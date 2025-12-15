Việt Nam xếp hạng 4 Giải Vô địch Trí nhớ Thế giới lần thứ 34, tiếp tục đăng cai mùa giải sau

SVO - 'Giải Vô địch Trí nhớ Thế giới lần thứ 34' (World memory championship – WMC) đã chính thức khép lại thành công. Sự kiện đánh dấu chất lượng chuyên môn lẫn công tác tổ chức, đồng thời ghi nhận vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trên bản đồ thể thao trí tuệ thế giới.

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, với tổng cộng 14 nội dung thi đấu, gồm 10 nội dung thuộc bộ môn Siêu trí nhớ, 3 nội dung Sơ đồ tư duy và 1 nội dung Đọc nhanh, Giải Vô địch Siêu trí nhớ Thế giới 2025 đã chính thức xác định những đội tuyển xuất sắc nhất.

Ngôi vị vô địch chung cuộc thuộc về đội tuyển Mông Cổ. Đội tuyển Australia giành hạng nhì, trong khi Trung Quốc xếp ở vị trí thứ ba. Đội tuyển Việt Nam đứng hạng tư chung cuộc và đội tuyển Algeria đứng vị trí thứ năm của giải đấu.

WMC 2025 khép lại không chỉ bằng những kết quả chuyên môn ấn tượng mà còn để lại dấu ấn sâu đậm về hình ảnh một Việt Nam đổi mới, hiếu khách và tiên phong trong ứng dụng công nghệ vào tổ chức các sự kiện thể thao trí tuệ tầm cỡ quốc tế. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Giải Vô địch Siêu trí nhớ Thế giới.

Ở nội dung cá nhân, đội tuyển Siêu trí nhớ Việt Nam thi đấu tự tin và đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận, với 1 Huy chương Vàng do tuyển thủ Đặng Ngọc Phương Trinh giành được, cùng 11 Huy chương Bạc và 11 Huy chương Đồng, góp phần khẳng định sự tiến bộ rõ nét của thể thao trí tuệ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Đánh giá về hệ thống chấm điểm real-time mà Việt Nam lần đầu tiên áp dụng tại Giải Vô địch Trí nhớ Thế giới, Trưởng ban Trọng tài - ông Teo Kim Foo đánh giá rất cao tính chính xác và hiệu quả của công nghệ này. Theo ông, việc hiển thị và xử lý dữ liệu theo thời gian thực đã hỗ trợ rất lớn cho công tác trọng tài ngay từ những vòng thi đầu tiên.

Một trong những nội dung quan trọng tại cuộc thi năm nay là nghi thức ký kết hợp tác quốc tế nhằm lan tỏa phương pháp Ươm mầm Hiền tài – HITA. Đây được xem là bước đi chiến lược, hướng tới việc kết nối các tổ chức, chuyên gia và cộng đồng giáo dục trên thế giới trong việc ứng dụng những phương pháp huấn luyện trí nhớ hiện đại, góp phần phát triển trí tuệ con người một cách bền vững.

Một dấu ấn đặc biệt khác của mùa giải năm nay là việc ra mắt Cúp luân lưu chính thức của Giải Vô địch Trí nhớ Thế giới mang tên "The eternal mind trophy – Cúp trí tuệ vĩnh cửu". Chiếc cúp được chế tác độc bản tại Việt Nam, mang hình tượng bộ não con người – biểu trưng cho trí tuệ vô hạn và khả năng sáng tạo không ngừng của nhân loại.

Việc ra mắt chiếc cúp này không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh nhà vô địch mà còn khẳng định dấu ấn của Việt Nam trong việc đóng góp những giá trị mang tính biểu tượng cho thể thao trí tuệ thế giới.

Giáo sư Marek Kasperski - Chủ tịch Hội đồng Thể thao Trí tuệ Thế giới, đã đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam và thành công của mùa giải lần thứ 34. Trên cơ sở đó, Hội đồng Thể thao Trí tuệ Thế giới đã chính thức xác nhận Giải Vô địch Trí nhớ Thế giới lần thứ 35 vào năm 2026 sẽ tiếp tục được tổ chức tại Việt Nam.