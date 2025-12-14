Yokohama Ryusei và Hirose Suzu 'gây sốt' với phân cảnh ngọt ngào xen lẫn cay đắng

Bộ phim You, Like a Star được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Nanji, Hoshi no Gotoku của Nagira Yu, có sự tham gia của hai diễn viên Yokohama Ryusei và Hirose Suzu, dự kiến ​​sẽ được phát hành tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc vào mùa Thu năm 2026.

Lấy bối cảnh trên một hòn đảo ở biển nội địa Seto, bộ phim kể về câu chuyện 15 năm giữa Aono Kai (Yokohama Ryusei), người chuyển đến đảo từ Kyoto, và Inoe Akimi (Hirose Suzu), người lớn lên trên đảo và gặp rắc rối với gia đình. Cả hai đều cô đơn trong lòng, bị thu hút lẫn nhau và yêu nhau, nhưng lại phải chịu số phận nghiệt ngã. Câu chuyện tình yêu tuyệt vời này được đạo diễn bởi Fujii, người nổi tiếng với hàng loạt dự án được đánh giá cao: "18×2 Beyond Youthful Days", "Faceless", "The Village", "The Parades"... và bộ phim truyền hình gốc của Netflix "Last Samurai Standing".

Những thước phim mới được phát hành ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào xen lẫn cay đắng của tuổi trẻ, từ cảnh cả hai cùng nhau đạp xe trong bộ đồng phục học sinh cho đến những cảnh truyền tải cảm giác u sầu, chẳng hạn như cảnh cả hai nhìn lên bầu trời đêm với vẻ mặt buồn bã.

Fujii trước đây đã thực hiện nhiều bộ phim lãng mạn, thể hiện cảm xúc một cách tỉ mỉ thông qua hình ảnh giàu cảm xúc. Trong You, Like the Stars, vị đạo diễn này cũng đã dệt nên câu chuyện tình yêu sử thi của Kai và Akatsukimi với những hình ảnh tuyệt đẹp: "Tôi rất vui vì đây là bộ phim cuối cùng của tôi ở độ tuổi 30. Trong hơn một thập kỷ qua, tôi đã làm phim mà không hề ngoảnh lại. Ngay cả khi tâm trí và cơ thể tôi cảm thấy như đang bị xé toạc, tôi vẫn có thể tiếp tục nhờ sự hỗ trợ của rất nhiều người. Yokohama Ryusei đã tin tưởng giao cho tôi tác phẩm gốc tuyệt vời Nanji, Hoshi no Gotoku của Nagira Yu, và sau một thời gian dài, biên kịch Adachi Naoko đã tạo ra một kịch bản tuyệt vời. Và khi viết những dòng này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã hoàn thành việc quay phim cùng Hirose Suzu, người mà tôi lần đầu tiên hợp tác, dàn diễn viên yêu điện ảnh và đội ngũ nhân viên đáng tin cậy đã từng cùng tôi vượt qua với Last Samurai Standing. Vẫn còn nhiều khâu hoàn thiện và quảng bá cần làm, nhưng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mỗi ngày, mơ ước đến ngày có thể mang bộ phim đến với mọi người. Hãy chờ đợi nhé!". Còn người hâm mộ đang rất mong chờ sau khi những cảnh quay trong phim được công bố. Những bức ảnh tái hiện hoàn hảo thế giới trong tiểu thuyết, cũng nhận được phản hồi tích cực từ người hâm mộ của Nagira Yu: Chỉ nhìn những bức ảnh thôi cũng khiến tôi muốn khóc. Tôi không thể chờ đợi đến mùa Thu năm sau; Hai học sinh trung học trông thật rạng rỡ. Tôi rất nóng lòng được xem những hình ảnh tuyệt đẹp này; Kai và Akatsuki đang chuẩn bị xuất hiện. Là một fan của tiểu thuyết, trí tưởng tượng của tôi đang bay xa, tự hỏi, "Đây có phải là cảnh trong tiểu thuyết không?"; Tôi đã khóc khi đọc tiểu thuyết gốc, vì vậy tôi chắc chắn mình cũng sẽ khóc nức nở khi xem phim. Tôi không thể chờ đợi...