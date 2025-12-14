Giselle của Aespa gây lo ngại tột độ với động thái mới nhất trên Instagram

Giselle của aespa đã trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận gay gắt trên mạng, sau loạt bài đăng gần đây trên Instagram, khiến cư dân mạng chia rẽ. Trong đó, nữ thần tượng tạo dáng trong nhiều trang phục khác nhau qua các bức ảnh và video ngắn, nhanh chóng thu hút sự chú ý vì cô trông gầy hơn hẳn.

Một số cư dân mạng quốc tế bày tỏ lo ngại rằng nội dung này có thể bị hiểu là "kiểm tra ngoại hình", một hành vi thường liên quan đến rối loạn ăn uống. Họ cũng bày tỏ lo ngại về tác động của những hình ảnh như vậy khi được chia sẻ trên một tài khoản công khai có hàng triệu người theo dõi.

Tuy nhiên, người hâm mộ đã phản ứng gay gắt trước những lời đề nghị như vậy. Nhiều người đã nhắc nhở những người khác về sự soi mói mà Giselle liên tục phải đối mặt về ngoại hình và khuôn mặt kể từ khi ra mắt vào năm 2020. Một số người nhấn mạnh rằng, cơ thể của Giselle không nên bị mổ xẻ hay theo dõi theo những cách như vậy, lập luận rằng việc coi ngoại hình của cô ấy là một vấn đề chỉ làm tăng thêm sự soi mói độc hại mà các thần tượng, đặc biệt là các thần tượng nữ đã phải đối mặt từ lâu. Trong khi cuộc tranh luận giữa hai bên vẫn tiếp diễn, Giselle vẫn chưa lên tiếng về những lo ngại và người hâm mộ kêu gọi bảo vệ thần tượng tốt hơn khỏi sự soi mói trên mạng.