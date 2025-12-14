Màn trình diễn trực tiếp của EXO thiếu Baekhyun, gây ra những phản ứng bất ngờ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - EXO đã khiến người hâm mộ bất ngờ với màn trình diễn trực tiếp một bài hát cũ được yêu thích trong buổi gặp gỡ người hâm mộ vào ngày 14/12. Tuy nhiên, điều khiến video này lan truyền rộng rãi không phải nhờ các thành viên trên sân khấu, mà là nhờ một người vắng mặt.

Do cuộc chiến pháp lý giữa Baekhyun, Xiumin, Chen (còn gọi là CBX) của EXO và SM Entertainment chỉ có sáu thành viên dự kiến ​​tham gia sự kiện gặp gỡ người hâm mộ. Do Lay cũng thông báo vắng mặt vì những lý do bất ngờ, nên chỉ còn Suho, D.O., Kai, Chanyeol và Sehun tham gia sự kiện được mong chờ này. Trong chương trình, các thành viên EXO đã giao lưu với người hâm mộ và trình diễn một số bài hát nổi tiếng nhất của họ. Họ cũng gây thích thú cho người hâm mộ với màn trình diễn trực tiếp bản ballad được yêu thích Don't Go từ một trong những sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nhóm. Một đoạn video về màn trình diễn này đã lan truyền rộng rãi trên X, với hơn 1,2 triệu lượt xem.

img-0319-925x617.jpg

Xung đột giữa CBX và SM bùng nổ từ tháng 6/2023, khi Chen, Baekhyun và Xiumin cáo buộc công ty SM đã ép họ ký “hợp đồng nô lệ” với những điều khoản không công bằng và thiếu minh bạch tài chính. CBX yêu cầu chấm dứt hợp đồng với SM. Từ đó đến nay, dù đã đệ đơn kiện lên cả tòa án, huy động cuộc điều tra của cảnh sát, kiến nghị lên Ủy ban Thương mại Công bằng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với 6 vụ kiện liên tiếp để phản đối hiệu lực của hợp đồng độc quyền, mọi yêu cầu từ phía 3 thần tượng Chen, Baekhyun, Xiumin (còn gọi là CBX) của nhóm EXO đều bị bác bỏ. Đại diện pháp lý của SM cho biết, vì CBX phủ nhận hiệu lực của hợp đồng độc quyền và các thỏa thuận dựa trên hợp đồng đó, nên 3 thành viên không thể tiếp tục tham gia các hoạt động của EXO. Đó cũng là lý do Chen, Baekhyun và Xiumin sẽ vắng mặt trong đợt ra mắt album mới của nhóm vào quý I năm 2026.

Người hâm mộ cho rằng thiếu đi sự góp giọng của Baekhyun, giọng ca chính khiến bài hát trở nên "nhạt nhẽo".
bae.gif

Trong khi đó, công ty quản lý INB100 đã phát hành hình ảnh concept cho concert encore của Baekhyun, Reverie dot sẽ được tổ chức tại KSPO Dome ở Seoul, trong ba ngày từ 2 đến 4/1/2026, thông qua trang mạng xã hội chính thức của họ. Buổi concert Reverie dot đánh dấu đêm diễn cuối cùng của tour diễn Reverie, bắt đầu tại Seoul vào tháng 6/2025 và đã đi qua 28 thành phố trên khắp Nam Mỹ, Hoa Kỳ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Á. Sau khi nhận được những đánh giá tích cực về bố cục sân khấu độc đáo và màn trình diễn giọng hát xuất sắc ở mỗi thành phố, Baekhyun được kỳ vọng sẽ thể hiện một khía cạnh mới mẻ khác của mình tại buổi concert này.

Thu Hiền
#Màn trình diễn nhóm EXO #Vắng mặt Baekhyun #Xung đột hợp đồng SM #Phản ứng người hâm mộ #Thông tin về concert Reverie dot

