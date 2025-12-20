G-Dragon cách Jimin của BTS trong 'gang tấc' để đứng đầu về danh tiếng thương hiệu thành viên nhóm nhạc nam tháng này

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuệ Nghi
SVO - Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích các chỉ số về sự tham gia của người tiêu dùng, độ phủ sóng truyền thông, giao tiếp và nhận thức cộng đồng của 755 thành viên nhóm nhạc nam, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 20/11 đến ngày 20/12.

Jimin của BTS tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu tháng này với chỉ số uy tín thương hiệu là 3.120.523 trong tháng 12/2025. Các cụm từ được xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của anh ấy bao gồm “ARMY”, “Billboard” và “Are You Sure?!”, trong khi các thuật ngữ liên quan được xếp hạng cao nhất bao gồm “outstanding”, “healing” và “travel”. Phân tích tích cực-tiêu cực về Jimin cũng cho thấy tỷ lệ phản hồi tích cực là 93,51%. Trong khi đó, G-Dragon của BIGBANG vươn lên vị trí thứ hai với chỉ số uy tín thương hiệu là 3.069.846 trong tháng.

2025122011281565513-2.jpg
Vào ngày 19/12, một video có tiêu đề "G-DRAGON - Hậu trường lễ trao giải MAMA 2025" đã được phát hành trên kênh YouTube "OfficialGDRAGON". Trong video, G-Dragon cũng tự chỉ trích mình về màn trình diễn trực tiếp tại lễ trao giải "MAMA". Trước đó, G-Dragon đã vướng vào tranh cãi trong màn trình diễn trực tiếp tại lễ trao giải "MAMA" vào ngày 29/11, khi anh gặp khó khăn ngay cả trong việc lên nốt cao, cũng như giữ được giọng hát không ổn định. Theo công ty quản lý của anh, G-Dragon ban đầu dự định trình diễn "DRAMA" và "Heartbreaker" tại lễ trao giải, nhưng sau khi nghe tin về vụ cháy chung cư địa phương, anh đã hoàn toàn thay đổi kế hoạch biểu diễn và chọn "Untitled (2025)" thay thế.

Jin của BTS đứng thứ ba, trong khi người bạn cùng nhóm Jungkook đứng ở vị trí thứ tư sát nút. Cuối cùng, Lee Junho của 2PM đã vươn lên vị trí thứ năm sau khi chỉ số danh tiếng thương hiệu của anh tăng mạnh 406,09% so với tháng trước.

Tuệ Nghi
#Thứ hạng danh tiếng nhóm nhạc nam #Chỉ số uy tín thương hiệu nghệ sĩ #So sánh G-Dragon và Jimin #Phân tích dữ liệu truyền thông #Xu hướng nổi bật của các nghệ sĩ K-pop

