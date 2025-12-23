Mỹ Linh và Tuấn Kiệt thắng lớn tại 'đấu trường' quốc tế, ghi điểm cho nhan sắc Việt cuối năm 2025

SVO - Vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh tại 'Miss & Mister Celebrity International 2025', hai đại diện Việt Nam đã mang về thành tích ấn tượng, khi Trần Trân Mỹ Linh xuất sắc chạm tay vào vương miện cao nhất và Nguyễn Đình Tuấn Kiệt cán đích ở vị trí Á vương 3.

Khoảnh khắc cái tên Việt Nam được xướng lên cho ngôi vị cao nhất, Miss Celebrity International 2025 đã khiến người hâm mộ vỡ òa. Người đẹp Mỹ Linh chinh phục ban giám khảo không chỉ bởi nhan sắc rạng rỡ, mà còn ở khả năng giao tiếp khéo léo và sự đầu tư chỉn chu trong từng lần xuất hiện.

Bên cạnh chiếc vương miện danh giá, Hoa hậu Mỹ Linh còn gặt hái được hàng loạt giải thưởng phụ ấn tượng như: "Best profile picture", "Best in evening gown", lọt vào top 3 "National costume", top 3 "Eco costume".

Đặc biệt, bộ trang phục dân tộc mang tên Hương hỏa vàng son mà "nàng Hậu" mang đến đấu trường quốc tế lần này đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi vì sự tinh xảo, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Tại bảng nam, Nguyễn Đình Tuấn Kiệt cũng có một mùa giải thành công rực rỡ khi đạt danh hiệu Á vương 3 Mister Celebrity International 2025. So với đại diện Philippines đăng quang ngôi vị Nam vương, Tuấn Kiệt được đánh giá là đối thủ đáng gờm suốt quá trình tham gia cuộc thi.

Anh khẳng định bản lĩnh, khi sở hữu bộ sưu tập giải thưởng phụ đa dạng như: "Mister influential nation of the year", "Best in tourism vlog project", "Best in National costume" với tác phẩm Thăng Long đồng văn. Việc giành giải thưởng về du lịch cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Tuấn Kiệt trong việc lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thông qua cuộc thi.

Thành tích của Mỹ Linh và Tuấn Kiệt tại Miss & Mister Celebrity International 2025 là bước tiến đáng kể so với mùa giải trước. Kết quả này là "trái ngọt" sau một hành trình dài rèn luyện bền bỉ, từ kỹ năng trình diễn đến kiến thức xã hội.

Sự thành công của bộ đôi này không chỉ khẳng định vị thế của nhan sắc nội địa, mà còn tiếp thêm động lực cho những bạn trẻ đang khao khát vươn ra biển lớn. Chiến thắng lần này được xem là một dấu ấn đẹp, khép lại năm 2025 đầy rực rỡ của các đại diện Việt Nam trên các sân chơi quốc tế.

Sau khi đăng quang, Hoa hậu Mỹ Linh và Á vương Tuấn Kiệt sẽ bắt đầu những hoạt động đầu tiên trên cương vị mới, thực hiện sứ mệnh của những người có sức ảnh hưởng, đóng góp cho các hoạt động cộng đồng và quảng bá văn hóa trong thời gian tới.