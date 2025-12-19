Jay Kelly: Khủng hoảng tuổi trung niên hay sự hối tiếc mà các ngôi sao hàng đầu Hollywood thường gặp phải

SVO - Là một bộ phim hài chính kịch gốc Netflix ra mắt năm 2025 do Noah Baumbach đạo diễn, 'Jay Kelly' là 'tiếng cười chua chát' đầy thực tế của những 'ngôi sao' hàng đầu Hollywood khi bước vào tuổi trung niên.

Bộ phim kể về Jay Kelly (George Clooney), người đã duy trì vị thế là một diễn viên hàng đầu Hollywood trong nhiều thập kỷ, đang dần cảm thấy mệt mỏi với lịch trình quay phim dày đặc. Việc từ chối đóng phim đã trở thành thói quen, và người quản lý kiêm bạn thân tận tụy của ông, Ron (Adam Sandler) cố gắng an ủi ông. Ron và người phụ trách quan hệ công chúng (Laura Dern) của ông phải vật lộn để quản lý Jay trong chuyến đi châu Âu khi ông phải đối mặt với mối quan hệ khó khăn với hai cô con gái đã trưởng thành của mình.

Vở kịch châm biếm của Noah Baumbach luôn thành công mỹ mãn

Đạo diễn Noah Baumbach ra mắt vào giữa những năm 1990 và, ngoại trừ một giai đoạn quanh năm 2000, ông liên tục cho ra mắt các tác phẩm. Từ giữa những năm 2010, khi Netflix bắt đầu sản xuất phim một cách bài bản, ông đều đặn cho ra mắt phim cứ sau hai đến ba năm, luôn nhắm đến giải Oscar vào đầu năm sau. Điều này đảm bảo chất lượng nghệ thuật cao, và bộ phim mới nhất của ông, Jay Kelly cũng không ngoại lệ. Phim đã được mời tham dự Liên hoan phim Venice trước khi ra mắt, nơi nó nhận được những đánh giá tích cực, và được coi là ứng cử viên nặng ký cho giải Oscar năm sau ở hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" và "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất". George Clooney, người đóng vai Jay Kelly, và Adam Sandler, người đóng vai người quản lý kiêm bạn của anh, Ron, đã thể hiện những màn trình diễn xuất sắc. Họ diễn xuất vô cùng tự nhiên và tuyệt vời.

Đúng với phong cách của Noah Baumbach, bộ phim "siêu Hollywood" sẽ mang đến những tiếng cười tự trào phúng, châm biếm, nếu không phải là sự lên án cũng là chỉ trích, nhưng sẽ cố gắng thể hiện hiện thực mà không quá nghiêm túc.

Những người trung niên đang trải qua khủng hoảng trong công việc, tình yêu, gia đình và các mối quan hệ

Chuyến hành trình bằng tàu hỏa xuyên châu Âu của Jay Kelly không khác gì một cuộc hành trình suy ngẫm về cuộc đời. Anh thường xuyên hồi tưởng lại những cảnh tượng trong quá khứ đôi khi là những khoảnh khắc định mệnh, nhưng thường là những khoảnh khắc khiến anh tiếc nuối. Mặc dù mọi chuyện đã qua và không thể đảo ngược, nhưng quá khứ vẫn có cách kết nối với hiện tại. Những điều mà chúng ta chỉ có thể hiểu được nếu không nhìn lại.

"Jay Kelly" kể câu chuyện về một người đàn ông trung niên đang vật lộn để vượt qua khủng hoảng trong hầu hết mọi khía cạnh: công việc, tình yêu, gia đình, các mối quan hệ và chính bản thân mình. Mặc dù là một ngôi sao Hollywood nổi tiếng toàn cầu, anh lại không hiểu chính mình. Anh đóng vai người khác trong phim, và đóng vai chính mình ngoài đời thực.

Một ngôi sao hàng đầu vật lộn với quá khứ, ký ức và hối tiếc

Ký ức và quá khứ có thể được coi là một lĩnh vực của sự lựa chọn. Chúng ta có thể quên đi những ký ức mình muốn quên và nhớ lại một cách sống động những ký ức mình muốn nhớ. Điều không tự nhiên trong quá trình này là những ký ức không chỉ khó quên mà còn ăn sâu vào chúng ta thường bị gạt sang một bên. Chúng lại trỗi dậy và giày vò chúng ta ngay khi chúng ta quên chúng đi.

Theo nghĩa này, các diễn viên đóng vai người khác, hoặc thậm chí là chính mình, có thể dễ dàng thoát khỏi chúng, nhưng dường như rất khó để quản lý ký ức của họ một cách đúng đắn. Tôi tin rằng việc một người đàn ông trung niên vật lộn với quá khứ, ký ức và hối tiếc lại trở thành một ngôi sao hàng đầu Hollywood là một lựa chọn tuyệt vời. Có lẽ anh ta đã không thể xử lý, xóa bỏ hoặc khơi lại những suy nghĩ nội tâm của mình, những suy nghĩ rất khác biệt so với người bình thường, trong một thời gian dài.

Một sự kiện đáng chú ý trong phim là chuyến đi châu Âu bất ngờ của Jay Kelly bằng tàu hỏa, thay vì làm việc cho dự án tiếp theo của mình. Anh dường như đã đánh mất tình yêu với công việc, các mối quan hệ và quan trọng nhất là chính bản thân mình. Điều gì đến sẽ đến, và điều gì đến sẽ đến.

Liệu anh có tìm lại được công việc, tình yêu, các mối quan hệ, gia đình và chính mình trong chuyến đi này? Liệu anh có thể bước tiếp? Hay mọi thứ xung quanh anh sẽ vẫn như cũ, chỉ có anh thay đổi? Tại sao không theo dõi câu chuyện dí dỏm, hài hước nhưng cũng đầy cảm động này?