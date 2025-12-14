Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Yokohama Ryusei và Hirose Suzu 'gây sốt' với phân cảnh ngọt ngào xen lẫn cay đắng

San San
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Phân cảnh tuổi trẻ ngọt ngào xen lẫn cay đắng của Yokohama Ryusei và Hirose Suzu trong 'You, Like a Star' khiến cộng đồng mạng 'phát sốt' ngay cả trước khi phát hành.

Bộ phim You, Like a Star được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Nanji, Hoshi no Gotoku của Nagira Yu, có sự tham gia của hai diễn viên Yokohama Ryusei và Hirose Suzu, dự kiến ​​sẽ được phát hành tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc vào mùa Thu năm 2026.

yo4.jpg
Lấy bối cảnh trên một hòn đảo ở biển nội địa Seto, bộ phim kể về câu chuyện 15 năm giữa Aono Kai (Yokohama Ryusei), người chuyển đến đảo từ Kyoto, và Inoe Akimi (Hirose Suzu), người lớn lên trên đảo và gặp rắc rối với gia đình. Cả hai đều cô đơn trong lòng, bị thu hút lẫn nhau và yêu nhau, nhưng lại phải chịu số phận nghiệt ngã. Câu chuyện tình yêu tuyệt vời này được đạo diễn bởi Fujii, người nổi tiếng với hàng loạt dự án được đánh giá cao: "18×2 Beyond Youthful Days", "Faceless", "The Village", "The Parades"... và bộ phim truyền hình gốc của Netflix "Last Samurai Standing".

Những thước phim mới được phát hành ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào xen lẫn cay đắng của tuổi trẻ, từ cảnh cả hai cùng nhau đạp xe trong bộ đồng phục học sinh cho đến những cảnh truyền tải cảm giác u sầu, chẳng hạn như cảnh cả hai nhìn lên bầu trời đêm với vẻ mặt buồn bã.

like-star.gif

Fujii trước đây đã thực hiện nhiều bộ phim lãng mạn, thể hiện cảm xúc một cách tỉ mỉ thông qua hình ảnh giàu cảm xúc. Trong You, Like the Stars, vị đạo diễn này cũng đã dệt nên câu chuyện tình yêu sử thi của Kai và Akatsukimi với những hình ảnh tuyệt đẹp: "Tôi rất vui vì đây là bộ phim cuối cùng của tôi ở độ tuổi 30. Trong hơn một thập kỷ qua, tôi đã làm phim mà không hề ngoảnh lại. Ngay cả khi tâm trí và cơ thể tôi cảm thấy như đang bị xé toạc, tôi vẫn có thể tiếp tục nhờ sự hỗ trợ của rất nhiều người. Yokohama Ryusei đã tin tưởng giao cho tôi tác phẩm gốc tuyệt vời Nanji, Hoshi no Gotoku của Nagira Yu, và sau một thời gian dài, biên kịch Adachi Naoko đã tạo ra một kịch bản tuyệt vời. Và khi viết những dòng này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã hoàn thành việc quay phim cùng Hirose Suzu, người mà tôi lần đầu tiên hợp tác, dàn diễn viên yêu điện ảnh và đội ngũ nhân viên đáng tin cậy đã từng cùng tôi vượt qua với Last Samurai Standing. Vẫn còn nhiều khâu hoàn thiện và quảng bá cần làm, nhưng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mỗi ngày, mơ ước đến ngày có thể mang bộ phim đến với mọi người. Hãy chờ đợi nhé!". Còn người hâm mộ đang rất mong chờ sau khi những cảnh quay trong phim được công bố. Những bức ảnh tái hiện hoàn hảo thế giới trong tiểu thuyết, cũng nhận được phản hồi tích cực từ người hâm mộ của Nagira Yu: Chỉ nhìn những bức ảnh thôi cũng khiến tôi muốn khóc. Tôi không thể chờ đợi đến mùa Thu năm sau; Hai học sinh trung học trông thật rạng rỡ. Tôi rất nóng lòng được xem những hình ảnh tuyệt đẹp này; Kai và Akatsuki đang chuẩn bị xuất hiện. Là một fan của tiểu thuyết, trí tưởng tượng của tôi đang bay xa, tự hỏi, "Đây có phải là cảnh trong tiểu thuyết không?"; Tôi đã khóc khi đọc tiểu thuyết gốc, vì vậy tôi chắc chắn mình cũng sẽ khóc nức nở khi xem phim. Tôi không thể chờ đợi...

dien-vien-chinh.gif
Yokohama và Hirose trước đây đã cùng đóng trong "The Wandering Moon" năm 2022, và "Unreachable" năm 2025. "You, Like the Stars" đánh dấu lần thứ ba họ đóng phim cùng nhau, và là lần đầu tiên họ cùng đóng chính trong phim điện ảnh.
San San
#Diễn viên Nhật Bản chuyển hướng sự nghiệp #Vai trò nhà sản xuất trong ngành phim #Thành công và thử thách của diễn viên tự sản xuất #Nghiên cứu chuyển thể tác phẩm thành phim #Ảnh hưởng của ngành công nghiệp điện ảnh Nhật Bản #Sự nghiệp của các diễn viên nổi bật #Tác động của truyền thông xã hội đến nghệ sĩ #Những biểu tượng điện ảnh Nhật Bản quốc tế #Phát triển nghề nghiệp và thử thách tuổi tác

Xem thêm

Cùng chuyên mục