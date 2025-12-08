Á hậu Thu Thảo và người mẫu Bảo Ngọc góp mặt trong show thời trang của sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng

SVO - Vừa qua, các sinh viên ngành Thời trang của trường ĐH Tôn Đức Thắng vừa tổ chức thành công show diễn thời trang, trình làng bộ sưu tập 'Fairy night'. Chương trình quy tụ dàn người mẫu nhí của Pinkids cùng một số gương mặt quen thuộc như Á hậu Thu Thảo, Á quân 'Vietnam’s next top model 2025' Bảo Ngọc…

Sau khi kết thúc môn học Thiết kế trang phục trẻ em, dưới sự hướng dẫn của ThS. NTK Phan Anh Tuấn, các sinh viên khóa 27 của ngành Thời trang, trường ĐH Tôn Đức Thắng đã cùng hợp sức tổ chức một show diễn.

Đây không chỉ là hoạt động tổng kết sau quãng thời gian “miệt mài đèn sách”, mà còn là dịp để các sinh viên được cọ xát thực tiễn. Điều này giúp các bạn có thêm nguồn động lực để phát triển hơn trong tương lai.

Dưới sự hỗ trợ của NTK Phan Anh Tuấn cùng sự chỉ đạo của đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc, các sinh viên đã hiện thực hóa các ý tưởng thời trang dành cho trẻ em trong một không gian rực rỡ của mùa lễ hội cuối năm. Bộ sưu tập Fairy night đã đưa khán giả lạc vào thế giới cổ tích với những hình ảnh dễ thương.

Sàn diễn được thiết kế như một khu vườn cổ tích, nơi các người mẫu nhí thuộc lớp Pinkids của đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc được sải bước tự tin trong sự cổ vũ của mọi người. Đặc biệt, bộ sưu tập lần này còn có sự góp mặt của Á hậu Thu Thảo, trong trang phục của sinh viên Mỹ Anh và Á quân Vietnam’s next top model 2025 Bảo Ngọc, với trang phục của sinh viên Phương Thảo. Sự góp mặt của hai người đẹp đã tạo nên bầu không khí rộn ràng, từ đó góp phần lan tỏa những thông điệp mà các sinh bạn trẻ muốn lan tỏa.

Giảng viên Phan Anh Tuấn nỗ lực tạo ra những sân chơi mang tính chất thực tế, nơi các học trò không chỉ được cọ xát, trải nghiệm mà còn hun đúc tình yêu nghề. Theo NTK Phan Anh Tuấn, đây là một hoạt động cần thiết, tạo tiền đề vững chắc cho các bạn trẻ trong hành trình phát triển sự nghiệp.

Ngoài ra, ThS Phan Anh Tuấn chia sẻ thêm: “Thị trường trang phục trẻ em hiện nay là một trong những thị trường vô cùng sôi động, rất được nhiều bậc phụ huynh và trẻ em rất yêu thích và săn đón. Hiểu được điều đó, chúng tôi đã hướng dẫn sinh viên thiết kế những trang phục trẻ em mang tính chất ứng dụng, kết hợp tính nghệ thuật bay bổng và độc đáo. Ngoài ra, chúng tôi còn cố gắng tạo điều kiện cho các thiết kế của các bạn sinh viên đến gần với thực tế, với khán giả hơn”.