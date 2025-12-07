Sau 6 năm đăng quang, cuộc sống của Hoa hậu Khánh Vân thay đổi như thế nào?

SVO - Kỷ niệm 6 năm đăng quang 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam', Nguyễn Trần Khánh Vân gửi đến khán giả bộ ảnh mới và 'bật mí' những kế hoạch trong thời gian tới.

Nguyễn Trần Khánh Vân được xướng tên cho danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vào năm 2019, trở thành chủ nhân của vương miện mang tên "Brave heart". Với chiều cao nổi bật 1m76 cùng sự duyên dáng và phong cách catwalk chuyên nghiệp, Khánh Vân mang đến một hình mẫu Hoa hậu mới mẻ và hiện đại.

Năm 2021, Hoa hậu Khánh Vân đại diện Việt Nam tại Miss Universe lần thứ 69 và xuất sắc vào top 21 cùng sự bình chọn cao nhất lịch sử 69 năm của cuộc thi. Ở thời điểm đó, hành trình thi Miss Universe của Khánh Vân nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, từ phong cách thời trang cho đến hình ảnh một đại diện chỉn chu và nghiêm túc với cuộc thi.

Trong bộ ảnh kỷ niệm 6 năm đăng quang, đây cũng là dịp hiếm hoi Khánh Vân đội lại chiếc vương miện "Brave heart". Cô chia sẻ vẫn luôn trân trọng và bảo quản vương miện cẩn thận vì đây là thanh xuân của mình. Khánh Vân chỉ đội vương miện ở những dịp đặc biệt.

Hoa hậu Khánh Vân không giấu được sự xúc động khi chụp ảnh với vương miện, nhớ lại quãng hành trình 6 năm với nhiều kỷ niệm yêu thương ý nghĩa. “Sáu năm không dài cũng không ngắn, chiếc vương miện đã thật sự thay đổi cuộc đời Khánh Vân, giúp Vân chạm đến những ước mơ và có những ký ức khó quên trong đời”, Khánh Vân tâm sự.

“Khánh Vân năm 30 tuổi sẽ khác với Khánh Vân mười chín đôi mươi. Vân đã có gia đình nên ít nhiều những suy nghĩ, quan niệm của mình cũng sâu sắc và bao quát hơn. Vân biết ơn vì trên hành trình ấy luôn có sự yêu thương, đồng hành của chồng, của gia đình, của những cộng sự và quý vị khán giả. Vân trân trọng mọi thứ và xem là động lực để bản thân phát triển từng ngày”, Hoa hậu Khánh Vân bộc bạch.

Hiện tại, Hoa hậu Khánh Vân đang tất bật với lịch trình công việc cuối năm. Cô sẽ có những kế hoạch thú vị cho năm 2026, sẽ sớm bật mí với khán giả trong thời gian tới.

Chia sẻ về dự định có con, Khánh Vân cho biết, cô và chồng không áp lực chuyện này và để mọi thứ tự nhiên: “Vân nghĩ, đó là món quà quý giá của cuộc sống và vợ chồng Vân luôn sẵn sàng đón nhận”.