chủ đề 'con Rồng cháu Tiên' với tinh thần đầy tự hào, để kết nối và lan tỏa bản sắc của dân tộc Việt. Không chỉ vinh danh các giá trị âm nhạc, Giải thưởng còn mong muốn truyền đi thông điệp ý nghĩa về một thế hệ nghệ sĩ mới của Việt Nam đầy tài năng, với nhiều phẩm chất ưu tú, bản lĩnh và sáng tạo.

3-kv-co-logo.jpg

Làn sóng Xanh khởi động đợt bình chọn bằng việc công bố các bảng tổng kết thành tích của những ca khúc từng góp mặt trong bảng xếp hạng (BXH) hằng tuần suốt năm qua. Năm 2025 ghi nhận tổng cộng 106 ca khúc đủ điều kiện bình chọn, được tính từ danh sách các bài hát bắt đầu xuất hiện trong BXH Làn sóng Xanh từ ngày 13/12/2024 đến hết ngày 12/12/2025.

2-top35.jpg

Nhìn vào top 35 ca khúc nổi bật của năm nay, có thể nhận thấy sự phân hóa khá rõ rệt về “tuổi thọ” của các bài hát trong bảng xếp hạng. Bên cạnh những "bản hit" có khả năng trụ hạng bền bỉ, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong đời sống âm nhạc đại chúng, vẫn có không ít ca khúc bùng lên mạnh mẽ trong thời gian ngắn nhưng khó vượt ra khỏi phạm vi cộng đồng người hâm mộ.

img-8883-01.jpg

Đáng chú ý, Làn sóng Xanh 2025 ghi nhận một cột mốc kỷ lục mà chỉ những năm đầu tiên của Giải thưởng mới có. Ca khúc Bắc bling của Hòa Minzy, Tuấn Cry và NSƯT Xuân Hinh đạt thành tích 41 tuần nằm trong top 10, trong đó có 13 tuần giữ vị trí số một.

71aebbd202e99d3b9d544158bd12acfd.jpg

Một số sản phẩm đáng chú ý khác có nhiều tuần ở vị trí top 1 có thể kể ra như Ếch ngoài đáy giếng của Phương Mỹ Chi, với 7 tuần; Phép màu - nhạc phim Đàn cá gỗ, với MAYDAYs và Minh Tốc, đạt 6 tuần và Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế của MIN cùng Dangrangto & Antransax, với 5 tuần.

lyric-dancing-in-the-dark-soobin-4.jpg

Trong khi đó, các ca khúc có nhiều tuần nằm trong BXH nhất tiếp tục gọi tên Bắc bling, với 41 tuần ở vị trí dẫn đầu, theo sau là Phép màu (24 tuần), Ếch ngoài đáy giếngDancing in the dark (cùng 17 tuần) và sau cùng là Tái sinh, với 15 tuần.

image-58.jpg

2025 cũng là một năm có nhiều dấu ấn với Phương Mỹ Chi, khi nữ ca sĩ này không chỉ sở hữu ca khúc Ếch ngoài đáy giếng đạt thành tích cao, mà còn giúp cô lập kỷ lục là ca sĩ có nhiều bài hát góp mặt trong BXH này, với tổng cộng 13 ca khúc, bao gồm các ca khúc trong Sing!AsiaEm xinh say hi.

2299283c8a55165d3ed4958562990586.jpg

Bên cạnh đó, BXH còn ghi nhận làn sóng mạnh mẽ của các ca khúc mang chủ đề quê hương - đất nước như: Made In Vietnam, Nỗi đau giữa hòa bình, Nhà tôi có treo một lá cờ, Còn gì đẹp hơn

038a0691-79342947271026050807972-88318137276897475898229.jpg

Đặc biệt, Viết tiếp câu chuyện hòa bình đã tạo dấu ấn đậm nét, khi trở thành bài hát có nhiều phiên bản cùng xuất hiện trong BXH nhất, với ba phiên bản đến từ Nguyễn Duyên Quỳnh, Đông Hùng - Võ Hạ Trâm và Tùng Dương.

viet-tiep-cau-chuyen-hoa-binh20250504090030.jpg

Ở mảng chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc, Em xinh say hi là chương trình có số lượng bài hát lọt BXH nhiều nhất Làn sóng Xanh 2025, với tổng cộng 17 ca khúc, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của đời sống âm nhạc trong các chương trình thực tế.

image-1-9122.jpg

Theo kế hoạch, Làn sóng Xanh 2025 sẽ trao 16 hạng mục giải thưởng theo truyền thống. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý là sự trở lại của hạng mục “Ca khúc nhạc phim được yêu thích”, sau nhiều năm vắng bóng do không có đủ số lượng đề cử phù hợp, hứa hẹn mang đến thêm màu sắc và sự đa dạng cho mùa giải năm nay.

Thuận Tùng
#Làn sóng Xanh 2025 #Làn sóng Xanh #giải thưởng Làn sóng Xanh 2025 #Bắc Bling #Bắc bling của Hòa Minzy #Ếch ngoài đáy giếng #Phương Mỹ Chi #Hòa Minzy #Viết tiếp câu chuyện hòa bình

