Mai Tài Phến tiết lộ lý do một mình 'cân' ba vai trò trong phim mới của Mỹ Tâm

Mỹ Tâm và ê kíp chính thức tung ra những hình ảnh đầu tiên của dự án phim điện ảnh 'Tài'. Đây cũng là lần đầu tiên Mai Tài Phến giữ vai trò đạo diễn.

Tấm poster của bộ phim Tài gây ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ cách khai thác không gian đậm chất miền Tây và bầu không khí điện ảnh đầy cảm xúc. Còn first look cũng làm nổi bật không khí miền Tây, vốn là vùng đất đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện phim.

Trong đoạn phim vừa công bố, có đoạn thoại dù ẩn mặt, nhưng nhiều khán giả lập tức “điểm danh” nghệ sĩ Hồng Ánh, với đài từ và giọng nói quen thuộc. Nhân vật của nữ nghệ sĩ hứa hẹn sẽ là một cú “lột xác” hoàn toàn so với những gì khán giả từng quen.

Hình ảnh nhân vật Tài (Mai Tài Phến) lần đầu được hé lộ một cách rõ nét. Anh xuất hiện như một người lao động chân chất giữa chợ cá với vẻ ngoài phong sương như người đàn ông miền Tây quen thuộc. Không phải hình tượng bóng bẩy, không phải sự hào nhoáng, nhân vật Tài hiện lên gần gũi và rất đời. Bên cạnh đó, first look cũng giới thiệu chú Tư (Long Đẹp Trai) và Đạt (Vinh Râu).

Tài là bộ phim tiếp theo do nhà sản xuất Mỹ Tâm kết hợp cùng đạo diễn Mai Tài Phến. Sau khi tạo dấu ấn ở web drama Bình Báo, Mai Tài Phến được kỳ vọng sẽ tiến xa hơn khi đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò trong dự án điện ảnh đầu tay.

Anh chia sẻ vốn mê phim ảnh từ nhỏ và ước mơ được tự tay kể một câu chuyện của riêng mình luôn thôi thúc anh. “Tôi như một đứa trẻ, nhảy vào thực hiện dự án này với tất cả sự nhiệt thành. Tôi hy vọng khán giả sẽ đón nhận tôi trong các vai trò mới, cùng anh em diễn viên và nhà sản xuất Mỹ Tâm”, Mai Tài Phến nói.

Mai Tài Phến muốn làm một bộ phim thuần giải trí, mang nhiều yếu tố khác nhau như tình cảm gia đình, hành động, hài hước. Đây là sự pha trộn không dễ nhưng nếu thành công sẽ tạo nên một tác phẩm giàu cảm xúc và phù hợp với nhiều đối tượng khán giả. Nhà sản xuất Mỹ Tâm cho biết, lý do cô đồng hành cùng đạo diễn trẻ là vì nhìn thấy ở anh sự quyết liệt, tập trung và tiềm năng to lớn.

Mỹ Tâm chia sẻ: “Tôi vốn là người thích làm phim nhẹ nhàng, về tình cảm, tình yêu. Nhưng đạo diễn lại là người mạnh về hành động. Đến lúc đọc xong kịch bản, ngồi lại nói chuyện với nhau, tôi mới nhận thấy bộ phim lần này sẽ có sự hài hòa, đan xen giữa nhiều màu sắc khác nhau. Tôi thấy rất thú vị và chấp nhận làm nhà sản xuất cho dự án này cùng đạo diễn Mai Tài Phến”.

Sự kết hợp giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong dự án điện ảnh Tài sau khi được công bố cũng tạo nên một làn sóng kỳ vọng lớn từ khán giả. Cả hai đã từng hợp tác ăn ý trong các sản phẩm trước đây. Nhưng đây là lần đầu họ đứng chung ở một dự án điện ảnh, với vai trò quan trọng hơn, rõ nét hơn.