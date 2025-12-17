Cựu sinh viên trường ĐH Bách khoa Hà Nội đăng quang 'Manhunt Vietnam 2025'

Tân Nam vương Trần Tiến Dũng (sinh năm 1997) là người mẫu, quê ở Phú Thọ. Anh cao 1m86, nặng 81kg, số đo 109-85-103cm. Ngoài ra, anh còn nhận giải phụ "Nam vương có hình thể đẹp nhất" tại cuộc thi. Tân Nam vương nhận 200 triệu đồng tiền mặt, quyền trượng và vật phẩm đăng quang. Đồng thời, anh được quyền đại diện Việt Nam tham gia Manhunt International 2026.

Manhunt Vietnam 2025 tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Anh từng là giám đốc marketing của chuỗi phòng tập và hiện là người mẫu tự do. Trước khi ghi danh tại Manhunt Vietnam, anh từng lọt top 20 Mister Vietnam 2024.

Khi đến Manhunt Vietnam, anh đặt sự quyết tâm rất cao: “Lúc tham gia Mister Vietnam, thể trạng của tôi chưa tốt nhất. Tôi đã tập luyện để giảm 6kg, xin nghỉ việc để chuẩn bị cho hành trình tại cuộc thi và may mắn giành chiến thắng”.

Trong đêm chung kết, Trần Tiến Dũng gây ấn tượng với phần thi ứng xử bằng song ngữ. Anh nhận câu hỏi chung dành cho top 6: “Lừa đảo trực tuyến đang trở thành mối đe dọa toàn cầu, liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia và buôn người, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Theo bạn, đâu là giải pháp hoặc biện pháp xử lý hiệu quả nhất để chấm dứt vấn nạn này?”.

Trần Tiến Dũng cho biết, các hành vi liên quan đến lừa đảo và mua bán người trái phép đều vi phạm pháp luật. Theo anh, việc xử phạt là cần thiết để răn đe và ngăn chặn những vi phạm. Mức xử phạt đối với hành vi lừa đảo, mua bán người trái phép cần đủ nghiêm khắc nhằm giảm thiểu và tiến tới chấm dứt: “Theo tôi, nguyên nhân chính đến từ sự thiếu hiểu biết và hạn chế về kiến thức của một bộ phận người dân. Chính điều này đã tạo điều kiện cho các đối tượng xấu dễ dàng vẽ ra những “chiếc bánh” đầy hứa hẹn về lợi ích, khiến nhiều người tin rằng, có thể đạt được thành công một cách dễ dàng, từ đó rơi vào bẫy lừa đảo”.

Các danh hiệu Á vương từ 1 đến 5 lần lượt thuộc về: Đỗ Trung Tuấn, Phạm Văn Quốc, Tống Nhựt Trường, Nguyễn Đức Quang và Phạm Đỗ Nhật Tiến. "Nam vương thời trang" được trao cho Nguyễn Văn Hoàng, "Nam vương phong cách" và "Nam vương được yêu thích nhất" thuộc về Phạm Đỗ Nhật Tiến, "Nam vương hình thể' thuộc về Trần Tiến Dũng; cùng nhiều giải thưởng phụ khác.