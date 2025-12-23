Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Mỹ Linh và Tuấn Kiệt thắng lớn tại 'đấu trường' quốc tế, ghi điểm cho nhan sắc Việt cuối năm 2025

Văn Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh tại 'Miss & Mister Celebrity International 2025', hai đại diện Việt Nam đã mang về thành tích ấn tượng, khi Trần Trân Mỹ Linh xuất sắc chạm tay vào vương miện cao nhất và Nguyễn Đình Tuấn Kiệt cán đích ở vị trí Á vương 3.

Khoảnh khắc cái tên Việt Nam được xướng lên cho ngôi vị cao nhất, Miss Celebrity International 2025 đã khiến người hâm mộ vỡ òa. Người đẹp Mỹ Linh chinh phục ban giám khảo không chỉ bởi nhan sắc rạng rỡ, mà còn ở khả năng giao tiếp khéo léo và sự đầu tư chỉn chu trong từng lần xuất hiện.

2790ecd8-8d04-4eba-8361-dda6888db5d4.jpg

Bên cạnh chiếc vương miện danh giá, Hoa hậu Mỹ Linh còn gặt hái được hàng loạt giải thưởng phụ ấn tượng như: "Best profile picture", "Best in evening gown", lọt vào top 3 "National costume", top 3 "Eco costume".

6c934539-6b4e-4b39-962e-b70ec3ba862d.jpg

Đặc biệt, bộ trang phục dân tộc mang tên Hương hỏa vàng son mà "nàng Hậu" mang đến đấu trường quốc tế lần này đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi vì sự tinh xảo, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam đến bạn bè thế giới.

e7fe2aa9-3993-4605-8fd7-2ac1a11decb1.jpg

Tại bảng nam, Nguyễn Đình Tuấn Kiệt cũng có một mùa giải thành công rực rỡ khi đạt danh hiệu Á vương 3 Mister Celebrity International 2025. So với đại diện Philippines đăng quang ngôi vị Nam vương, Tuấn Kiệt được đánh giá là đối thủ đáng gờm suốt quá trình tham gia cuộc thi.

hv1-5420.jpg

Anh khẳng định bản lĩnh, khi sở hữu bộ sưu tập giải thưởng phụ đa dạng như: "Mister influential nation of the year", "Best in tourism vlog project", "Best in National costume" với tác phẩm Thăng Long đồng văn. Việc giành giải thưởng về du lịch cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Tuấn Kiệt trong việc lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thông qua cuộc thi.

ea2cd507-a6b8-4880-8774-385f568ef464.jpg

Thành tích của Mỹ Linh và Tuấn Kiệt tại Miss & Mister Celebrity International 2025 là bước tiến đáng kể so với mùa giải trước. Kết quả này là "trái ngọt" sau một hành trình dài rèn luyện bền bỉ, từ kỹ năng trình diễn đến kiến thức xã hội.

9d6f525d-9050-41b0-8ee3-4e4d14adf8ab.jpg

Sự thành công của bộ đôi này không chỉ khẳng định vị thế của nhan sắc nội địa, mà còn tiếp thêm động lực cho những bạn trẻ đang khao khát vươn ra biển lớn. Chiến thắng lần này được xem là một dấu ấn đẹp, khép lại năm 2025 đầy rực rỡ của các đại diện Việt Nam trên các sân chơi quốc tế.

hv1-6279.jpg

Sau khi đăng quang, Hoa hậu Mỹ Linh và Á vương Tuấn Kiệt sẽ bắt đầu những hoạt động đầu tiên trên cương vị mới, thực hiện sứ mệnh của những người có sức ảnh hưởng, đóng góp cho các hoạt động cộng đồng và quảng bá văn hóa trong thời gian tới.

Văn Sơn
#Miss & Mister Celebrity International 2025 #Trần Trân Mỹ Linh #Hoa hậu Trần Trân Mỹ Linh #Nguyễn Đình Tuấn Kiệt

Xem thêm

Cùng chuyên mục