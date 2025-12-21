5 bộ phim 'bất hủ' sẽ sưởi ấm trái tim bạn mùa Giáng sinh này!

Đây là 5 bộ phim truyền hình Hàn Quốc được phát sóng rộng rãi trên các dịch vụ trực tuyến, sẽ là những người bạn đồng hành lý tưởng cho danh sách phim Giáng sinh của bạn, bắt đầu từ bộ phim mới nhất.

King the Land (2023)

King the Land là bộ phim truyền hình giải trí tuyệt vời cho kỳ nghỉ nhờ câu chuyện tình lãng mạn ngọt ngào và hình ảnh sống động. Câu chuyện xoay quanh Gu Won (Lee Jun-ho), người thừa kế khách sạn, một người hiếm khi có lý do để cười, và Cheon Sa-rang (Lim Yoon-a), một nhân viên khách sạn vui vẻ, nổi tiếng với nụ cười rạng rỡ đặc trưng của mình. Những cảnh hài hước nhẹ nhàng bao gồm cả việc một vị vua Ả Rập đến thăm và phải lòng Sa-rang, cùng với sự can thiệp vội vàng của Gu Won làm tăng thêm sức hấp dẫn cho bộ phim. Bộ phim cũng có những cảnh quay hấp dẫn về du lịch tại Cung điện Gyeongbok và một kỳ nghỉ lãng mạn ở Bangkok.

When the Weather Is Fine (2020)

Đối với những khán giả đang tìm kiếm một bộ phim truyền hình đậm chất mùa Đông, When the Weather Is Fine là một lựa chọn lý tưởng. Lấy bối cảnh tại một thị trấn nông thôn phủ đầy tuyết, bộ phim kể về nghệ sĩ cello Mok Hae-won (Park Min-young) khi cô trở về nhà sau một thời gian khó khăn ở Seoul. Trong khi kết nối lại với những người bạn cũ và tạo dựng những mối quan hệ mới, cô dần dần chữa lành những vết thương trong quá khứ. Nhịp điệu nhẹ nhàng, sự ấm áp về mặt cảm xúc và bối cảnh mùa Đông khiến bộ phim trở thành một tác phẩm dễ chịu để thưởng thức trong mùa Giáng sinh.

Crash Landing on You (2019)

Bộ phim ăn khách toàn cầu Crash Landing on You kể về cô tiểu thư người Hàn Quốc Yoon Se-ri (Son Ye-jin), người vô tình bay dù lượn đến Triều Tiên và đáp xuống người lính Ri Jeong-hyeok (Hyun Bin). Khi anh lặng lẽ giúp cô trở về nhà, cả hai đã nảy sinh tình cảm sâu đậm. Sự lãng mạn và ấm áp của bộ phim khiến nó trở thành lựa chọn hoàn hảo cho mùa lễ hội, được tô điểm thêm bởi khung cảnh tuyết tuyệt đẹp được quay tại dãy núi Alps của Thụy Sĩ.

Oh My Venus (2015)

Oh My Venus là một bộ phim hài lãng mạn đầy quyến rũ, là lựa chọn tuyệt vời cho mùa Giáng sinh. Phim kể về nữ luật sư Kang Joo Eun (Shin Min Ah), một người từng là mỹ nhân nổi tiếng thời trung học, nay tìm đến sự giúp đỡ của Kim Young Ho (So Ji Sub), một huấn luyện viên cá nhân nổi tiếng ở Hollywood. Khi anh trở thành huấn luyện viên cá nhân của cô, cả hai dần trở nên thân thiết hơn bất chấp sự khác biệt về xuất thân. Tập cuối cùng, với cảnh cầu hôn lãng mạn vào đêm tháng Mười Hai dưới ánh đèn Giáng sinh lung linh, càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của bộ phim trong mùa lễ hội.

Winter Sonata (2002)

Là một tác phẩm kinh điển được yêu thích, Bản tình ca mùa Đông vẫn là một bộ phim không thể bỏ lỡ trong những ngày lễ mùa Đông. Được quay phần lớn tại đảo Nami ở Chuncheon, tỉnh Gangwon, bộ phim đã góp phần biến địa điểm tuyệt đẹp này thành một điểm du lịch nổi tiếng. Phim kể về câu chuyện của Jeong Yoo-jin (Choi Ji-woo), người đã mất đi mối tình thời trung học Kang Jun-sang (Bae Yong-jun) trong một tai nạn, chỉ để rồi gặp lại một người đàn ông giống hệt anh ta mười năm sau. Khi những ký ức đau buồn ùa về, cả hai lại bị thu hút lẫn nhau. Chiều sâu cảm xúc và những cảnh quay mùa Đông mang tính biểu tượng đã khiến bộ phim trở thành một tác phẩm được yêu thích bất hủ trong mùa lễ hội.