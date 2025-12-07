Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Three Idiots in Kenya' đứng đầu Netflix Hàn Quốc

Tuệ Nghi
SVO - Chương trình tạp kỹ 'Three Idiots in Kenya' của Netflix đã kết thúc thành công, giành được vị trí đầu bảng xếp hạng trong nước và khơi dậy lại sự quan tâm đến loạt phim 'New Journey to the West'.

Theo nền tảng phát trực tuyến, Three Idiots in Kenya đã phát hành các tập cuối cùng (từ 4 đến 6) vào ngày 2/12. Chương trình tạp kỹ này có sự tham gia của Lee Soo Geun, Eun Ji Won và Kyuhyun trong chuyến du lịch hỗn loạn ở Kenya, Châu Phi.

Bất chấp những lo ngại về việc chuyển đổi từ truyền hình sang nền tảng OTT và định dạng phim phụ chỉ có ba thành viên, bộ phim đã đạt được thành công đáng kể. Phim đứng đầu danh sách 10 phim truyền hình hàng đầu Hàn Quốc của Netflix trong tuần từ ngày 24 đến 30/11, vượt qua các phim truyền hình lớn.

three-1.jpg

Các tập từ 4 đến 6 giới thiệu dàn diễn viên trải nghiệm các điểm tham quan địa phương như tour safari và khinh khí cầu, kết hợp với các trò chơi đặc trưng như trò chơi Mafia, Charades và cuộc thi viết. Đặc biệt, một trò chơi logic với sự tham gia của các thành viên trong vai sư tử, hươu cao cổ và cây cối đã làm nổi bật "phản ứng hóa học yêu-ghét" đặc trưng của họ, gợi nhớ đến loạt phim gốc New Journey to the West.

Chương trình cũng kết hợp các yếu tố hiện đại, chẳng hạn như cuộc thi vẽ tranh sử dụng dịch vụ AI ChatGPT, mang đến một làn gió mới cho format quen thuộc. Những giai thoại hài hước của Kyuhyun về những người quản lý cũ của anh trong trò chơi Mafia càng thu hút người xem hơn, góp phần vào sự nổi tiếng của chương trình.

Thành công của Three Idiots in Kenya đã dẫn đến nhiều đồn đoán về khả năng hồi sinh của New Journey to the West, chương trình đã bị tạm dừng phát sóng kể từ khi New Journey to the West 8 kết thúc vào năm 2020 và phần ngoại truyện của TVING New Journey to the West Special: Spring Camp vào năm 2021.

three.jpg

Dự án này ra đời thông qua một quy trình tương tự như Three Meals a Day: Three Meals in Iceland (2019), được thực hiện nhờ giải thưởng trò chơi và lời cam kết đăng ký kênh YouTube. Với thành công của phiên bản Kenya này, nhiều khả năng sẽ có những phần tiếp theo xoay quanh các chủ đề đã đề cập trước đó, chẳng hạn như các chuyến đi đến dãy Himalaya, Alaska, hay một chuyến du ngoạn trên du thuyền.

Nhà sản xuất Na Young Seok được cho là đã phản hồi tích cực về việc mở rộng loạt phim thông qua các buổi phát trực tiếp trên YouTube. Do đó, người hâm mộ đang bày tỏ hy vọng rằng đà phát triển của Three Idiots in Kenya có thể dẫn đến việc sản xuất phần mới của New Journey to the West.

Tuệ Nghi
